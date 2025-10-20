Als het aan Willy en René van de Kerkhof lag, was nog niet jarig na zijn fout tegen Go Ahead Eagles. De Spaanse verdediger van PSV gaf zaterdagmiddag de aansluitingstreffer cadeau, maar werd nauwelijks gecorrigeerd door zijn ploeggenoten.

PSV was bezig aan een tamelijk probleemloze avond, totdat Gasiorowski Go Ahead in het zadel hielp in de 62ste minuut. De verdediger leverde de bal knullig in bij Milan Smit, die de spanning terugbracht in het Philips Stadion. “Na die fout kwam er helemaal niemand naar hem toe om het tot de orde te roepen”, zegt Willy van de Kerkhof in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant.

Diezelfde Van de Kerkhof wist hier in zijn PSV-jaren wel raad mee: “Als hij bij ons in het elftal had gespeeld dan hadden we hem verrot gescholden of even aan zijn oren getrokken!” René van de Kerkhof beaamt deze uitspraak: “Dan zal ‘ie het de volgende keer niet meer doen.”

De legendarische PSV-broeders vinden dat er sowieso weinig corrigerend vermogen in het elftal van PSV zit. Volgens hen moet er harder opgetreden worden als iemand een fout maakt. Willy vindt bijvoorbeeld dat aanvoerder Jerdy Schouten zijn mond dan moet opentrekken. “Die speelt zelf niet goed en het is veel makkelijker om een ander aan te spreken als je zelf wél presteert”, reageert René daarop. Willy heeft daar een andere mening over: “Als aanvoerder heb je de plicht om anderen tot de orde te roepen, punt.”