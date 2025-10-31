Robert Maaskant is kritisch op het functioneren van de medische staf van Feyenoord, nu blijkt dat niet inzetbaar is tegen FC Volendam. Volgens Maaskant is er in de topper tegen PSV een te groot risico genomen met de middenvelder.

Feyenoord-middenvelder Targhalline viel tijdens de wedstrijd van Feyenoord tegen PSV hard op zijn hoofd, nadat hij een kopduel won van Joey Veerman. De Marokkaanse voetballer ging wél door en speelde in het resterende deel van de wedstrijd met een tulband om.

Nu, een week later, wordt onderzocht of Targhalline een hersenschudding heeft overgehouden aan het moment. Hij kan zaterdagavond in ieder geval niet spelen tegen FC Volendam en daarnaast is het nog maar de vraag of hij de wedstrijd tegen VfB Stuttgart in de Europa League gaat halen.

"Ik zat op televisie te kijken naar die beelden en hij leek totaal van de wereld, toen hij contact maakte met de medische staf", zegt Maaskant in het programma Rijnmond Sport. "Ik vind dat je op zo'n moment altijd de speler in bescherming moet nemen. Als er twijfel is over een hersenschudding, moet je hem er af halen. Dat is echt gevaarlijk voor de lange termijn."