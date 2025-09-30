Live voetbal

Derksen haalt Feyenoorder door de mangel: 'Ik heb mij zo gestoord aan hem'

Johan Derksen
Foto: © Talpa
Maurice Mazenier
30 september 2025, 09:06

Johan Derksen heeft zich afgelopen zondag gestoord aan Feyenoord-trainer Robin van Persie. De oefenmeester werd tijdens het duel met FC Groningen (0-1) boos op collega-trainer Dick Lukkien omdat zijn team de bal niet teruggaf aan Feyenoord na een blessurebehandeling.

Feyenoord schoot in een rommelige blessuretijd de bal tweemaal buiten voor een blessurebehandeling, tegenstander FC Groningen besloot echter de bal niet terug te geven aan de Rotterdammers. "Dit is al de tweede keer! Schaam je kapot man!", riep een woedende Van Persie in de richting van FC Groningen-trainer Lukkien. Op de persconferentie na afloop kwam de Feyenoord-trainer daarop terug en zei hij te gaan werken aan zijn 'boze emotie'. "Ik voelde op dat moment dat ons een beetje onrecht werd aangedaan. Vandaar dat ik boos werd. Maar dat moet ik eigenlijk niet doen"

Voor Derksen kwam dat allemaal al te laat. "Ik heb mij zo gestoord aan hem", reageert hij geïrriteerd bij Vandaag Inside. "Het is gebruikelijk dat als je de bal uitschiet, die bal ingooit en terugschiet. Maar dat doe je niet als je twee minuten voor tijd met 0-1 achter staat en aan het pompen bent. Dat is zo’n amateuristische gedachte.”

“En dan gaat Van Persie stampij maken en met die trainer (Dick Lukkien, red.) staan ouwehoeren. Sjonge, jonge, jonge", hekelt Derksen de houding van de Feyenoord-trainer. "Hij gedraagt zich heel onvolwassen, die Van Persie. Maar Dick Lukkien heeft daar gewoon schijt aan.” Tafelgenoot René van der Gijp heeft zich vooral geërgerd aan assistent-trainer John de Wolf. Die De Wolf gaat zich er ook druk om maken, die heeft alles gedaan wat God verboden heeft", voegt de oud-international daar tot besluit aan toe.

