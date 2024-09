Anco Jansen maakt live op tv bekend wat Arne Slot van Virgil van Dijk vindt

Arne Slot is tijdens zijn eerste weken als trainer van Liverpool diep onder de indruk geraakt van , zo onthult ESPN-analist Anco Jansen woensdagavond in het programma Voetbalpraat. Jansen sprak Slot onlangs op de padelbaan over Van Dijk, die zijn trainer laat smullen in Liverpool.

"Vorige week had ik Slot uitgebreid gesproken, want wij hadden gepadeld en hij was een paar dagen vrij", begint Jansen in het ESPN-programma Voetbalpraat: "Toen zei hij over Van Dijk dat het echt een ongelooflijk goede voetballer is. Hij vond het op positiespelletjes op trainingen echt enorm goed", vertelt Jansen: "Hij maakt hem nu van dichtbij mee en zei: deze jongen is voetballend niet normaal.

De voetballende kwaliteiten van Van Dijk komen in het spel van Slot ook steeds meer naar boven, aangezien de aanvoerder van het Nederlands elftal steeds vaker ballen tussen de linies speelt. Dat komt zijn spel ten goede, vindt Jansen: "Op het EK nam hij weinig initiatief. Hij liep vaker achteruit dan vooruit. Hij maakte niet echt een goede indruk. Als je hem nu in het nieuwe seizoen van Liverpool ziet...", zegt Jansen, die onder de indruk is van het niveau dat Van Dijk op de mat legt bij The Reds.

