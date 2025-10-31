Live voetbal

Perez smult van interview Sierhuis na PSV-Fortuna: 'Wil hem elke week wel horen'

Kenneth Perez met als inzet Fortuna-aanvaller Kaj Sierhuis
Foto: © Imago/ESPN/Realtimes
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
31 oktober 2025, 22:25

Kaj Sierhuis maakt direct na de Eredivisiewedstrijd PSV - Fortuna Sittard (5-2) grote indruk op Kenneth Perez. De aanvaller van de Limburgers, die als invaller op bijzonder fraaie wijze voor de 4-2 tekende, gaf voor de camera's van ESPN een kloeke analyse van de wedstrijd en krijgt daarvoor complimenten van de Deense analist.

Fortuna-trainer Danny Buijs bracht Sierhuis een kwartier voor tijd, bij een 3-1 achterstand, binnen de lijnen in de hoop nog een aansluitingstreffer te kunnen forceren. Vlak na de entree van de aanvaller zorgde Ricardo Pepi echter uit een counter voor de 4-1 in het voordeel van de thuisploeg. Sierhuis eiste vlak voor tijd alsnog de aandacht voor zich op, toen hij van 25 meter heerlijk uithaalde en PSV-keeper Matej Kovár het nakijken gaf. Vlak na de 4-2 zorgde Guus Til echter voor het slotakkoord met een volley die er zeker ook mocht zijn.

Artikel gaat verder onder video

Direct na de wedstrijd komt Sierhuis in gesprek met ESPN met een uitgebreid oordeel over de wedstrijd: "Ja, uiteindelijk was mijn goal een schrale troost op de nederlaag. Ik denk dat we sowieso een compliment verdienen voor de tweede helft, want ik vind dat we toen gewoon gedomineerd hebben. Het lef dat we getoond hebben en ook de kwaliteit in de tweede helft, dat was zeker een opsteker voor de ploeg. Maar je moet ook toegeven dat de eerste helft écht slecht was. Waar hem dat in zat? Ik denk dat we een bepaalde agressiviteit en intensiteit misten. Dat was besproken, dat we dat minimaal nodig hebben om hier een resultaat te boeken", sprak de 27-jarige aanvaller onder meer.

Na het interview krijgt Sierhuis complimenten van Perez, die als analist aanwezig is in het Philips Stadion. "Ik wil Sierhuis elke week wel horen", zegt de Deense oud-speler van onder meer PSV goedkeurend tegen presentator Fresia Cousiño Arias. "Het was echt een leuke, to the point analyse. Gewoon zoals het is." Cousiño Arias beaamt: "Het is wel een slimme jongen ook, dat scheelt een hoop. Hij heeft zijn analyse snel paraat, dat is zo. Leuk voor hem dat hij ook weer een doelpunt kan maken, inderdaad na blessureleed extra prettig."

  Gisteren, 23:21
  Gisteren, 19:58
  Gisteren, 19:30
PSV - Fortuna

PSV
5 - 2
Fortuna Sittard
Vandaag gespeeld om 20:00
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

