'Onbegrepen' Emiliano Martinez baart opzien met interview: 'Ik zou fans nooit treiteren'

Emiliano Martinez staat bekend om zijn bijzondere gedrag op en naast het voetbalveld, maar keurt het gedrag van Jamie Vardy van afgelopen maandag af. De spits van Leicester City liet bij het verlaten van het veld de fans van Tottenham Hotspur weten dat hij een Premier League had gewonnen en zij niet.

Vardy treiterde op deze manier fans die hem de hele wedstrijd uitjouwden. De Engelse spits verliet in de 79ste minuut het veld, wees naar het Premier League-logo en maakte vervolgens een 1-gebaar en een 0-gebaar, doelend op het aantal gewonnen Premier League. In 2015-2016 kwam werd Vardy met Leicester kampioen. De wedstrijd tussen die club en Tottenham eindigde maandag overigens in 1-1.

Martinez heeft daar nu in gesprek met The Guardian op gereageerd. "Ik zou dat nooit doen, ik zou fans nooit treiteren. Wat langzamer aandoen als dat nodig is, dat wel. Of de bal hard wegschieten. Ik probeer gewoon mijn team te helpen." Martinez lijkt vaak te provoceren met gebaren en acties. "Ik denk dat dat gewoon instinct is en natuurlijk. Ik denk er niet over na."

De keeper van Aston Villa en het Argentijnse nationale elftal vindt zichzelf eigenlijk een heel normaal persoon en voelt zich onbegrepen. "Ik scheld niet, beledig niemand. Ik ga nooit te ver, nooit. Ik ben een normale jongen, een familiepersoon. Mensen die me een uitslover vinden, kennen me niet."

