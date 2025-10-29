Live voetbal 3

NAC-trainer Carl Hoefkens ligt onder vuur na blunders Kostas Lamprou

Foto: © Imago
Photo of Tijmen Gerritsen Tijmen Gerritsen
29 oktober 2025, 21:06   Bijgewerkt: 21:13

Kostas Lamprou is nu twee wedstrijden de eerste doelman van NAC Breda, maar heeft ook voor de tweede keer op rij geblunderd. Tegen SC Heerenveen ging de Griekse goalie afgelopen weekend al in de fout en woensdagavond blunderde Lamprou opnieuw, ditmaal tegen Heracles Almelo. Het publiek van NAC begrijpt dan ook niets van de keeperswissel.

"'We want Bielica", klinkt woensdagavond vanaf de fanatieke tribunes in het Rat Verlegh Stadion na de 0-2 van Heracles Almelo. Het was een goal waar doelman Lamprou er alles behalve goed uitzag. De Griek zat er volledig naast bij een hoge voorzet en zag Jizz Hornkamp de bal eenvoudig binnenkoppen.

Ook op sociale media klinkt het negatieve reacties in de richting van hoofdtrainer Carl Hoefkens, die afgelopen weekend uit het niets een keeperswissel doorvoerde en de Poolse doelman Bielica passeeerde: "Als je Lamprou je eerste keeper maakt, vraag je er ook gewoon om…", schrijft een kijker op sociale media.

Er werden voorafgaand de wedstrijd tegen Heracles Almelo ook spandoeken in het stadion opgehangen. Zo hing er op Vak-G hing een spandoek dat gericht was op de keeperswissel. De Poolse tekst ‘Daniel, Nasz Bramkarz’ was er te lezen op het doek. Dat betekent in het Nederlands: ‘Daniel, onze doelman’.

Bekijk hieronder de blunder van Kostas Lamprou tegen Heracles Almelo:

  Gisteren, 20:48
  Gisteren, 17:26
  Gisteren, 16:21
NAC - Heracles

NAC Breda
1 - 4
Heracles Almelo
Vandaag gespeeld om 20:00
Competitie: TOTO KNVB-Beker
Seizoen: 2025/2026

Carl Hoefkens

Carl Hoefkens
NAC Breda
Team: NAC
Functie: Coach
Leeftijd: 47 jaar (5 okt. 1978)

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
12
Fortuna
10
-1
13
13
Volendam
10
-3
10
14
NAC
10
-6
9
15
PEC
10
-8
9
16
Excelsior
10
-11
9

