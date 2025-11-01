Live voetbal 1

PSV-fans in shock door Sildillia: ‘Eén van de slechtste invalbeurten in de PSV-geschiedenis’

Peter Bosz moppert op de PSV-bank
Foto: © ESPN
0 reacties
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
1 november 2025, 11:07

Kiliann Sildillia heeft met zijn invalbeurt tegen Fortuna Sittard (5-2-winst) geen beste beurt gemaakt bij de fans van PSV. De Fransman maakte voor het eerst sinds 13 september weer minuten, maar grossierde in balverlies. Supporters van de Eindhovenaren zijn meedogenloos voor de rechtsback.

PSV kende vrijdag weinig problemen met Fortuna Sittard, al viel de tweede helft tegen voor de Eindhovenaren. Peter Bosz wisselde na een uur flink en bracht onder meer Sildillia in de ploeg voor Jerdy Schouten. De rechtsback maakte voor het eerst in bijna twee maanden minuten, nadat hij de afgelopen tijd kampte met een spierblessure.

Artikel gaat verder onder video

Dat de Fransman er weer even in moet komen, lijkt volgens de PSV-fans duidelijk. Sildillia viel niet sterk in en was meerdere keren slordig in zijn passing. Supporters van de Eindhovense club zijn er daarom al snel klaar mee: “Hij komt er dit seizoen niet meer in, toch?”, vraagt een PSV’er zich af.

“Wat Sildillia allemaal aan het doen is, zou strafbaar moeten zijn”, oordeelt een ander genadeloos. Sommige PSV-fans vragen zich gekscherend af of de Fransman wel weet naar welke kleur hij de bal moet passen: “Eén van de slechtste invalbeurten in de PSV-geschiedenis.”

➡️ Meer PSV nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ihattaren

Ihattaren krijgt kippenvel bij terugkeer in Philips Stadion: ‘Dat applaus raakt me enorm’

  • Gisteren, 22:59
  • Gisteren, 22:59
Kenneth Perez met als inzet Fortuna-aanvaller Kaj Sierhuis

Perez smult van interview Sierhuis na PSV-Fortuna: 'Wil hem elke week wel horen'

  • Gisteren, 22:25
  • Gisteren, 22:25
Matej Kovar, de Tsjechische keeper van PSV

Teruglezen: zo won PSV vrijdagavond ruim van Fortuna Sittard

  • Gisteren, 22:03
  • Gisteren, 22:03
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

PSV - Fortuna

PSV
5 - 2
Fortuna Sittard
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Kiliann Sildillia

Kiliann Sildillia
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 23 jaar (16 mei 2002)
Positie: V (R, C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
6
0
2024/2025
Freiburg
21
2
2023/2024
Freiburg
27
0
2022/2023
Freiburg
27
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
11
19
28
2
Feyenoord
10
18
25
3
AZ
10
10
21
4
Ajax
10
6
19
5
Groningen
10
2
18

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel