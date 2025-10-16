Live voetbal

Paixão legt link tussen dansje tegen Ajax en Ronaldinho

Igor Paixão Marseille
Foto: © Imago
Mingus Niesten
16 oktober 2025, 15:08

Het dansje dat Igor Paixão deed na zijn eerste doelpunt tegen Ajax, was een directe verwijzing naar Ronaldinho. Dat vertelt de speler van Olympique Marseille in gesprek met RMC Sport.

Ajax werd enkele weken geleden in het Stade Vélodrome afgedroogd door Marseille (4-0) in de competitiefase van de Champions League. Paixão en Aubameyang waren daarbij een dodelijk duo. De Braziliaan scoorde uiteindelijk twee keer en gaf een assist tegen de rivaal van zijn oude club Feyenoord, en na zijn eerste doelpunt liet hij zijn heupen bewegen. Het was een verwijzing naar zijn held, Ronaldinho.

Paixão keek enorm op naar de skills van de oud-speler van onder andere FC Barcelona. "Ik heb ook veel naar zijn manier van juichen gekeken, vooral toen hij bij AC Milan speelde. Zijn dribbels en hoe soepel hij bewoog op volle snelheid… Echt indrukwekkend."

Paixão wil en/of kan echter geen kopie zijn van zijn idool. "Ronaldinho is Ronaldinho, daar is er maar één van”, vindt de voormalige speler van Feyenoord. “Ik heb mijn eigen kwaliteiten. Mijn snelheid en ook mijn afstandsschot. Ik heb meermaals gescoord van buiten het strafschopgebied, dat is belangrijk voor me."

jurgen😎👍
37 Reacties
6 Dagen lid
51 Likes
jurgen😎👍
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ik mis paixao wel eens. Het is janken op de vleugels dit seizoen. Met 22mln ook veel te weinig voor hem gekregen. Gimenez ging ook al veel te goedkoop weg net als Milambo.

Hahahahahaha en jullie dan
1.147 Reacties
838 Dagen lid
7.155 Likes
Hahahahahaha en jullie dan
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@jurgen😎👍 janken doe altijd dus vertel eens iets nieuws hier

jurgen😎👍
62 Reacties
12 Dagen lid
84 Likes
jurgen😎👍
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Hahahahahaha en jullie dan haahahahahahahahah heb je een gesprek met jezelf met je nepaccount van mij ahahahaahahahahahahaaj🤡🤡🤡😅😅😅😅😅😅

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Igor Paixão

Igor Paixão
Olympique de Marseille
Team: Marseille
Leeftijd: 25 jaar (28 jun. 2000)
Positie: A, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Marseille
4
1
2024/2025
Feyenoord
34
16
2023/2024
Feyenoord
31
9
2022/2023
Feyenoord
28
7

Meer info

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Bayern München
2
6
6
2
Real Madrid
2
6
6
3
Paris SG
2
5
6
4
Inter
2
5
6
5
Arsenal
2
4
6
6
Qarabağ
2
3
6
7
Dortmund
2
3
4
8
Man City
2
2
4
9
Spurs
2
1
4
10
Atlético
2
3
3
11
Newcastle
2
3
3
12
Marseille
2
3
3
13
Club Brugge
2
2
3
14
Sporting
2
2
3
15
Frankfurt
2
0
3
16
Barcelona
2
0
3
17
Liverpool
2
0
3
18
Chelsea
2
-1
3
19
Napoli
2
-1
3
20
R. Union SG
2
-2
3
21
Galatasaray
2
-3
3
22
Atalanta
2
-3
3
23
Juventus
2
0
2
24
Bodø/Glimt
2
0
2
25
Leverkusen
2
0
2
26
Villarreal
2
-1
1
27
PSV
2
-2
1
28
København
2
-2
1
29
Olympiakos
2
-2
1
30
Monaco
2
-3
1
31
Slavia
2
-3
1
32
Pafos
2
-4
1
33
Benfica
2
-2
0
34
Athletic
2
-5
0
35
Ajax
2
-6
0
36
Kairat
2
-8
0

Complete Stand

