Schandalig: woedende Emiliano Martínez deelt plotseling klap uit aan camera

heeft het dinsdagavond opnieuw voor elkaar weten te krijgen om negatief in het nieuws te verschijnen. De doelman van Argentinië verloor met 2-1 van Colombia en was na afloop bijzonder gefrustreerd. Zelfs zó gefrustreerd, dat een cameraman het moest ontgelden.

Na afloop van de wedstrijd in de Zuid-Amerikaanse WK-kwalificatie werden de spelers in beeld gebracht vanaf het veld. Op een gegeven moment richtte de camera zich op Martínez, die daar vervolgens niet van gediend was. De Argentijnse doelman, die vaker in opspraak raakt met een niet voetbalgerelateerde actie, gaf boos een klap op de lens.

De doelman van Aston Villa reageerde zich gefrustreerd af na de 2-1 nederlaag van Argentinië. De woede zat hem wellicht in de winnende penalty van James Rodríguez, waarbij Martínez de goede hoek koos, maar toch verschalkt werd. De nederlaag van Argentinië heeft geen gevolgen voor de stand in de kwalificatiegroep, want de ploeg blijft aan kop met achttien punten.

Vorige week vrijdag raakte Martínez ook al in opspraak, toen hij zijn obscene manier van juichen na de WK-winst herhaalde tegen Chili. Bekijk de fragmenten hieronder:

👋🏻📹 Esta fue la polémica reacción al finalizar el partido del arquero de la Selección Argentina 🇦🇷, Emiliano Martínez, tras perder 2 a 1 con la Selección Colombia. ¿Se justificaba? 🤔😬



pic.twitter.com/rCYBLyUpUC — Portal de Opinión (@portaldeopinion) September 10, 2024 EL DIBU, EL DIBU 🍆🍆🍆



Video: creeloyasisera pic.twitter.com/unFwq11L0J — Diario Olé (@DiarioOle) September 6, 2024

