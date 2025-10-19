Live voetbal 10

Luuk de Jong sluit nieuwe transfer naar PSV volledig uit: 'Gesloten boek'

Luuk de Jong van FC Porto
Foto: © Imago
0 reacties
Luuk van Grinsven
19 oktober 2025, 14:19

Luuk de Jong zal als speler nooit meer terugkeren bij PSV, zo laat hij weten aan NU.nl. De spits van FC Porto vertrok afgelopen zomer bij de Eindhovenaren, maar heeft geen interesse in een derde terugkeer in het Philips Stadion.

De Jong werd zaterdagavond, voorafgaand en tijdens de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles (2-1), bedankt voor bewezen diensten. De spits maakte 186 goals in 338 duels, waarin hij liefs vijf keer kampioen werd. Een zesde kampioenschap als speler gaat er niet meer komen.

Artikel gaat verder onder video

De kopsterke spits laten weten dat hij niet voor een derde keer terugkeert bij PSV. “Dat boek is gesloten. Ik heb prachtige tijden meegemaakt bij PSV, maar ik denk dat ik het heel mooi afgesloten heb”, zegt De Jong tegen NU.nl.

Toch lijkt De Jong wel interesse te hebben in een andere rol bij de Eindhovense club. Marcel Brands, algemeen directeur van PSV, denkt dat het een ‘tot ziens is’ in plaats van een afscheid. “Ik heb er nog niet over nagedacht wat ik na mijn carrière ga doen. Ik verwacht wel dat ik in de toekomst bij deze club achter de schermen ga meekijken. Maar dat is een zorg voor later.”

➡️ Meer PSV nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Wout Weghorst en Jeroen Manschot tijdens Ajax-AZ, met als inzet zijn overtreding op Wouter Goes

Massaal onbegrip: Manschot geeft Weghorst 'slechts' geel voor elleboogstoot aan Wouter Goes

  • Gisteren, 23:21
  • Gisteren, 23:21
Troy Parrott viert de 0-2 bij Ajax - AZ

Teruglezen: zo verliep de zaterdag in de Eredivisie, met eerste verlies Ajax en zege PSV

  • Gisteren, 22:59
  • Gisteren, 22:59
John Heitinga en Fred Grim tijdens Ajax - AZ

Heitinga verder onder druk bij Ajax: AZ met 0-2 te sterk in Amsterdam

  • Gisteren, 22:55
  • Gisteren, 22:55
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Luuk de Jong

Luuk de Jong
FC Porto
Team: Porto
Leeftijd: 35 jaar (27 aug. 1990)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Porto
4
1
2024/2025
PSV
31
14
2023/2024
PSV
34
29
2022/2023
PSV
24
14

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
8
12
22
2
PSV
9
15
22
3
AZ
9
7
18
4
Ajax
9
5
16
5
Groningen
8
3
15

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel