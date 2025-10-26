Live voetbal 10

Hattrick Saibari velt Feyenoord: PSV komt langszij op de ranglijst

Ismael Saibari
Foto: © Imago
Dominic Mostert
26 oktober 2025, 16:52

PSV heeft Feyenoord zondagmiddag verslagen in De Kuip. Een enerverende kraker eindigde in 2-3 dankzij een hattrick van Ismael Saibari. Het betekende voor Feyenoord de eerste nederlaag van het seizoen in de Eredivisie. Op puntenaantal is PSV op gelijke hoogte gekomen met de Rotterdammers, die op basis van het doelsaldo nog wel bovenaan staan.

De topper tussen Feyenoord en PSV begon ruim een kwartier later dan gepland, doordat het veld in De Kuip bedekt lag met duizenden witte snippers van de sfeeractie. Pas na inzet van meerdere bladblazers kon er worden afgetrapt. Toen de bal eenmaal rolde, had Feyenoord het lastig om grip te krijgen op de Eindhovenaren. PSV was scherper in de duels en pakte al snel het initiatief. Na een paar slordige openingsminuten aan beide kanten nam Saibari de wedstrijd in handen. De Marokkaans international opende in de dertigste minuut de score met een fraai schot met buitenkant rechts, na goed voorbereidend werk van Mauro Júnior.

Feyenoord probeerde zich terug te knokken, maar kwam voor rust nauwelijks tot uitgespeelde kansen. PSV oogde dreigender en had zelfs een grotere voorsprong kunnen nemen. Alleen Ueda zorgde voor enig gevaar namens de Rotterdammers, al had doelman Kovár weinig moeite met zijn pogingen. Vlak voor rust bleef het bij 0-1, maar duidelijk was dat Feyenoord in de tweede helft een tandje bij moest schakelen.

Dat leek even te lukken. Kort na rust zorgde Valente met een schot van afstand – dat via Schouten van richting veranderde – voor de gelijkmaker. De Kuip ontplofte, maar de euforie duurde nog geen minuut. In de tegenaanval was het opnieuw Saibari die zijn klasse toonde. Hij kapte een verdediger uit en schoot hard raak in de korte hoek, waardoor PSV direct weer op voorsprong kwam.

De tweede helft bleef onrustig. Na een korte onderbreking vanwege een medische situatie in het publiek en incidenten op de tribune werd het spel hervat, waarna PSV de wedstrijd verder naar zich toe trok. Feyenoord kwam weliswaar beter in de duels, maar het verdedigende werk liet te wensen over. Toen Ahmedhodzic zich op het uur eenvoudig liet afschudden door Saibari, voltooide de Marokkaan zijn hattrick met een subtiel lobje over Wellenreuther: 1-3.

Daarna kreeg PSV de wedstrijd enige tijd onder controle, al bleef Feyenoord jagen op een aansluitingstreffer. De kansen kwamen, maar de afwerking ontbrak. Valente kreeg na een snelle inworp een enorme mogelijkheid op 2-3, maar schoot naast. Niet veel later maakte Targhalline er alsnog 2-3 van met een geplaatst schot in de hoek. De Kuip veerde op, en Van Persie bracht met Sliti, Smal, Steijn en Larin nog extra aanvallende impulsen. PSV counterde met wissels van Perisic, Man, Til en Mauro, die werden vervangen door Driouech, Bajraktarevic, Pepi en Flamingo.

In de slotfase golfde het spel heen en weer. Feyenoord zette aan, met onder meer een kopkans van Ueda en een gevaarlijke voorzet van Steijn richting Larin, die zijn kopbal verkeerd raakte. PSV hield stand en speelde de extra tijd professioneel uit. Door een late wissel kwam er nog een extra minuut blessuretijd bij, maar de gelijkmaker bleef uit.

Joseph
Gefeliciteerd met de overwinning PSV. Het was een zalig potje om te kijken, en ja, als je effectiever bent in de afmaking. Dan win je dit soort wedstrijden.

Dat is nou klasse. Na een nederlaag nog steeds koploper zijn

@hahaha koploper op basis van de wedstrijden tegen de kleintjes. Tegen de toppers worden ze vernederd en weggespeeld.

@Hahahahahaha en jullie dan dat vergeet ik niet. Aan het eind van seizoen is de bovenste kampioen, niet de medekoploper.

