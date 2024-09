Kevin De Bruyne dodelijk: 'Dat is onmogelijk, maar de UEFA en FIFA trekken zich er niets van aan'

is totaal niet te spreken over de hoeveelheid wedstrijden die clubs en spelers nu moeten spelen. Met het nieuwe format van de Champions League werden er dit seizoen ook weer wedstrijden aan de kalender toegevoegd.

In een interview met Het Laatste Nieuws laat De Bruyne zich uit over de drukke speelkalender, maar weet ook dat er weinig zal veranderen. "Ik kan zeggen wat ik wil, maar uiteindelijk heb daar toch niets over te beslissen. Ik denk niet dat er echt naar topspelers geluisterd wordt. Ze (UEFA en FIFA, red.) zullen dan wel andere spelers vinden die nog maar twintig jaar zijn en dat ritme wel aankunnen. Wij kúnnen iets zeggen, ja, maar dan zal er weer veel heisa komen dat wij veel geld verdienen en een mooi leven hebben. ‘So what?’ Kijkend naar het schema van City we spelen op zondagavond tegen Arsenal, op dinsdag is het bekervoetbal en op zaterdagochtend wacht Newcastle uit. Doe maar, hé. (op dreef) Wij zúllen het ook doen, we gaan er staan. Maar we kúnnen niet élke match kwalitatief honderd procent zijn. Dat is gewoon onmogelijk. Wíj weten dat. Hopelijk de mensen ook.”

De Bruyne, die voetballers 'machteloos' noemt, vindt dat er meer oog moet zijn voor rustperiodes, op mentaal en fysiek vlak. "Op dit moment voel ik me fris. In vergelijking met andere clubs en met andere spelers heb ik eens een lange vakantie gehad. Vier en een halve week, da’s zeldzaam. Sommige moesten op 21 juli al weer beginnen. Dat is gewoon onmogelijk. Weet je, als wij de finale van het WK voor clubs zouden spelen, blijven er maar drie weken meer over tot de start van de Premier League. Om op vakantie te gaan én je voor te bereiden... Dat is gewoon onmogelijk. Je hebt bijna geen tijd meer om uit te rusten. Maar de UEFA en de FIFA trekken zich er niets van aan. Het geld regeert.”

