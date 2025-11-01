heeft met zijn invalbeurt tegen Fortuna Sittard (5-2-winst) geen beste beurt gemaakt bij de fans van PSV. De Fransman maakte voor het eerst sinds 13 september weer minuten, maar grossierde in balverlies. Supporters van de Eindhovenaren zijn meedogenloos voor de rechtsback.

PSV kende vrijdag weinig problemen met Fortuna Sittard, al viel de tweede helft tegen voor de Eindhovenaren. Peter Bosz wisselde na een uur flink en bracht onder meer Sildillia in de ploeg voor Jerdy Schouten. De rechtsback maakte voor het eerst in bijna twee maanden minuten, nadat hij de afgelopen tijd kampte met een spierblessure.

Dat de Fransman er weer even in moet komen, lijkt volgens de PSV-fans duidelijk. Sildillia viel niet sterk in en was meerdere keren slordig in zijn passing. Supporters van de Eindhovense club zijn er daarom al snel klaar mee: “Hij komt er dit seizoen niet meer in, toch?”, vraagt een PSV’er zich af.

“Wat Sildillia allemaal aan het doen is, zou strafbaar moeten zijn”, oordeelt een ander genadeloos. Sommige PSV-fans vragen zich gekscherend af of de Fransman wel weet naar welke kleur hij de bal moet passen: “Eén van de slechtste invalbeurten in de PSV-geschiedenis.”