Nations League Final Four: dit is het programma in juni

Het programma voor het finaletoernooi van de Nations League is bekend. Frankrijk, Duitsland, Portugal en Spanje strijden in juni om de eindzege. Spanje is de titelverdediger.

Zondagavond vonden de kwartfinales plaats. Het Nederlands elftal ging na strafschoppen ten onder tegen Spanje. Er moesten ook penalty's aan te pas komen bij Frankrijk - Kroatië, terwijl Portugal - Denemarken eindigde met een verlenging. Alleen Duitsland wist zich in de reguliere speeltijd te kwalificeren.

Uitslagen kwartfinale Nations League:

Frankrijk – Kroatië 2-0 (2-2 over twee duels, Frankrijk wint na strafschoppen)

Duitsland – Italië 3-3 (5-4 over twee duels)

Portugal – Denemarken 3-2 (5-2 na verlenging, 5-3 over twee duels)

Spanje – Nederland 2-2 (3-3 na verlenging, Spanje wint na stafschoppen)

Het Final Four-toernooi wordt in juni afgewerkt in Duitsland, dat er zondagavond in slaagde om Italië uit te schakelen. Weliswaar gaf Duitsland een 3-0 voorsprong uit handen (3-3), maar door de eerdere 1-2 overwinning in Italië was dat voldoende om door te gaan.

Nederland nam tweemaal deel aan het finaletoernooi van de Nations League. In 2019 slaagde Oranje erin om Engeland uit te schakelen in de halve finale, waarna Portugal te sterk bleek in de finale. In 2023 ging Oranje in eigen land in de halve finale ten onder tegen Kroatië en werd de strijd om de derde plek verloren van Italië.

Programma Final Four Nations League

Datum Tijdstip Wedstrijd Speelstad 4 juni 2025 20.45 uur Duitsland - Portugal München 5 juni 2025 20.45 uur Spanje - Frankrijk Stuttgart

Datum Tijdstip Wedstrijd Speelstad 8 juni 2025 15.00 uur Verliezer halve finale 1 - verliezer halve finale 2 Stuttgart 8 juni 2025 20.45 uur Winnaar halve finale 1 - winnaar halve finale 2 München