De Bruyne bijt van zich af en begint over Nederland: 'Het is zo gemakkelijk om achteraf te zeggen...'

heeft in een uitgebreid interview met Het Laatste Nieuws zijn ergernis uitgesproken over de reactie van zijn landgenoten op de uitschakeling van België tijdens het afgelopen Europees Kampioenschap in Duitsland. Na een moeizame groepsfase ging het voor de Belgen in de achtste finales op de valreep mis tegen Frankrijk. De Bruyne is van mening dat zijn ploeg er wel degelijk alles aan heeft gedaan om een ronde verder te komen.

De kritiek op de Belgische nationale ploeg was afgelopen zomer niet gering. De formatie van bondscoach Domenico Tedesco eindigde in een groep met Slowakije, Roemenië en Oekraïne op de tweede plaats, nadat het in de eerste wedstrijd onderuit was gegaan tegen Slowakije en in de laatste wedstrijd tegen Oekraïne genoegen moest nemen met een gelijkspel. Daardoor kwam België aan de ‘moeilijke’ kant van het schema terecht en stond er in de achtste finales een krachtmeting met Frankrijk op het programma.

Tedesco stuurde met Romelu Lukaku, Loïs Openda, Jeremy Doku en De Bruyne weliswaar genoeg offensief ingestelde spelers het veld in, maar de bondscoach koos voor een afwachtende speelstijl tegen de Fransen. Die vonden het wel best, met een moeizame wedstrijd tot gevolg. Het duel werd uiteindelijk beslist door een ongelukkig eigen doelpunt van Jan Vertonghen vijf minuten voor het einde. België bleef ontgoocheld achter. Na afloop was er weinig begrip voor het plan van aanpak van Tedesco, maar De Bruyne staat er anders in.

De Bruyne is het niet eens met interviewer

“Kijk, als je keuzes maakt, en je volgt die keuzes omdat je ervan overtuigd bent, dan kan het zijn dat de uitkomst soms negatief is. Mensen kunnen dat niet accepteren, terwijl een negatieve uitkomst net deel uitmaakt van het proces om beter te worden”, zo vertelt de sterkhouder van Manchester City en de Rode Duivels. “Het belangrijkste is dat iedereen zijn job probeert te doen.” En volgens De Bruyne was dat tijdens het EK wel degelijk het geval. De interviewer suggereert dat België er niet ‘álles’ aan heeft gedaan om ver te komen. “Hebben we er niet alles aan gedaan? Ik denk van wel. Maar misschien is Frankrijk kwalitatief gewoon veel beter dan wij. Is dat nu zo moeilijk om toe te geven? Frankrijk was ook niet goed, hè, maar ze zijn kwalitatief wel beter dan wij”, zo bijt hij van zich af.

Tegen Nederland ook geen favoriet geweest

In België werd het de manschappen van Tedesco vooral ook kwalijk genomen dat ze niet bovenaan maar op de tweede plaats eindigden in de groep. Volgens De Bruyne maakte de eindklassering echter weinig uit met het oog op het vervolg van het toernooi. “Dan hadden we tegen Nederland of Engeland gespeeld, en waren we ook géén favoriet geweest. Het is altijd áls áls áls. Er was zoveel commotie over die tweede plaats, maar tegen Nederland hadden we dezelfde match kunnen spelen en verliezen. Óf winnen. Het is zo gemakkelijk om achteraf te zeggen: ‘we hadden dit of dat moeten doen’.” De Bruyne baalde vooral van de nederlaag in de openingswedstrijd tegen Slowakije. “Dat was voor mij de enige ontgoocheling. Als je je eerste match verliest, sta je meteen met je rug teken de muur.”

