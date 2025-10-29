Live voetbal

Van Marwijk onder de indruk van Hadj Moussa: 'Hij doet me versteld staan'

Feyenoord-speler Anis Hadj Moussa
Foto: © Imago
Photo of Maurice Mazenier Maurice Mazenier
29 oktober 2025, 08:41

Bert van Marwijk is lyrisch over Feyenoord-aanvaller Anis Hadj Moussa. De voormalig bondscoach van het Nederlands elftal stelt dat de Algerijnse vleugelflitser hem versteld heeft doen staan.

Hadj Moussa maakte in de zomer van 2024 voor 3,5 miljoen euro de overstap van Patro Eisden naar Feyenoord, nadat hij het half jaar daarvoor indruk maakte tijdens een uitleenbeurt aan Vitesse. In Rotterdamse dienst speelde de zevenvoudig Algerijns international 57 officiële wedstrijden, waarin hij goed was voor zeventien treffer en zes assists.

"Bij Feyenoord doet Anis Hadj Moussa me versteld staan", steekt Van Marwijk in zijn column in De Telegraaf van wal over de buitenspeler. "Die kende ik al een tijd omdat hij met mijn andere kleinzoon (Thomas van Bommel, red.) in België, bij Patro Eijsden, voetbalde. Niemand zag destijds dat hij zo’n potentie had en dus is het knap dat Feyenoord het wel in hem heeft gezien. In zijn Belgische periode was hij fysiek nog niet op niveau . De verdedigers die hij tegenover zich had op dat niveau misten de kwaliteit, trapten niet in de schijnbewegingen en liepen hem gewoon meteen ondersteboven."

Artikel gaat verder onder video

Inmiddels is dat anders, zo stelt Van Marwijk. "Hij is fysiek veel sterker geworden en hij heeft natuurlijk een ongelooflijke techniek. Hij is zo goed met zijn dribbels, kan mensen uitkappen en scoren. Als hij ook nog meer snelheid zou hebben, zou hij al niet meer bij Feyenoord hebben gespeeld. Tegen PSV miste hij een paar keer de explosiviteit om zich richting het doel van zijn bewakers te ontdoen. Maar hij blijft wel van waarde voor Feyenoord", besluit de oud-bondscoach.

  Gisteren, 22:31
  Gisteren, 19:31
  Gisteren, 17:26
