Johan Derksen heeft de knappe 2-1 overwinning van Go Ahead Eagles op Aston Villa onderuit gehaald. Volgens het boegbeeld van Vandaag Inside zou de Engelse opponent het tweede elftal hebben gestuurd. Tafelgenoot René van der Gijp was daarentegen wel onder de indruk van de prestatie van Go Ahead Eagles.

Go Ahead Eagles begon de Europa League met een 0-1 nederlaag in eigen huis tegen het Roemeense FCSB. Drie weken terug hervatte de ploeg van trainer Melvin Boel het Europese avontuur met een knappe 1-2 zege op bezoek bij Panathinaikos, wat de eerste Europese overwinning van een Nederlandse club in Europees verband voor dit seizoen was. Het succesvolle resultaat uit Griekenland kreeg donderdagavond plots een goed vervolg met een zeer knappe 2-1 zege op het Engelse Aston Villa.

Artikel gaat verder onder video

"We hebben toch wel naar een historische avond zitten kijken. Die winnen gewoon met 2-1 van Aston Villa", begint Van der Gijp over de knappe zege van Go Ahead Eagles. Derksen is echter wat minder onder de indruk. "Dan heeft Aston Villa het tweede elftal gestuurd", stelt de analist, die gelijk van repliek gediend wordt door Van der Gijp. "Nee. Die hadden nog behoorlijk wat goede spelers opgesteld."

"Geweldig man. Dat is toch historie voor zo'n club", looft Van der Gijp andermaal de knappe prestatie van de Deventenaren in de Europa League. "Ze hebben al twee keer gewonnen", voegt presentator Wilfred Genee dan vervolgens aan toe. "Als je van een Premier League-club wint... Dat is toch hartstikke leuk voor zon club, man", besluit Van der Gijp.

Derksen wil tot slot nog wel wat zeggen over het unieke karakter van Go Ahead Eagles. "Het leukste is om daar nog een keer naar het voetballen te gaan. Het is net een openluchtmuseum. Je gaat daar ouderwets naar het voetbal", besluit de besnorde analist.