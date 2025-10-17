De Champions League, Europa League en Conference League zijn vanaf het seizoen 2027-2028 waarschijnlijk niet meer exclusief te zien op Ziggo Sport, zo weet Chris Woerts. De sportmarketeer stelde bij Vandaag Inside dat de UEFA niet meer wil dat één zender de exclusieve rechten van de drie Europese competities heeft.

Ziggo nam vorig seizoen (2024-2025) de uitzendrechten voor de Champions League, Europa League en Conference League. Daarmee is het de enige uitzendgerechtigde voor de drie toernooien van de UEFA. Het contract loopt nog tot 2026-2027. Daarna komt er hoogstwaarschijnlijk verandering in de exclusiviteit. "Alle rechten zitten nu bij Ziggo, exclusief. Dat gaan ze niet meer doen bij de UEFA. Daar zeggen ze dat één zender met alle rechten niet goed is voor de kijkdichtheid en de uitstraling", aldus Woerts.

Artikel gaat verder onder video

“Volgend jaar blijft de Champions League nog één jaar bij Ziggo”, vervolgt Woerts. “Voor het jaar daarop komt er een procedure. Netflix gaat bieden op één wedstrijd per speelronde, wereldwijd. Dat gaat om een miljardendeal. Ze halen nu 4 miljard op per jaar, en ze moeten 5 à 5,5 miljard ophalen. Ze gaan die pakketten wisselen. Er komt een samenvattingspakket voor het open net, zodat iedere Nederlander gewoon naar de samenvattingen kan kijken. En als het meezit, dat hebben de zenders gevraagd, één wedstrijd per speelronde op het open net. Of bij Talpa, of bij RTL, of bij de NOS.”

Kijkcijferexpert Tina Nijkamp is ook te gast bij Vandaag Inside en weet dat de kijkdichtheid van het Europese voetbal 'enorm is afgenomen' sinds Ziggo de uitzendrechten heeft. “Europees voetbal haalt nooit meer een miljoen kijkers. Bij zowel RTL als Talpa was dat wel het geval. Dus ik denk dat de kijker hier wel heel erg de winnaar van gaat zijn”, aldus Nijkamp.

Woerts stelt dat sponsoren ook de winnaar zijn. "Zij hebben geklaagd dat ze veel minder kijkdichtheid hebben, en veel minder eyeballs (marketingterm waarmee het aantal personen wordt bedoeld dat in aanraking komt met een merk of product, red.) genereren. Heineken betaalt meer dan honderd miljoen per jaar om die rechten te krijgen, en dat is veel meer dan wij betalen voor die rechten. Dus zij willen gewoon zichtbaarheid", besluit de sportmarketeer.