UEFA straft Feyenoord: deel van tribunes leeg tegen Celtic

UEFA straft Feyenoord: deel van tribunes leeg tegen Celtic
Foto: © Imago
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
29 oktober 2025, 12:23

De UEFA heeft Feyenoord een straf opgelegd naar aanleiding van het thuisduel met Panathinaikos (3-1 zege) van vorige week, melden het Algemeen Dagblad en FR12. De Rotterdammers moeten een deel van de tribunes leeg laten in de volgende thuiswedstrijd, tegen Celtic op 27 november. Ook krijgt Feyenoord een boete.

Feyenoord nam het vorige week in eigen huis op tegen Panathinaikos in de Europa League. Voorafgaand aan de wedstrijd werd er het nodige vuurwerk afgestoken, waarna de UEFA heeft besloten in te grijpen. Daarnaast is er een sanctie opgelegd voor het blokkeren van de doorgangen op de tribunes.

Naar aanleiding van het duel met Bayern München (3-0 zege) in de Champions League in januari dit jaar had Feyenoord nog een voorwaardelijke straf openstaan. Tijdens deze wedstrijd werd ook flink wat vuurwerk afgestoken, waarna een voorwaardelijke straf van het sluiten van een deel van de tribunes werd opgelegd. De Control, Ethics and Disciplinary Body (CEDB) heeft besloten deze straf te handhaven. Daardoor blijft de Gerard Meijer Tribune, waar de harde kern normaal gesproken plaatsneemt, gesloten tijdens het thuisduel met Celtic op 27 november.

De UEFA heeft daarnaast besloten dat Feyenoord meerdere boetes moet betalen naar aanleiding van de vergrijpen. Het gaat om een totaalbedrag van 88.000 euro. 60.000 euro daarvan is voor het afsteken van vuurwerk, terwijl een boete van 28.000 euro wordt betaald voor het blokkeren van doorgangen in het stadion.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Mossou voorziet onrust vanwege Feyenoord-middenveld: 'Wordt een balanceeract voor Van Persie'

Feyenoord - Celtic

Feyenoord
18:45
Celtic
Wordt gespeeld op 27 nov. 2025
Competitie: UEFA Europa League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stand UEFA Europa League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Midtjylland
3
6
9
2
Braga
3
5
9
3
Lyon
3
5
9
4
Crystal Palace
0
0
0
4
Dinamo Zagreb
3
4
7
5
Plzeň
3
4
7
6
Freiburg
3
3
7
7
Ferencváros
3
2
7
8
Brann
3
3
6
9
Celta
3
2
6
10
Aston Villa
3
2
6
11
Lille
3
1
6
12
Go Ahead
3
1
6
13
Young Boys
3
0
6
14
Fenerbahçe
3
0
6
15
Porto
3
0
6
16
Betis
3
2
5
17
Nottm Forest
3
1
4
18
Bologna
3
0
4
19
Genk
3
0
4
20
PAOK
3
-1
4
21
Celtic
3
-1
4
22
Panathinaikos
3
0
3
23
Roma
3
-1
3
24
Basel
3
-1
3
25
Feyenoord
3
-1
3
26
Ludogorets
3
-2
3
27
Sturm
3
-2
3
28
FCSB
3
-2
3
29
Stuttgart
3
-2
3
30
Crvena zvezda
3
-3
1
31
Malmö
3
-4
1
32
Maccabi TA
3
-5
1
33
Nice
3
-3
0
34
Salzburg
3
-4
0
35
Utrecht
3
-4
0
36
Rangers
3
-5
0

Complete Stand

