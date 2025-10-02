Van Persie ziet voormalig pupil schitteren in Champions League: ‘Werd ik heel blij van’

Robin van Persie werd erg blij van de doelpunten van namens Olympique Marseille tegen Ajax (4-0). De Braziliaan was al vroeg in de wedstrijd twee keer trefzeker tegen de Amsterdammers. Zijn voormalig trainer bij Feyenoord gunt hem die treffers.

Ajax beleefde dinsdag een horroravond in de Champions League op bezoek bij Olympique Marseille. De Amsterdammers keken na 26 minuten al tegen een 3-0 achterstand aan en direct na de rust sloegen de Fransen nog een keer toe. De eerste twee doelpunten van de thuisploeg kwamen van de voet van Paixão, die in het shirt van Feyenoord al regelmatig een plaag was voor Ajax. Het waren de eerste doelpunten van de Braziliaan voor zijn nieuwe werkgever.

In gesprek met Ziggo Sport wordt Van Persie gevraagd of hij het duel heeft gezien. “Ik heb het half gekeken, dus ik kan er geen oordeel over vellen”, antwoordt de trainer van Feyenoord. “Ik heb wel de goals van Igor voorbij zien komen. Daar werd ik wel heel blij van”, aldus Van Persie, die een grote lach op zijn gezicht krijgt.

Heeft de voormalig topspits het te doen met Heitinga? “Ik kan daar op inhoud geen mening over geven, want ik heb niet genoeg gezien”, geeft Van Persie aan. “Maar met de persoon heb ik wel te doen, omdat hij onder vuur ligt.” De trainer benadrukt jarenlang met Heitinga bij Oranje te hebben gespeeld. “Het is echt een fijne gozer. Hij zit nu in zijn beginfase als hoofdtrainer en hij moet hier nu doorheen. Ik ken Alex Kroes een beetje en ik schat in dat hij hem zal steunen. Dat doet mij goed en zo hoort het te zijn.”