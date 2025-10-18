Dubbelslag Til helpt PSV aan kleine thuiszege op Go Ahead Eagles

PSV heeft zaterdagavond met 2-1 gewonnen van Go Ahead Eagles en daarmee druk gelegd op koploper Feyenoord. Gelegenheidsspits maakte twee doelpunten. deed wat terug na een verdedigende blunder, maar de drie punten bleven in Eindhoven. Go Ahead Eagles zakt na de verliespartij naar het rechterrijtje.

Voorafgaand aan de wedstrijd was er aandacht voor Luuk de Jong. De spits stapte afgelopen zomer transfervrij over naar FC Porto, maar nam zaterdag officieel afscheid. Zijn voeten werden op een tegel opgenomen in de Eindhovense walk of fame en hij kreeg in het stadion een speciaal beeldje van een aanvoerdersband. In de rust sprak De Jong het publiek toe.

Artikel gaat verder onder video

Na een wat tamme openingsfase kwam PSV in de 23ste minuut op voorsprong. De voorzet van Sergiño Dest ging net voorlangs bij de inglijdende Anass Salah-Eddine, maar bij de tweede paal stond Til wel klaar om hem binnen te schieten. Salah-Eddine sloeg zijn handen op de grond uit frustratie, maar draaide bij en was toch blij met de voorsprong.

Aan het begin van de tweede helft verdubbelde PSV de voorsprong. Mauro Júnior bereikte na een snelle aanval Ismael Saibari, die op zijn beurt keurig Til bediende. De aanvallende middenvelder, die vanwege beperkte fitheid van Ricardo Pepi en Alassane Pléa in de spits startte, maakte zo zijn tweede van de avond. De aansluitingstreffer kwam van de voet van Milan Smit, maar volgde op een gruwelijke verdedigende fout. Yarek Gasiorowski speelde een dramatische bal, recht in zijn voeten, waarna de spits afrondde.

PSV leek wat zenuwachtig te worden van die goal, maar kwam eigenlijk niet meer in gevaar. Zo werd de eindstand 2-1. Dankzij de overwinning komt PSV op 22 punten in de Eredivisie. Daarmee staat de ploeg van Peter Bosz op gelijke hoogte met Feyenoord, dat zondag in actie komt. De Rotterdammers spelen om 16.45 uur een uitwedstrijd tegen Heracles Almelo. Go Ahead Eagles zakt dankzij de verliespartij naar de elfde plaats.