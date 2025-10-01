Read doet opmerkelijke ontboezeming bij persconferentie Feyenoord

heeft woensdag op de persconferentie van Feyenoord aangegeven dat hij weinig voetbal kijkt. De rechtsback deelt dat hij het spelletje niet zo leuk vindt om te volgen.

Direct op het begin van de persconferentie in aanloop naar Aston Villa-thuis gaat het over voormalige ploeggenoten van Read, die nu in de Premier League actief zijn. Onder andere Antoni Milambo, Quilindschy Hartman en Mats Wieffer maakten onlangs de stap naar de Engelse topcompetitie. Toch is Read de Premier League sindsdien niet meer gaan volgen.

"Ik ben iemand die niet echt voetbal kijkt", stelt de Feyenoord-back als hij ernaar gevraagd wordt. "Ik heb het al vaker gezegd, ik vind het niet echt leuk om naar voetbal te kijken." De zaal begint te lachen. "Maar ja, als ik dingen voorbij zie komen, ben ik wel blij voor ze", doelt Read op zijn voormalige ploeggenoten.

"Het is heel gek, maar ik vind het niet zo leuk om een wedstrijd negentig minuten lang te volgen." Read geeft dan aan dat hij in plaats van voetbalwedstrijden liever bijvoorbeeld naar series kijkt. De rechtsback, die eerder dit seizoen niet helemaal topfit was, voelt zich nu weer op de toppen van zijn kunnen. Donderdagavond staat hij normaal gesproken in de basis, als Feyenoord het in De Kuip opneemt tegen Aston Villa in de Europa League.