Villa-fans klagen steen en been over faciliteiten Go Ahead: 'Absolute schande'

De fans van Aston Villa zijn Premier League-stadions gewend, maar strijken donderdag neer in Deventer. Daar speelt de ploeg van Unai Emery uit tegen Go Ahead Eagles in de Europa League. Over één aspect van De Adelaarshorst zijn de fans van Villa totaal niet te spreken.

Zo is het uitvak teleurstellend te noemen o basis van de verwachtingen van de Engelse supporters. "De toiletfaciliteiten zijn beperkt", schrijft AVFCSupport op X. "Er is één toiletblok voor mannen én vrouwen."

Artikel gaat verder onder video

Ook het zicht vanuit het uitvak wordt allesbehalve onder complimenten bedolven. "Over het uitvak hangen beschermingsnetten, die het zicht kunnen beperken", deelt AVFCSupport met de eigen fanbase. Waar één Brit het 'shockerend' noemt, heeft de ander het over een 'absolute schande'. "Vernietig dit stadion maar", valt er te lezen. Een derde fan vindt de faciliteiten totaal niet passen bij een professionele voetbalclub.

ℹ️ Toilet facilities in the away end are limited, with one shared block for men and women.



Disabled toilets are near the home section and close to the wheelchair bays.#AVFC pic.twitter.com/u5SbaJ5QT2 — AVFC Support (@AVFCSupport) October 23, 2025