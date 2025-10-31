Live voetbal 2

Kostas Lamprou is diep geraakt door ernstige bedreigingen van NAC-fans: 'Te bizar voor woorden'

Kostas Lamprou
Foto: © ESPN
Photo of Tijmen Gerritsen Tijmen Gerritsen
31 oktober 2025, 18:22   Bijgewerkt: 18:35

Kostas Lamprou heeft in een uitgebreid interview met Voetbal International teruggeblikt op de bewogen week die hij achter de rug heeft. De Griekse doelman werd plotseling naar voren geschoven als eerste keeper van NAC Breda, blunderde vervolgens meerdere keren en kreeg daarna te maken met ernstige bedreigingen. Dat heeft grote impact gehad, vertelt hij aan VI-verslaggever Joost Blaauwhof.

Trainer Carl Hoefkens besloot Lamprou tot eerste doelman te promoveren, omdat de Griek beter zou zijn aan de bal dan concurrent Daniel Bielica. De wissel pakte echter slecht uit: Lamprou ging in de fout in zijn eerste twee wedstrijden, tegen SC Heerenveen en Heracles Almelo. Vooral zijn blunder tegen Heracles had grote gevolgen. De doelman werd overspoeld met haatreacties van woedende fans.

Lamprou besloot daarop zijn Instagram-pagina offline te halen. “Dat klopt, ja. Ik heb dat moeten doen”, vertelt hij. “Heel eerlijk: ik probeerde eigenlijk niet zoveel te lezen. Ik kwam thuis en wilde niets meer van die onzin meekrijgen.” Met ‘die onzin’ doelt hij onder meer op de ziektes die hem werden toegewenst.

"Je krijgt allerlei ziektes toegewenst. Daarna krijg je weer een bericht met je adres: “Ik weet waar je woont”, “Ik weet waar je vrouw werkt”, dat soort dingen. Ik heb er geen zin in. Je mag alles van mij vinden. Een mening op basis van kwaliteiten hoort er ook bij. Maar als het bedreigingen worden, als het persoonlijk wordt of als je privé-omgeving erbij betrokken wordt, dan is het moeilijk om het nog te verwerken…

De Griekse sluitpost van de club uit Breda geeft aan dat hem dit geraakt heeft: "100&. Ik ga er niet over liegen. Ik heb genoeg meegemaakt in mijn leven. Ik ben een mens, ik heb emoties. Dit alles doet wel wat met me. Ik heb een slechte wedstrijd gespeeld, dat zeker. Maar sommige mensen vuren zoveel pijlen op een mens af, te bizar voor woorden. Bizar én kansloos."

Lifeliner
79 Reacties
859 Dagen lid
578 Likes
Lifeliner
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

onderontwikkelde supporters die ook nog eens hebben mogen stemmen

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

