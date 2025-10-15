Kraay jr. complimenteert Te Kloese: 'Ongelooflijk dat ik de naam van Háncko niet meer hoor'

Hans Kraay junior vindt dat Dennis te Kloese en de zijnen erg goede zaken hebben gedaan bij de vervanging van David Háncko en Igor Paixão. Feyenoord staat bovenaan in de Eredivisie en lijkt er niet (veel) slechter op te zijn geworden.

In zijn column voor Voetbal International begint Kraay jr. met een compliment naar de technische directie van de Rotterdammers. "Ik vind ik het ongelooflijk dat ik de naam van Dávid Hancko niet meer hoor. De veldmaarschalk van Feyenoord is geruisloos vervangen door het sterke duo Watanabe/Ahmedhodzic. Eerlijk is eerlijk, dat heeft Dennis te Kloese met zijn scouts niet slecht gedaan." De Kuipploeg heeft momenteel de beste defensie van Nederland, ondanks het verlies van Hancko, die voor 26 miljoen naar Atlético Madrid vertrok. In Spanje is Hancko ook weer basisspeler.

Artikel gaat verder onder video

Kloese deed ook in de aanval goede zaken, weet Kraay jr.: "Het vertrek van de geweldige linksbuiten Igor Paixão, vorig seizoen bij liefst 26 goals betrokken, moest ook worden gecompenseerd. Dat doen ze met een goaltje of zeventien, achttien van Sem Steijn." De overige doelpunten zullen van de voet van de vervanger van Paixõa komen. "Ik denk zelfs dat Leo Sauer – met twee vingers in zijn neus de beste linkerspits die Feyenoord heeft – er net zoals vorig jaar bij NAC Breda ook wel een stuk of negen gaat in schieten."

Ook ziet de voetbaljournalist een steeds betere Feyenoord-spits. "Ueda begint steeds meer op Ueda te lijken" stelt Kraay jr. over de aanvaller, die al acht keer scoorde in acht Eredivisieduels. Arne Slot voorspelde al dat Feyenoord nog veel plezier zou gaan beleven van de Japanner. "Hij zei: 'Hans, als deze jongen een keer twee maanden achter elkaar alles kan meedoen, dan gaat-ie veel doelpunten maken, dan gaat hij diepte in zijn spel krijgen waarover jij altijd loopt te terpentijn zeiken'."