Live voetbal

Kraay jr. complimenteert Te Kloese: 'Ongelooflijk dat ik de naam van Háncko niet meer hoor'

Feyenoord-directeur Dennis te Kloese met spelers Igor Paixão en Dávid Hancko
Foto: © Imago/Realtimes
4 reacties
Mingus Niesten
15 oktober 2025, 12:59

Hans Kraay junior vindt dat Dennis te Kloese en de zijnen erg goede zaken hebben gedaan bij de vervanging van David Háncko en Igor Paixão. Feyenoord staat bovenaan in de Eredivisie en lijkt er niet (veel) slechter op te zijn geworden.

In zijn column voor Voetbal International begint Kraay jr. met een compliment naar de technische directie van de Rotterdammers. "Ik vind ik het ongelooflijk dat ik de naam van Dávid Hancko niet meer hoor. De veldmaarschalk van Feyenoord is geruisloos vervangen door het sterke duo Watanabe/Ahmedhodzic. Eerlijk is eerlijk, dat heeft Dennis te Kloese met zijn scouts niet slecht gedaan." De Kuipploeg heeft momenteel de beste defensie van Nederland, ondanks het verlies van Hancko, die voor 26 miljoen naar Atlético Madrid vertrok. In Spanje is Hancko ook weer basisspeler.

Artikel gaat verder onder video

Kloese deed ook in de aanval goede zaken, weet Kraay jr.: "Het vertrek van de geweldige linksbuiten Igor Paixão, vorig seizoen bij liefst 26 goals betrokken, moest ook worden gecompenseerd. Dat doen ze met een goaltje of zeventien, achttien van Sem Steijn." De overige doelpunten zullen van de voet van de vervanger van Paixõa komen. "Ik denk zelfs dat Leo Sauer – met twee vingers in zijn neus de beste linkerspits die Feyenoord heeft – er net zoals vorig jaar bij NAC Breda ook wel een stuk of negen gaat in schieten."

Ook ziet de voetbaljournalist een steeds betere Feyenoord-spits. "Ueda begint steeds meer op Ueda te lijken" stelt Kraay jr. over de aanvaller, die al acht keer scoorde in acht Eredivisieduels. Arne Slot voorspelde al dat Feyenoord nog veel plezier zou gaan beleven van de Japanner. "Hij zei: 'Hans, als deze jongen een keer twee maanden achter elkaar alles kan meedoen, dan gaat-ie veel doelpunten maken, dan gaat hij diepte in zijn spel krijgen waarover jij altijd loopt te terpentijn zeiken'."

➡️ Meer Feyenoord-nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ayase Ueda in actie namens Japan

Ueda toont zich enorm ambitieus en mikt op WK-titel met Japan

  • Gisteren, 17:49
  • Gisteren, 17:49
Ayase Ueda als speler van Japan

Japan voltooit spectaculaire comeback tegen Brazilië, Feyenoord-spits Ueda matchwinner

  • Gisteren, 14:32
  • Gisteren, 14:32
Ajax-trainer John Heitinga

Parool voorspelt keeperswissel bij Ajax: geen Jaros, maar Pasveer tegen AZ

  • Gisteren, 13:09
  • Gisteren, 13:09
0 4 reacties
Reageren
4 reacties
Pietjanhendrik
419 Reacties
84 Dagen lid
387 Likes
Pietjanhendrik
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Die Hansie zegt het goed. Alleen Sauer mag wel eens gaan score n. Dat schort er nog aan

descheids
374 Reacties
27 Dagen lid
572 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Met Hancko en Paixao had feijenoord mogelijk CL gespeeld. Nu verliezen ze alles in de spek en bonen league. De lat ligt laag bij onze roze kameraden. Zouden meer ambitie moeten hebben.

Sja
61 Reacties
333 Dagen lid
163 Likes
Sja
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@fcupdate kunnen jullie een keer fatsoenlijk gaan moderaten aub? Triest als het zijn mag ga ik dan wel een abbo aflsuiten bij VI inplaats van deze site waar trieste reacties onder artikelen mogelijk zijn. Zet gewoon die flutreacties uit of geen een mogelijkheid om ze helemaal niet inzichtelijk te hebben zodat we de domme berichten van velen hier niet in ons gezicht gedrukt krijgen. BEDANKT!

12deman
555 Reacties
108 Dagen lid
403 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Amen

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Pietjanhendrik
419 Reacties
84 Dagen lid
387 Likes
Pietjanhendrik
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Die Hansie zegt het goed. Alleen Sauer mag wel eens gaan score n. Dat schort er nog aan

descheids
374 Reacties
27 Dagen lid
572 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Met Hancko en Paixao had feijenoord mogelijk CL gespeeld. Nu verliezen ze alles in de spek en bonen league. De lat ligt laag bij onze roze kameraden. Zouden meer ambitie moeten hebben.

Sja
61 Reacties
333 Dagen lid
163 Likes
Sja
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@fcupdate kunnen jullie een keer fatsoenlijk gaan moderaten aub? Triest als het zijn mag ga ik dan wel een abbo aflsuiten bij VI inplaats van deze site waar trieste reacties onder artikelen mogelijk zijn. Zet gewoon die flutreacties uit of geen een mogelijkheid om ze helemaal niet inzichtelijk te hebben zodat we de domme berichten van velen hier niet in ons gezicht gedrukt krijgen. BEDANKT!

12deman
555 Reacties
108 Dagen lid
403 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Amen

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Ayase Ueda

Ayase Ueda
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 27 jaar (28 aug. 1998)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
8
8
2024/2025
Feyenoord
21
7
2023/2024
Feyenoord
26
5
2023/2024
Cercle Brugge
0
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
8
12
22
2
PSV
8
14
19
3
Ajax
8
7
16
4
AZ
8
5
15
5
Groningen
8
3
15

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel