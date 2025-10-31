Live voetbal 9

Maaskant is kritisch op medische staf van Feyenoord door blessure van Targhalline: 'Dit is gevaarlijk'

Maaskant is kritisch op medische staf van Feyenoord door blessure van Targhalline: 'Dit is gevaarlijk'
Foto: © ESPN
31 oktober 2025, 20:59

Robert Maaskant is kritisch op het functioneren van de medische staf van Feyenoord, nu blijkt dat Oussama Targhalline niet inzetbaar is tegen FC Volendam. Volgens Maaskant is er in de topper tegen PSV een te groot risico genomen met de middenvelder.

Feyenoord-middenvelder Targhalline viel tijdens de wedstrijd van Feyenoord tegen PSV hard op zijn hoofd, nadat hij een kopduel won van Joey Veerman. De Marokkaanse voetballer ging wél door en speelde in het resterende deel van de wedstrijd met een tulband om.

Nu, een week later, wordt onderzocht of Targhalline een hersenschudding heeft overgehouden aan het moment. Hij kan zaterdagavond in ieder geval niet spelen tegen FC Volendam en daarnaast is het nog maar de vraag of hij de wedstrijd tegen VfB Stuttgart in de Europa League gaat halen.

"Ik zat op televisie te kijken naar die beelden en hij leek totaal van de wereld, toen hij contact maakte met de medische staf", zegt Maaskant in het programma Rijnmond Sport. "Ik vind dat je op zo'n moment altijd de speler in bescherming moet nemen. Als er twijfel is over een hersenschudding, moet je hem er af halen. Dat is echt gevaarlijk voor de lange termijn."

Feyenoord - PSV

Feyenoord
2 - 3
PSV
Gespeeld op 26 okt. 2025
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Oussama Targhalline

Oussama Targhalline
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 23 jaar (20 mei 2002)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
8
1
2024/2025
Le Havre
14
0
2024/2025
Feyenoord
6
0
2023/2024
Le Havre
14
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
10
18
25
2
PSV
10
16
25
3
AZ
10
10
21
4
Ajax
10
6
19
5
Groningen
10
2
18

Complete Stand

