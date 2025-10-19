zal als speler nooit meer terugkeren bij PSV, zo laat hij weten aan NU.nl. De spits van FC Porto vertrok afgelopen zomer bij de Eindhovenaren, maar heeft geen interesse in een derde terugkeer in het Philips Stadion.

De Jong werd zaterdagavond, voorafgaand en tijdens de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles (2-1), bedankt voor bewezen diensten. De spits maakte 186 goals in 338 duels, waarin hij liefs vijf keer kampioen werd. Een zesde kampioenschap als speler gaat er niet meer komen.

De kopsterke spits laten weten dat hij niet voor een derde keer terugkeert bij PSV. “Dat boek is gesloten. Ik heb prachtige tijden meegemaakt bij PSV, maar ik denk dat ik het heel mooi afgesloten heb”, zegt De Jong tegen NU.nl.

Toch lijkt De Jong wel interesse te hebben in een andere rol bij de Eindhovense club. Marcel Brands, algemeen directeur van PSV, denkt dat het een ‘tot ziens is’ in plaats van een afscheid. “Ik heb er nog niet over nagedacht wat ik na mijn carrière ga doen. Ik verwacht wel dat ik in de toekomst bij deze club achter de schermen ga meekijken. Maar dat is een zorg voor later.”