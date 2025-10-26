Hattrick Saibari velt Feyenoord: PSV komt langszij op de ranglijst

PSV heeft Feyenoord zondagmiddag verslagen in De Kuip. Een enerverende kraker eindigde in 2-3 dankzij een hattrick van . Het betekende voor Feyenoord de eerste nederlaag van het seizoen in de Eredivisie. Op puntenaantal is PSV op gelijke hoogte gekomen met de Rotterdammers, die op basis van het doelsaldo nog wel bovenaan staan.

De topper tussen Feyenoord en PSV begon ruim een kwartier later dan gepland, doordat het veld in De Kuip bedekt lag met duizenden witte snippers van de sfeeractie. Pas na inzet van meerdere bladblazers kon er worden afgetrapt. Toen de bal eenmaal rolde, had Feyenoord het lastig om grip te krijgen op de Eindhovenaren. PSV was scherper in de duels en pakte al snel het initiatief. Na een paar slordige openingsminuten aan beide kanten nam Saibari de wedstrijd in handen. De Marokkaans international opende in de dertigste minuut de score met een fraai schot met buitenkant rechts, na goed voorbereidend werk van Mauro Júnior.

Feyenoord probeerde zich terug te knokken, maar kwam voor rust nauwelijks tot uitgespeelde kansen. PSV oogde dreigender en had zelfs een grotere voorsprong kunnen nemen. Alleen Ueda zorgde voor enig gevaar namens de Rotterdammers, al had doelman Kovár weinig moeite met zijn pogingen. Vlak voor rust bleef het bij 0-1, maar duidelijk was dat Feyenoord in de tweede helft een tandje bij moest schakelen.

Dat leek even te lukken. Kort na rust zorgde Valente met een schot van afstand – dat via Schouten van richting veranderde – voor de gelijkmaker. De Kuip ontplofte, maar de euforie duurde nog geen minuut. In de tegenaanval was het opnieuw Saibari die zijn klasse toonde. Hij kapte een verdediger uit en schoot hard raak in de korte hoek, waardoor PSV direct weer op voorsprong kwam.

De tweede helft bleef onrustig. Na een korte onderbreking vanwege een medische situatie in het publiek en incidenten op de tribune werd het spel hervat, waarna PSV de wedstrijd verder naar zich toe trok. Feyenoord kwam weliswaar beter in de duels, maar het verdedigende werk liet te wensen over. Toen Ahmedhodzic zich op het uur eenvoudig liet afschudden door Saibari, voltooide de Marokkaan zijn hattrick met een subtiel lobje over Wellenreuther: 1-3.

Daarna kreeg PSV de wedstrijd enige tijd onder controle, al bleef Feyenoord jagen op een aansluitingstreffer. De kansen kwamen, maar de afwerking ontbrak. Valente kreeg na een snelle inworp een enorme mogelijkheid op 2-3, maar schoot naast. Niet veel later maakte Targhalline er alsnog 2-3 van met een geplaatst schot in de hoek. De Kuip veerde op, en Van Persie bracht met Sliti, Smal, Steijn en Larin nog extra aanvallende impulsen. PSV counterde met wissels van Perisic, Man, Til en Mauro, die werden vervangen door Driouech, Bajraktarevic, Pepi en Flamingo.

In de slotfase golfde het spel heen en weer. Feyenoord zette aan, met onder meer een kopkans van Ueda en een gevaarlijke voorzet van Steijn richting Larin, die zijn kopbal verkeerd raakte. PSV hield stand en speelde de extra tijd professioneel uit. Door een late wissel kwam er nog een extra minuut blessuretijd bij, maar de gelijkmaker bleef uit.