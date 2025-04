Pestkop Emiliano Martínez kan het niet laten en provoceert Franse voetbalfans bij aankomst in Parijs

Doelman neemt het woensdagavond met zijn club Aston Villa op tegen Paris Saint-Germain en kan het niet laten om een subtiele sneer uit te delen richting de Franse voetbalfans. De Argentijnse keeper draagt bij aankomst in Frankrijk een pet waarmee hij lijkt te willen verwijzen naar de gewonnen WK-finale van 2022.

De 32-jarige Martínez wordt tot de beste keepers van de wereld gerekend, maar staat minstens zo bekend om zijn opmerkelijke gedrag. In 2022 legde hij met Argentinië beslag op de wereldtitel door in de eindstrijd, na strafschoppen, af te rekenen met Frankrijk. Na afloop baarde Martínez opzien met een obsceen gebaar met de gouden handschoen die hij als beste keeper van het toernooi in ontvangst mocht nemen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Schandalig: woedende Emiliano Martínez deelt plotseling klap uit aan camera

Ook in de periode daarna wist Martínez regelmatig de aandacht op zich te vestigen met opmerkelijke acties. Zo besloot hij in de voorbije interlandperiode in maart dat de vernedering van Brazilië, dat in een WK-kwalificatieduel in en tegen Argentinië met 4-1 op de broek kreeg, nog niet compleet was. Martínez hield in zijn eigen strafschopgebied de bal hoog met beide bovenbenen, een actie die zelfs door zijn eigen bondscoach Lionel Scaloni in woord en gebaar werd afgekeurd.

Vandaag (woensdag) is Martínez met zijn Engelse ploeggenoten aangekomen in Frankrijk, waar vanavond de heenwedstrijd tegen PSG op het programma staat. De keeper draagt bij aankomst in Frankrijk een pet met daarop de bekende Franse haan én een badge met de prijzen die hij met de nationale ploeg van Argentinië in de wacht sleepte, waaronder de wereldbeker en Copa América, die Martínez zowel in 2021 als in 2024 wist te winnen met zijn land.

Emiliano Martinez was pictured wearing a cap featuring the French cockerel alongside his national team trophies as Aston Villa arrived in France 👀 pic.twitter.com/Zyhshfhss5 — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) April 9, 2025

