Paixão legt link tussen dansje tegen Ajax en Ronaldinho

Het dansje dat deed na zijn eerste doelpunt tegen Ajax, was een directe verwijzing naar Ronaldinho. Dat vertelt de speler van Olympique Marseille in gesprek met RMC Sport.

Ajax werd enkele weken geleden in het Stade Vélodrome afgedroogd door Marseille (4-0) in de competitiefase van de Champions League. Paixão en Aubameyang waren daarbij een dodelijk duo. De Braziliaan scoorde uiteindelijk twee keer en gaf een assist tegen de rivaal van zijn oude club Feyenoord, en na zijn eerste doelpunt liet hij zijn heupen bewegen. Het was een verwijzing naar zijn held, Ronaldinho.

Paixão keek enorm op naar de skills van de oud-speler van onder andere FC Barcelona. "Ik heb ook veel naar zijn manier van juichen gekeken, vooral toen hij bij AC Milan speelde. Zijn dribbels en hoe soepel hij bewoog op volle snelheid… Echt indrukwekkend."

Paixão wil en/of kan echter geen kopie zijn van zijn idool. "Ronaldinho is Ronaldinho, daar is er maar één van”, vindt de voormalige speler van Feyenoord. “Ik heb mijn eigen kwaliteiten. Mijn snelheid en ook mijn afstandsschot. Ik heb meermaals gescoord van buiten het strafschopgebied, dat is belangrijk voor me."