Bas Nijhuis heeft genoten van de Legends-wedstrijd tussen Feyenoord en Celtic, zo laat hij weten aan ESPN. Met name het optreden van Karim El Ahmadi maakte indruk op de scheidsrechter. Nijhuis denkt dat de Marokkaan nog altijd bepalend kan zijn in de Eredivisie.

De Feyenoord Legends namen het zondagmiddag in De Kuip op tegen de Celtic Legends. De Rotterdamse formatie wist het duel met 2-1 te winnen door doelpunten van Diego Biseswar en Graziano Pellè. In de slotfase greep Nijhuis een hoofdrol door een dubieuze strafschop aan de Rotterdammers te geven. Celtic-aanvoerder Scott Brown werd witheet, waarna de scheidsrechter hem met rood van het veld stuurde. Hoewel het buitenkansje door Dirk Kuyt op de vuisten van de keeper werd geschoten, kreeg Nijhuis de nodige kritiek voor de beslissing.

Na afloop van het duel verscheen de arbiter glunderend voor de camera van ESPN. “Sommige spelers kunnen gewoon nog op het hoogste niveau mee”, stelt Nijhuis. “Ik heb het idee dat El Ahmadi, als je hem in de Eredivisie mee laat spelen, een heel bepalende speler is voor ieder team”, is hij overtuigd. El Ahmadi stopte begin 2022 met voetballen na 3,5 jaar bij het Saudische Al-Ittihad te hebben gespeeld. Tegenwoordig is hij als analist verbonden aan ESPN.

Niet alleen El Ahmadi, maar ook Pellè kan op lof rekenen van Nijhuis. “Als je zo’n Graziano Pellè ziet en hij komt op het juiste moment bij zo’n bal van Ruben Schaken, dat is toch wel mooi…” De scheidsrechter geeft aan bijna alle spelers wel eens gefloten te hebben. “Ik loop nu al zo’n twintig jaar mee in de Eredivisie en je bent ze allemaal tegengekomen. Het is gewoon mooi dat je die herinneringen oproept.”

El Ahmadi gaat tegen Nijhuis in

El Ahmadi is het niet eens met de uitspraak van Nijhuis, zo laat hij weten bij ESPN. "Bas zei dat ik makkelijk nog mee zou kunnen in de Eredivisie, maar dat denk ik niet hoor", lacht de oud-middenvelder. "Ik moet zeggen dat ik me nog wel goed voel, al kreeg ik in de laatste tien minuten kramp in mijn kuit. Het algemene tempo vond ik best aardig, Celtic had ook leuke spelers. Ze spelen misschien nog iets vaker dan wij. Al met al hebben we gewonnen en dat is het belangrijkste."

