Trainer Carl Hoefkens van NAC Breda heeft aan Voetbal International laten weten dat voorlopig eerste doelman is, ondanks een fout in de vorige wedstrijd. De Griekse keeper krijgt het vertrouwen van zijn trainer, wat ten koste gaat van .

In de wedstrijd van afgelopen vrijdag tegen sc Heerenveen (3-3) stond Lamprou voor het eerst dit seizoen onder de lat in plaats van Bielica. De Griek ging bij de 3-2 van Václav Sejk in de fout, maar zijn trainer besloot dit door de vingers te zien. Hoefkens is na afloop juist heel tevreden over de prestaties van de routinier.

Lamprou brengt voetballend en coachend meer

Vergeleken met Bielica brengt Lamprou volgens de technische staf van NAC meer voetbal van achteruit, terwijl hij ook indruk maakt met zijn coachende kwaliteiten. Met name dat laatste ontbreekt nog bij Bielica, zo vindt het coachingsteam van de Brabanders.

Lamprou opnieuw in doel tegen Heracles

Lamprou begon het seizoen nog als derde keuze, met Roy Kortsmit als nummer twee. Inmiddels is hij echter eerste doelman, zo bevestigt Hoefkens. Daardoor zal hij woensdag opnieuw op doel staan, wanneer Heracles Almelo de tegenstander is in de KNVB Beker. Kortsmit zal er dan helemaal niet bij zijn, omdat hij ziek is. Ook Moussa Soumano en Rio Hillen zijn niet fit en ontbreken.