Graziano Pellè matchwinner bij duel tussen Feyenoord Legends en Celtic Legends

Graziano Pellè scoort voor de Feyenoord Legends
Foto: © Imago
Maurice Mazenier
12 oktober 2025, 15:08   Bijgewerkt: 15:17

De Feyenoord Legends hebben beslag gelegd op de Wim Jansen Cup. In De Kuip waren de Rotterdammers met 2-1 voor de Celtic Legends. De benefietwedstrijd stond in het teken van de Feyenoord Foundation, die zich inzet voor maatschappelijke projecten in Rotterdam en omgeving.

Het team van Feyenoord stond onder leiding van Bert van Marwijk en Giovanni van Bronckhorst, die de beschikking hadden over onder meer Graziano Pellé, Dirk Kuijt, Karim El Ahmadi, Ruben Schaken, Eljero Elia, Pierre van Hooijdonk, Brad Jones, Thomas Buffel, Eric Botteghin, Igorkorneev, Johan Elmander en Pascal Bosschaart.

In de wedstrijd tussen de oudgedienden werd volop gewisseld, maar het duo Van Marwijk en Van Bronckhorst koos in De Kuip voor de volgende elf namen: Jones; Janmaat, Saïdi, Botteghin, Van der Heijden; El Ahmadi, Paauwe, Biseswar, Kuijt, Van Hooijdonk, Elia. Bij Celtic begonnen onder meer Artur Boruc, Glenn Loovens en Georgios Samaras aan de aftrap.

Het duel verliep in een laag tempo en er waren kleine kansen over en weer, toch was het Feyenoord dat na twintig minuten op een 1-0 voorsprong kwam. Het doelpunt werd gemaakt door Biseswar, die een afvallende bal oppikte en binnenschoot. Voor rust werd er niet meer gescoord, maar na de pauze was het Feyenoord dat na een uur spelen op 2-0 kwam. Ditmaal werd de treffer gemaakt door Graziano Pellè, die binnen de lijnen was gekomen. De spits werkte binnen op aangeven van Ruben Schaken.

Het duurde niet lang of Celtic wist de aansluitingstreffer te maken. Charlie Mulgrew knikte raak uit een corner van de bezoekers. De Schotten gingen nog op jacht naar een gelijkmaker, maar wisten die niet te produceren. In de 89ste minuut kreeg Feyenoord nog dé uitgelezen kans om de score te vergroten vanaf elf meter. Scheidsrechter Bas Nijhuis besloot een dubieuze strafschop toe te kennen aan de Rotterdammers, waarna Celtic-aanvoerder Scott Brown witheet werd. De arbiter stuurde de captain vervolgens met rood van het veld. Het buitenkansje werd echter niet benut, aangezien Kuijt de bal op de vuisten van de Celtic-doelman schoot. In het restant kwam de overwinning van de Rotterdammers geen moment in gevaar, waardoor Feyenoord zich de winnaar mag noemen van de Wim Jansen Cup.

descheids
339 Reacties
24 Dagen lid
532 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Pelle wie?

svl
193 Reacties
1.049 Dagen lid
1.897 Likes
svl
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@descheids 🤣🤣🤣🤣 lol roflcopter hahahaha

Hahahahahaha en jullie dan
1.144 Reacties
834 Dagen lid
7.152 Likes
Hahahahahaha en jullie dan
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@descheids dat is een van die oud spelers die heel veel make up gebruikt net zoals de selectie van nu vandaar een feijenoord foundation wedstrijd om meer make up voor die mannen te kunnen kopen hahahahaha

jurgen😎👍
45 Reacties
8 Dagen lid
64 Likes
jurgen😎👍
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

En kijk eens wie er weer 24\7 Feyenoord in de gaten buuhhhrrrriieissjjuuuhhhhhhh descheids zoals altijd reageert hij als eerste....24\7 met Feyenoord bezig.

Zadkine
316 Reacties
646 Dagen lid
3.077 Likes
Zadkine
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Gaaf he, deschijts de trouwe supporter gaat al om 11:00 ochtends met zijn dikke gat op zijn bevlekte klapstoel met een 6-pack aldi-bier naar het mooie Feyenoord kijken. Ik snap het wel, wil toch een hoogtepuntje.

jurgen😎👍
45 Reacties
8 Dagen lid
64 Likes
jurgen😎👍
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@zadkine goed verwoord! deschijts die gaat we erin houden !!!! ahahaahahahahaha En daarna op tinder swipen tot de battery uitvalt ahahahahaahahaahahahhahaahahahah

