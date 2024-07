Frankrijk worstelt zich in moeizaam duel langs België en bereikt kwartfinale

Frankrijk heeft zich in een armetierige achtste finale ontdaan van België. In Düsseldorf won de vice-wereldkampioen met 1-0 van de buurman. Invaller Randal Kolo Muani schoot in de ultieme slotfase via Jan Vertonghen de enige goal van de wedstrijd binnen. Deze eigen goal voorkwam een verlenging, loodste Frankrijk naar de kwartfinale en zorgde dat de eerste wedstrijd in de knock-outfase het eindstation was voor de Belgen.

Beide landen schitterden dit EK nog niet en eindigden in hun poule allebei teleurstellend als nummer twee. Frankrijk vond dit toernooi- uit een strafschop én een eigen doelpunt - slechts tweemaal het net en daarom moest Dembélé na drie basisplaatsen ruimte maken voor Thuram. Bij België kreeg voormalig Vitesse-speler Openda na twee ultrakorte invalbeurten een kans in de basis.

Artikel gaat verder onder video

Ook vandaag deden de Fransen en Belgen lange tijd niet aan klantenbinding. Er werd risicoloos en veel vanuit stilstand gevoetbald. De buurlanden hielden elkaar in de houdgreep en in een gelijkwaardige eerste helft leverde het vele Franse balbezit enkel een gevaarlijke kopkans van Thuram en een schot van Tchouaméni op. België loerde nadrukkelijk op de omschakeling, maar daar slaagden de Rode Duivels amper in. Enkel een onberoerde vrije trap - die ternauwernood met de voeten werd gekeerd door doelman Maignan - van De Bruyne zorgde voor Belgisch gevaar.

Na rust bleven ging het tactische schaakspel verder en bleven kansen schaars. Net als Frankrijk scoorden de Belgen dit EK slechts tweemaal én offensief oogde de ploeg wederom machteloos. Saliba en Mbappé waren namens Frankrijk dicht bij de openingstreffer, maar al vroeg in de tweede helft hing een verlenging in de lucht. Geen van beide landen gooide de schroom van zich af, waardoor de wedstrijd voort modderde.

De Bruyne kreeg in de slotfase plotseling nog een grote schietkans om een verlenging te voorkomen, maar hij vond de vuisten van Maignan. De doelman van AC Milan kreeg slechts tien treffers in negentien interlands tegen en had een prima safe in huis. Iedereen maakte zich op voor een verlenging toen een schot van Kolo Muani via Vertonghen onfortuinlijk het openingsdoelpunt opleverde. Vanavond weet Frankrijk wie de tegenstander wordt in de kwartfinale. De winnaar van Portugal tegen Slovenië treffen deze vrijdag in Hamburg de Fransen.