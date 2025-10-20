Live voetbal

Gebroeders Van de Kerkhof woest: 'Scheld Gasiorowski verrot en trek 'm aan z'n oren!'

Peter Bosz met de rest van de technische staf van PSV
Foto: © Imago
Luuk van Grinsven
20 oktober 2025, 17:11

Als het aan Willy en René van de Kerkhof lag, was Yarek Gasiorowski nog niet jarig na zijn fout tegen Go Ahead Eagles. De Spaanse verdediger van PSV gaf zaterdagmiddag de aansluitingstreffer cadeau, maar werd nauwelijks gecorrigeerd door zijn ploeggenoten.

PSV was bezig aan een tamelijk probleemloze avond, totdat Gasiorowski Go Ahead in het zadel hielp in de 62ste minuut. De verdediger leverde de bal knullig in bij Milan Smit, die de spanning terugbracht in het Philips Stadion. “Na die fout kwam er helemaal niemand naar hem toe om het tot de orde te roepen”, zegt Willy van de Kerkhof in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant.

Diezelfde Van de Kerkhof wist hier in zijn PSV-jaren wel raad mee: “Als hij bij ons in het elftal had gespeeld dan hadden we hem verrot gescholden of even aan zijn oren getrokken!” René van de Kerkhof beaamt deze uitspraak: “Dan zal ‘ie het de volgende keer niet meer doen.”

De legendarische PSV-broeders vinden dat er sowieso weinig corrigerend vermogen in het elftal van PSV zit. Volgens hen moet er harder opgetreden worden als iemand een fout maakt. Willy vindt bijvoorbeeld dat aanvoerder Jerdy Schouten zijn mond dan moet opentrekken. “Die speelt zelf niet goed en het is veel makkelijker om een ander aan te spreken als je zelf wél presteert”, reageert René daarop. Willy heeft daar een andere mening over: “Als aanvoerder heb je de plicht om anderen tot de orde te roepen, punt.”

Troy Parrott viert de 0-2 bij Ajax - AZ

Teruglezen: zo verliep de zaterdag in de Eredivisie, met eerste verlies Ajax en zege PSV

  • za 18 oktober, 22:59
  • 18 okt. 22:59
Guus Til viert de 1-0 bij PSV - Go Ahead Eagles

Dubbelslag Til helpt PSV aan kleine thuiszege op Go Ahead Eagles

  • za 18 oktober, 20:38
  • 18 okt. 20:38
Noa Lang op de bank bij Napoli

Napoli's nachtmerrie: Noa Lang maakt 1-1 in blessuretijd, maar VAR steekt stokje voor gelijkmaker

  • za 18 oktober, 20:36
  • 18 okt. 20:36
12deman
601 Reacties
113 Dagen lid
468 Likes
12deman
  • 0
    + 1
avatar

Kameraden, duur ingekocht die goser. Wij hebben geen spijt. Goedkoper en beter hiero in de kuip, dit weekend gaan we het zien!

Hops
406 Reacties
1.120 Dagen lid
1.132 Likes
Hops
  • 1
    + 1
avatar

Precies goed dat hij niet naar feyenoord ging. Ik hoor descheids nog zeggen een goede speler voor de top 2 van hem alleen maar wel gegooid geld bij psv

PSV - Go Ahead

PSV
2 - 1
Go Ahead Eagles
Gespeeld op 18 okt. 2025
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Jerdy Schouten

Jerdy Schouten
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 28 jaar (12 jan. 1997)
Positie: VM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
9
1
2024/2025
PSV
18
1
2023/2024
PSV
29
4
2022/2023
Bologna
33
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
9
19
25
2
PSV
9
15
22
3
AZ
9
7
18
4
Ajax
9
5
16
5
Groningen
9
1
15

