‘Aston Villa en Leeds United geïnteresseerd in Ismael Saibari’

Engelse topclubs tonen interesse in Ismael Saibari van PSV
1 november 2025, 14:07

Volgens TBR Football en Britse media hebben Leeds United en Aston Villa hun oog laten vallen op Ismael Saibari van PSV. De 24-jarige middenvelder verkeert in bloedvorm en dat blijft niet onopgemerkt in het buitenland. Saibari scoorde in zijn laatste twee wedstrijden maar liefst vijf keer en heeft dit seizoen al tien doelpunten gemaakt in vijftien wedstrijden.

De interesse van Engelse clubs in Saibari komt niet uit de lucht vallen. De Marokkaanse middenvelder heeft zich dit seizoen in de kijker gespeeld met zijn indrukwekkende prestaties. Zijn huidige contract bij PSV loopt nog tot medio 2029, wat de Eindhovense club in een sterke onderhandelingspositie plaatst. Een transferrecord van 50 miljoen euro, het bedrag dat PSV destijds ontving voor Hirving Lozano, zou een richtlijn kunnen zijn voor de club uit Eindhoven.

Meer Engelse clubs geïnteresseerd in Saibari

Naast Leeds United en Aston Villa hebben ook West Ham United, Fulham en Brighton & Hove Albion interesse getoond in de talentvolle middenvelder. Het is een teken dat Saibari, als hij zijn huidige vorm weet vast te houden, mogelijk nog meer belangstelling van grotere clubs kan verwachten. 

Denk je dat Saibari klaar is voor een overstap naar de Premier League?

descheids
522 Reacties
44 Dagen lid
778 Likes
descheids
Die clubs kunnen geen 100mln aftikken dus fake news. Top2 zijn altijd premium prijzen zoals ajax en psv steeds laten zien. Bovendien zou ik hem pas verkopen na het kampioenschap, misschien eind januari?

Ismael Saibari

Ismael Saibari
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 24 jaar (28 jan. 2001)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
11
8
2024/2025
PSV
29
11
2023/2024
PSV
19
5
2022/2023
PSV
17
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
11
19
28
2
Feyenoord
10
18
25
3
AZ
10
10
21
4
Ajax
10
6
19
5
Groningen
10
2
18

Complete Stand