@deschijtert. Wat schattig. Dat is je beste excuus? En wel fijn dat je az en Groningen kleintjes noemt. In velsen zullen ze gevleid zijn dat je hun een topclub noemt, dat is toch het enige waar psv van verliest?????

@Hahahahahaha en jullie dan bewijs mijn ongelijk dan maar. Az weet er alles van toen de competitie ineens werd afgebroken

@haha: kijk even de ranglijst... staat toch echt feyenoord op 1. en ajax op 4 trouwens haha

Zoals verwacht, een mooie wedstrijd. Wordt een spannend seizoen als de sterkhouders fit blijven.

Feli psv bril

@PSV bril! Gefeliciteerd! Ondanks dat PSV niet top was toch mooi geprofiteerd van het slechte spel van Feyenoord bij vlagen. Uiterst effectief vandaag! Saibari blijft ook wel een ontzettend goede speler.. Hopelijk blijft het zo spannend tussen de 2 ploegen dit jaar. En dat Feyenoord uiteindelijk maar de betere mag zijn ;)

Een heerlijke wedstrijd van onze top 2

Voetballes voor de provincieclub op zuid. Weggespeeld en overklast. Duidelijk dat ze in de spek en bonen league spelen ipv de CL. De kuip is een PSV bolwerk. Met een stil feijenoord publiek en waar je alleen het uitvak de hele wedstrijd hoorde. Complete vernedering weer voor feijenoord. Saibari kwam en kreeg de hele kuip muisstil. Landskampioen weer staat weer 1e en dat is mooi. Top 2 wint dit weekend en feijenoord laat het weer afweten.

Gefeliciteerd PSV, en bedankt voor een mooie pot. Als jullie de kleine foutjes zo geweldig weten af te straffen dan is het niet onterecht. Jullie stonden goed en ik vond Feyenoord vaak te passief en op teveel afstand. Maar hoe jullie zo ongelooflijk efficient (en mooi) foutjes afstraffen. Blij dat jullie niet heel efffectief waren waardoor het wel een hele mooie gelijkwaardig en spannende tweede helft werd.

En er zijn al wedstrijden uit het competitieschema gehaald door feijenoord. En het is niet eens november en nu al de smoesjes dat ze moet zijn. Het zijn echt calimero's op zuid. triest!

feyenoord te slordig in de passing en de 2e bal was vaak voor PSV. valente moet natuurlijk gewoon de 3-3 maken. psv was iets beter vandaag

Zoals Jurgen zal zeggen: de competitie is weer een stuk spannender geworden!

Gefeliciteerd psv! Wat was dit een heerlijke wedstrijd van beide kanten! Ze lieten beide zien dat dit echt een wedstrijd tussen de nummers 1 en 2 was. Psv dit keer de winnaar, masr gekijkspel had ook zeker gekunt. Bleef tot het laatste moment spannend. Als dit een voorproefje is tussen dese twee ploegen om de titelstrijd, dan gaan we nog een hoop mooie dingen zien van beide teams! Lekkere wedstrijd!

Gefeliciteerd PSV met weer een klein beetje hulp van BLINDHOUT, wat een waardeloze scheids, voor de zoveelste keer benadeeld hij weer een club, het spel ligt ca 10 minuten stil vanwege een noodgeval op de tribune en hij durft zowaar 4 minuten bij te tellen. Wat een marchandeur, want hij is bang dat Bos weer kwaad wordt op een scheids en dat kan zijn tere zieltje niet hebben (haha). Voortaan bij de amateurs laten fluiten, op dit nivo gaat het om veel geld, wat die zelf eigenlijk helemaal niet verdiend. Ontslaan gaat niet meer een paar weken de kleedkamers laten schoonmaken zou niet slecht zijn voor hem.

Was een mooie pot om te zien, net als alle toppers erg slordig. Mousa leek alles te scheuren maar gelukkig voor hem was het vooral schrik. Mooi voor de competitie deze uitslag.

@FCupdate jullie lezen ongetwijfeld mee in de reacties. Er worden hier weer een hoop trieste en uitlokkende reacties geplaatst door verschillende personen. Kunnen jullie daar a.u.b. iets aan doen? Echt een trieste bende hier en onder andere reacties.

