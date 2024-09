Blessurezorgen voor Slot: twee Liverpool-spelers komen niet ongeschonden uit interlandbreak

Blessurezorgen voor Arne Slot, die twee spelers van Liverpool geblesseerd terugkrijgt na de interlandbreak. Middenvelders (Engeland Onder-21) en (Argentinië) zijn niet ongeschonden uit hun tripjes naar hun nationale ploeg gekomen, zo melden Engelse media.

Elliott (21) kwam vorig seizoen, het afscheidsjaar van Jürgen Klopp, in alle competities nog tot 53 wedstrijden namens Liverpool, waarin hij vier keer scoorde en elf treffers van teamgenoten voorbereidde. Onder Slot heeft hij vooralsnog minder uitzicht op speeltijd: in de eerste drie speelronden bleef de bijdrage van Elliott beperkt tot een korte invalbeurt in het thuisduel met Brentford (2-0).

De 'frustrerende start van het seizoen' krijgt een minstens zo vervelend vervolg voor Elliott, schrijft The Times. De krant meldt dat de middenvelder op het trainingsveld van Engeland Onder-21 een breuk in zijn voet heeft opgelopen die hem tot eind oktober aan de kant zal houden. Ook Mac Allister (25) is een vraagteken voor het eerste competitieduel na de interlandbreak, komende zaterdag tegen Nottingham Forest. De wereldkampioen miste in de eerste drie speelronden nog geen minuut, maar zou bovenbeenklachten hebben overgehouden aan het WK-kwalificatieduel in en tegen Colombia, waarin hij als invaller binnen de lijnen kwam en met Argentinië een 2-1 nederlaag leed.

Tegenover de absentie van Elliott en de zorgen om Mac Allister, staat dat Curtis Jones (23) - die de laatste twee duels door spierproblemen moest laten schieten - wél weer fit is. Zijn terugkeer is meer dan welkom voor Slot, aangezien hij met Liverpool zeven wedstrijden in de komende 21 dagen afwerkt. Na het treffen met Forest treden The Reds in de Premier League aan tegen Bournemouth, Wolverhampton Wanderers en Crystal Palace en wachten in de Champions League confrontaties met AC Milan en Bologna. Tussendoor treedt Liverpool in het kader van de League Cup óók nog aan tegen West Ham United.

