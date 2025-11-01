Volgens TBR Football en Britse media hebben Leeds United en Aston Villa hun oog laten vallen op van PSV. De 24-jarige middenvelder verkeert in bloedvorm en dat blijft niet onopgemerkt in het buitenland. Saibari scoorde in zijn laatste twee wedstrijden maar liefst vijf keer en heeft dit seizoen al tien doelpunten gemaakt in vijftien wedstrijden.

De interesse van Engelse clubs in Saibari komt niet uit de lucht vallen. De Marokkaanse middenvelder heeft zich dit seizoen in de kijker gespeeld met zijn indrukwekkende prestaties. Zijn huidige contract bij PSV loopt nog tot medio 2029, wat de Eindhovense club in een sterke onderhandelingspositie plaatst. Een transferrecord van 50 miljoen euro, het bedrag dat PSV destijds ontving voor Hirving Lozano, zou een richtlijn kunnen zijn voor de club uit Eindhoven.

Meer Engelse clubs geïnteresseerd in Saibari

Artikel gaat verder onder video

Naast Leeds United en Aston Villa hebben ook West Ham United, Fulham en Brighton & Hove Albion interesse getoond in de talentvolle middenvelder. Het is een teken dat Saibari, als hij zijn huidige vorm weet vast te houden, mogelijk nog meer belangstelling van grotere clubs kan verwachten.

Denk je dat Saibari klaar is voor een overstap naar de Premier League? Laden... 54.9% Ja, hij is er helemaal klaar voor. 25.6% Misschien, maar hij moet zich nog verder ontwikkelen. 19.5% Nee, hij moet nog langer bij PSV blijven. 82 stemmen