Speler van Manchester City luidt noodklok: 'Een staking is dichtbij''

Rodri vindt het belachelijk dat er steeds meer wedstrijden aan de voetbalkalender worden toegevoegd. Door het nieuwe format van de Champions League spelen de beste clubs ook in dat toernooi meer wedstrijden. De Spaanse middenvelder van Manchester City denkt aan een noodoplossing.

Nadat eerder al ploeggenoten Kevin De Bruyne en Manuel Akanji hun ongenoegen uitten over de steeds drukkere voetbalkalender, deed Rodri daar tijdens de persconferentie in aanloop naar Manchester City - Inter nog een schepje bovenop. Na een vraag over een mogelijke staking van voetballers, reageert hij: "Ja, ik denk dat we daar heel dichtbij zijn. We hebben geen andere keus als het zo blijft, we maken ons zorgen." Vooral in Engeland is de kalender overvol, door meerdere bekertoernooien en een grote competitie.

De middenvelder die in de running is voor de Ballon d'Or van dit jaar na landskampioen met City en Europees Kampioen met Spanje te zijn geworden, weet hoeveel wedstrijden eigenlijk de limiet zou moeten zijn. "Een speler kan tussen de veertig en vijftig wedstrijden op het hoogste niveau spelen. Daarna wordt je spel minder, omdat het fysiek te zwaar wordt."

Dat aantal rijmt echter niet met de huidige voetbalkalender, zeker bij de grootste clubs van Europa. "Dit jaar gaan we misschien wel zeventig, tachtig wedstrijden spelen. Naar mijn bescheiden mening is dat te veel. Wij zijn de belangrijkste personen in deze sport, mensen moeten aan ons denken." De kans dat de UEFA en/of de FIFA op korte termijn aanpassingen gaan doen. lijkt echter klein.

