PSV leek de buit halverwege wel binnen te hebben. Ismael Saibari, die de laatste weken in bloedvorm verkeert, kwam in het eerste bedrijf twee keer tot scoren en in de blessuretijd deed Dennis Man ook nog een duit in het zakje. "Goed vond ik het niet", zegt Bosz echter over de eerste helft. "Het was wel behoorlijk, omdat je drie keer scoort en omdat je de bovenliggende partij bent. Maar toch wat slordig, zij kunnen en moeten misschien wel de 1-1 maken", verwijst de coach naar een grote kans voor Dimitrios Limnios, wiens schot knap met de voet werd gered door Kovár. "Dat wil je niet, als je zo dominant bent. Maar goed, je gaat met 3-0 de rust in." Bosz liet Anass Salah-Eddine vervolgens achter in de kleedkamer, Ryan Flamingo was zijn vervanger. De linksback was misselijk, zo onthult de trainer na afloop van de wedstrijd voor de camera's van ESPN. "Hij moest overgeven in de rust, dus dat valt wel mee." De tweede helft was een kwartier onderweg toen ook Mauro Júnior, Jerdy Schouten en Ivan Perisic naar de kant gingen en plaatsmaakten voor Killiann Sildillia, Couhaib Driouech en RIcardo Pepi.

Waar Fortuna voor rust op één kans na weinig te vertellen had, kregen de Limburgers in het tweede bedrijf volop kansen. Een strafschop - na hands van Flamingo - ging na uitvoerig bestuderen van de beelden door scheidsrechter Bas Nijhuis niet door, maar na een dubbele fout van doelman Matej Kovár tekende Justin Lonwijk even later alsnog voor de 3-1. Fortuna hoopte daarna door te drukken, maar kreeg het deksel op de neus toen Pepi uit de counter de 4-1 maakte. De fraaie 4-2 van Kaj Sierhuis was er vervolgens eentje voor de statistieken, waarna Guus Til met een prima volley de eindstand op 5-2 bepaalde.

"En dan de tweede helft... dat hebben jullie gezien", verzucht Bosz. In de rust had hij erop gehamerd dat er snel een vierde, vijfde en zesde goal gemaakt moesten worden, als hem gevraagd wordt waarom dat niet lukte antwoordt de trainer: "Omdat we het gewoon niet meer goed deden. Heel veel balverlies, niet meer goed de druk bij de tegenstander erop krijgen. De wissels hielpen ook niet mee, daar werd het onrustiger van. Dus nee, geen goede tweede helft." De onrust kwam vooral doordat het elftal weer moest wennen aan het spelen met Pepi op de plek van Til in de spits, zo analyseert Bosz. "Toen zijn we met twee tienen gaan spelen, onder Pepi. Dat is wel weer even wat anders. Het was lang geleden dat we dat op die manier gedaan hebben. We spelen nu al denk ik wel een maand ofzo met Ismael en Guus samen, dan zie je hoe belangrijk het is dat je automatismen inslijpt. Die waren er in de tweede helft gewoon niet. Nee, het was niet om te testen. Ik wilde met het oog op dinsdag (Olympiakos-uit, red.) een paar jongens, waarvan ik dacht dat het belangrijk was, toch eventjes rust laten nemen. Want 3-0 is op zich comfortabel. Maar goed, daarmee werd het onrustig. Dus dat is aan mij."