is nu twee wedstrijden de eerste doelman van NAC Breda, maar heeft ook voor de tweede keer op rij geblunderd. Tegen SC Heerenveen ging de Griekse goalie afgelopen weekend al in de fout en woensdagavond blunderde Lamprou opnieuw, ditmaal tegen Heracles Almelo. Het publiek van NAC begrijpt dan ook niets van de keeperswissel.

"'We want Bielica", klinkt woensdagavond vanaf de fanatieke tribunes in het Rat Verlegh Stadion na de 0-2 van Heracles Almelo. Het was een goal waar doelman Lamprou er alles behalve goed uitzag. De Griek zat er volledig naast bij een hoge voorzet en zag Jizz Hornkamp de bal eenvoudig binnenkoppen.

Artikel gaat verder onder video

Ook op sociale media klinkt het negatieve reacties in de richting van hoofdtrainer Carl Hoefkens, die afgelopen weekend uit het niets een keeperswissel doorvoerde en de Poolse doelman Bielica passeeerde: "Als je Lamprou je eerste keeper maakt, vraag je er ook gewoon om…", schrijft een kijker op sociale media.

Er werden voorafgaand de wedstrijd tegen Heracles Almelo ook spandoeken in het stadion opgehangen. Zo hing er op Vak-G hing een spandoek dat gericht was op de keeperswissel. De Poolse tekst ‘Daniel, Nasz Bramkarz’ was er te lezen op het doek. Dat betekent in het Nederlands: ‘Daniel, onze doelman’.

Bekijk hieronder de blunder van Kostas Lamprou tegen Heracles Almelo: