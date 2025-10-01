Live voetbal

Read doet opmerkelijke ontboezeming bij persconferentie Feyenoord

Givairo Read
Foto: © Feyenoord ONE
0 reacties
Mingus Niesten
1 oktober 2025, 16:03   Bijgewerkt: 16:36

Givairo Read heeft woensdag op de persconferentie van Feyenoord aangegeven dat hij weinig voetbal kijkt. De rechtsback deelt dat hij het spelletje niet zo leuk vindt om te volgen.

Direct op het begin van de persconferentie in aanloop naar Aston Villa-thuis gaat het over voormalige ploeggenoten van Read, die nu in de Premier League actief zijn. Onder andere Antoni Milambo, Quilindschy Hartman en Mats Wieffer maakten onlangs de stap naar de Engelse topcompetitie. Toch is Read de Premier League sindsdien niet meer gaan volgen.

Artikel gaat verder onder video

"Ik ben iemand die niet echt voetbal kijkt", stelt de Feyenoord-back als hij ernaar gevraagd wordt. "Ik heb het al vaker gezegd, ik vind het niet echt leuk om naar voetbal te kijken." De zaal begint te lachen. "Maar ja, als ik dingen voorbij zie komen, ben ik wel blij voor ze", doelt Read op zijn voormalige ploeggenoten.

"Het is heel gek, maar ik vind het niet zo leuk om een wedstrijd negentig minuten lang te volgen." Read geeft dan aan dat hij in plaats van voetbalwedstrijden liever bijvoorbeeld naar series kijkt. De rechtsback, die eerder dit seizoen niet helemaal topfit was, voelt zich nu weer op de toppen van zijn kunnen. Donderdagavond staat hij normaal gesproken in de basis, als Feyenoord het in De Kuip opneemt tegen Aston Villa in de Europa League.

➡️ We kunnen je hulp goed gebruiken! Stem hier op FCUpdate als website van het jaar en maak kans op prachtige prijzen!

➡️ Meer Feyenoord-nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ajax bij Olympique Marseille

Ajax-fans maken Marseille volkomen belachelijk om sfeeractie: ‘Beetje zielig dit’

  • Gisteren, 21:22
  • Gisteren, 21:22
Johan Derksen

Derksen haalt Feyenoorder door de mangel: 'Ik heb mij zo gestoord aan hem'

  • Gisteren, 09:06
  • Gisteren, 09:06
Tsuyoshi Watanabe Luis Suarez.png

‘Luis Suárez-truc’ van Ajax pakt grandioos uit voor Feyenoord

  • ma 29 september, 22:44
  • 29 sep. 22:44
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Givairo Read

Givairo Read
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 19 jaar (2 jun. 2006)
Positie: V (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
6
0
2024/2025
Feyenoord
26
2
2023/2024
Feyenoord
0
0
2022/2023
Volendam II
24
1

Meer info

Stand UEFA Europa League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Panathinaikos
1
3
3
2
Dinamo Zagreb
1
2
3
3
Midtjylland
1
2
3
4
Crystal Palace
0
0
0
4
Ludogorets
1
1
3
5
Roma
1
1
3
6
Freiburg
1
1
3
7
Lille
1
1
3
8
Stuttgart
1
1
3
9
FCSB
1
1
3
10
Genk
1
1
3
11
Lyon
1
1
3
12
Porto
1
1
3
13
Aston Villa
1
1
3
14
Braga
1
1
3
15
Nottm Forest
1
0
1
16
Betis
1
0
1
17
Celtic
1
0
1
18
Plzeň
1
0
1
19
Ferencváros
1
0
1
20
Crvena zvezda
1
0
1
21
Maccabi TA
1
0
1
22
PAOK
1
0
1
23
Basel
1
-1
0
24
Brann
1
-1
0
25
Celta
1
-1
0
26
Malmö
1
-1
0
27
Nice
1
-1
0
28
Bologna
1
-1
0
29
Feyenoord
1
-1
0
30
Go Ahead
1
-1
0
31
Rangers
1
-1
0
32
Salzburg
1
-1
0
33
Utrecht
1
-1
0
34
Fenerbahçe
1
-2
0
35
Sturm
1
-2
0
36
Young Boys
1
-3
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel