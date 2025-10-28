Live voetbal

Simonis over Go Ahead Eagles: 'Meer dan de helft van basisploeg kan mee bij Wolfsburg'

Foto: © Imago
Niels Hassfeld
28 oktober 2025, 14:52

Paul Simonis, voorheen trainer van Go Ahead Eagles en nu hoofdtrainer van VfL Wolfsburg, heeft in het programma Spelinzicht van ESPN zijn visie gegeven op de potentie van zijn oud-spelers in de Bundesliga. De oefenmeester sprak vol lof over de kwaliteiten van zijn voormalige team en hun geschiktheid voor VfL Wolfsburg.

De prestaties van Go Ahead Eagles in het afgelopen seizoen waren opvallend te noemen, met een zevende plaats in de Eredivisie en een indrukwekkende bekerwinst. Simonis is dan ook trots op zijn voormalige ploeg: “Dat blijf ik beseffen. Ik loop er constant tegenaan dat ik denk: wow, deze groep heeft - ondanks de beperkte middelen die we bij Go Ahead hadden - echt iets bijzonders gepresteerd.”, aldus de trainer.

Goede karakters

De coach prijst de werkethiek en persoonlijkheid van zijn spelers. Hij geeft hierbij aan: “Strijdbaar, met z’n allen, elkaar helpen, lage ego’s, geweldige karakters… Dat is echt heel belangrijk in het voetbal.” Deze eigenschappen zijn volgens Simonis cruciaal voor het succes van zijn team. De trainer van Wolfsburg denkt dan ook met warme gevoelens terug aan zijn voormalig spelers, waarvan hij denkt dat 'meer dan de helft' van zijn basisploeg van afgelopen seizoen op termijn mee zou kunnen bij Wolfsburg. “De Bundesliga is natuurlijk niet niks, maar deze spelers hadden een enorm laag ego, zijn enorme teamspelers en hebben een hoge voetbalintelligentie”, verklaart hij.

Hard werken en leren

Hoewel de uitdagingen groot zijn, is Simonis ervan overtuigd dat zijn oud-spelers het aankunnen. “Ja, het zal aanpoten voor hen zijn, want qua intensiteit en fysiek is het drie stappen vooruit, maar omdat zij goede karakters zijn, hard kunnen werken, hard trainen, leergierig zijn en intelligent zijn, denk ik dat heel veel spelers zouden kunnen aanhaken hier”, besluit hij vol optimisme

