PSV en de gemeente Eindhoven hebben vrijdag een grote stap richting de uitbreiding van het Philips Stadion gezet. Beide partijen tekenden een intentieovereenkomst over de verbouwplannen, die ervoor moeten zorgen dat de capaciteit met minimaal tienduizend extra plaatsen zal worden uitgebreid.

Via de officiële kanalen maakt PSV bekend dat er momenteel nog gestudeerd wordt op het exact aantal extra plaatsen dat gerealiseerd kan worden, maar dat de huidige capaciteit (35.000 plaatsen) flink omhoog gaat, staat dus al vast. Waar eerder nog werd gerept van een mogelijke start van de bouwwerkzaamheden in 2030, blijkt nu dat er mogelijk al veel eerder kan worden begonnen: "Het ligt in de lijn der verwachting dat in 2027 wordt begonnen aan de uitbreiding", schrijft PSV.

Reactie burgemeester Dijsselbloem

Namens de gemeente tekenden burgemeester Jeroen Dijsselbloem en wethouder Stijn Steenbakkers de intentieovereenkomst. "De stad groeit en daarmee ook de behoefte aan plekken voor ontspanning, cultuur en sport. De interesse voor een stoeltje in het stadion groeit ook al jaren, wat ook te zien is aan de wachtlijst. Ik denk dat een heleboel PSV-fans blij zijn met de extra plaatsen die beschikbaar komen", zegt Dijsselbloem.

Brands: 'Veel vertrouwen richting de toekomst'

Algemeen directeur Marcel Brands van PSV is blij dat de gemeente zich achter de plannen schaart. "Dat de ambities van de gemeente Eindhoven met ons en ons stadion, als verbinder binnen de Brainportregio, zo groot zijn geeft veel vertrouwen richting de toekomst. De steun van de gemeente Eindhoven is immers cruciaal om verder te bouwen aan de club, letterlijk en figuurlijk", zegt Brands. "Met het ondertekenen van deze overeenkomst onderstrepen we dat we hierin samen optrekken, zoals we ook nauw contact zullen onderhouden met de omgeving over de plannen, vorderingen en gevolgen van de werkzaamheden en de uitbreiding", besluit de PSV-directeur.