Napoli kan komende dinsdag in het Champions League-duel met PSV in Eindhoven mogelijk niet beschikken over en , zo melden Italiaanse media. Het duo ontbreekt zaterdag in de wedstrijdselectie van trainer Antonio Conte voor de Serie A-confrontatie met Torino van zaterdag (18.00 uur).

De ziekenboeg van Napoli is al behoorlijk gevuld. Behalve bovengenoemd duo Stanislav Lobotka, Amir Rrahmani, Romelu Lukaku en Nikita Contini zijn er tegen Torino allen niet bij. Matteo Politano en Alessandro Buongiorno zijn op hun beurt niet volledig fit en beginnen in Turijn op de bank.

Højlund en McTominay maken de trip naar Torino ook niet mee. Het tweetal is in de afsluitende training voorafgaand aan de wedstrijd geblesseerd geraakt. In het geval van Højlund zou het om een kuitspier gaan, terwijl McTominay last heeft van een tik op zijn linker enkel. Sky Sport Italia meldt dat het duo een vraagteken is voor het treffen in Eindhoven van komende dinsdag.

Tegen Torino is voormalig Ajax-speler Lorenzo Lucca de enige spits die Conte tot zijn beschikking heeft. De boomlange aanvaller staat dan ook in de basis, net als rechtsbuiten David Neres en centrale verdediger Sam Beukema. Noa Lang begint op zijn beurt op de bank; Conte geeft op de linkervleugel de voorkeur aan Leonardo Spinazzola, van nature toch een linksback.