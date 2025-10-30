Er is een inzamelingsactie gestart voor de supporter die viel tijdens de wedstrijd Feyenoord – PSV. Wesley, zoals de supporter heet, maakte een flinke klap tijdens de wedstrijd en moest worden afgevoerd naar het ziekenhuis. De Feyenoord-supporters zetten zich nu in voor hun mede-fan.

De wedstrijd verliep allesbehalve gelukkig voor de Feyenoord-supporter. In het begin van de tweede helft viel de Rotterdamse fan vanaf de tribune naar beneden. Dit gebeurde in vak S. De hele zijde zwaaide naar scheidsrechter Allard Lindhout en gooide bekers op het veld om de wedstrijd stil te leggen vanwege het medische noodgeval. De wedstrijd werd twee keer onderbroken om de gewonde Wesley te helpen.

Het incident liep flink uit de hand. De supporter moest naar het ziekenhuis en raakte zwaargewond. Volgens Roeland van Meerveld, voormalig voorzitter van Het Legioen, lijkt het erop dat het een lange weg wordt om te herstellen.

Inzamelingsactie al gestart

Er komt een groot spandoek voor de gevallen supporter. Daarnaast is er een inzamelingsactie gestart om dit spandoek te financieren, met de hoop dat er nog wat geld overblijft. “Mocht er een bedrag overblijven, dan komt dit volledig ten goede aan Wesley zijn herstel,” vertelt Van Meerveld. De actie heeft inmiddels zo'n tweeduizend euro opgeleverd. Het inzamelen gaat voorlopig door.