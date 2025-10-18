Live voetbal

Dubbelslag Til helpt PSV aan kleine thuiszege op Go Ahead Eagles

Guus Til viert de 1-0 bij PSV - Go Ahead Eagles
Foto: © Imago
1 reactie
Ralph Janssen
18 oktober 2025, 20:38   Bijgewerkt: 20:46

PSV heeft zaterdagavond met 2-1 gewonnen van Go Ahead Eagles en daarmee druk gelegd op koploper Feyenoord. Gelegenheidsspits Guus Til maakte twee doelpunten. Milan Smit deed wat terug na een verdedigende blunder, maar de drie punten bleven in Eindhoven. Go Ahead Eagles zakt na de verliespartij naar het rechterrijtje.

Voorafgaand aan de wedstrijd was er aandacht voor Luuk de Jong. De spits stapte afgelopen zomer transfervrij over naar FC Porto, maar nam zaterdag officieel afscheid. Zijn voeten werden op een tegel opgenomen in de Eindhovense walk of fame en hij kreeg in het stadion een speciaal beeldje van een aanvoerdersband. In de rust sprak De Jong het publiek toe.

Artikel gaat verder onder video

Na een wat tamme openingsfase kwam PSV in de 23ste minuut op voorsprong. De voorzet van Sergiño Dest ging net voorlangs bij de inglijdende Anass Salah-Eddine, maar bij de tweede paal stond Til wel klaar om hem binnen te schieten. Salah-Eddine sloeg zijn handen op de grond uit frustratie, maar draaide bij en was toch blij met de voorsprong.

Aan het begin van de tweede helft verdubbelde PSV de voorsprong. Mauro Júnior bereikte na een snelle aanval Ismael Saibari, die op zijn beurt keurig Til bediende. De aanvallende middenvelder, die vanwege beperkte fitheid van Ricardo Pepi en Alassane Pléa in de spits startte, maakte zo zijn tweede van de avond. De aansluitingstreffer kwam van de voet van Milan Smit, maar volgde op een gruwelijke verdedigende fout. Yarek Gasiorowski speelde een dramatische bal, recht in zijn voeten, waarna de spits afrondde.

PSV leek wat zenuwachtig te worden van die goal, maar kwam eigenlijk niet meer in gevaar. Zo werd de eindstand 2-1. Dankzij de overwinning komt PSV op 22 punten in de Eredivisie. Daarmee staat de ploeg van Peter Bosz op gelijke hoogte met Feyenoord, dat zondag in actie komt. De Rotterdammers spelen om 16.45 uur een uitwedstrijd tegen Heracles Almelo. Go Ahead Eagles zakt dankzij de verliespartij naar de elfde plaats.

➡️ Meer PSV nieuws

➡️ Meer PSV nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
PSV-trainer Peter Bosz

Bosz doet open sollicitatie: ‘Een droombaan, Curaçao is mijn favoriete land’

  • Gisteren, 21:24
  • Gisteren, 21:24
PSV-trainer Peter Bosz

Bosz heeft Pepi en Boadu terug bij PSV voor treffen met Go Ahead Eagles

  • Gisteren, 14:48
  • Gisteren, 14:48
Henk Spaan met Ajax-logo en Johan Cruijff ArenA

Spaan vreest voor Kasius en De Wit bij Ajax - AZ

  • do 16 oktober, 19:12
  • 16 okt. 19:12
7 1 reactie
Reageren
1 reactie
descheids
395 Reacties
30 Dagen lid
604 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

De landskampioen weer overtuigend. Ondanks een niet gekregen penalty. Feijenoorders zullen beven en bibberen dat de CL ploeg eraan komt.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

descheids
395 Reacties
30 Dagen lid
604 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

De landskampioen weer overtuigend. Ondanks een niet gekregen penalty. Feijenoorders zullen beven en bibberen dat de CL ploeg eraan komt.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

PSV - Go Ahead

PSV
2 - 1
Go Ahead Eagles
Vandaag gespeeld om 18:45
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Guus Til

Guus Til
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 27 jaar (22 dec. 1997)
Positie: AM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
8
2
2024/2025
PSV
32
10
2023/2024
PSV
30
10
2022/2023
PSV
30
9

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
8
12
22
2
PSV
9
15
22
3
Ajax
8
7
16
4
AZ
8
5
15
5
Groningen
8
3
15

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel