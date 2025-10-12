Graziano Pellè matchwinner bij duel tussen Feyenoord Legends en Celtic Legends

De Feyenoord Legends hebben beslag gelegd op de Wim Jansen Cup. In De Kuip waren de Rotterdammers met 2-1 voor de Celtic Legends. De benefietwedstrijd stond in het teken van de Feyenoord Foundation, die zich inzet voor maatschappelijke projecten in Rotterdam en omgeving.

Het team van Feyenoord stond onder leiding van Bert van Marwijk en Giovanni van Bronckhorst, die de beschikking hadden over onder meer Graziano Pellé, Dirk Kuijt, Karim El Ahmadi, Ruben Schaken, Eljero Elia, Pierre van Hooijdonk, Brad Jones, Thomas Buffel, Eric Botteghin, Igorkorneev, Johan Elmander en Pascal Bosschaart.

Artikel gaat verder onder video

In de wedstrijd tussen de oudgedienden werd volop gewisseld, maar het duo Van Marwijk en Van Bronckhorst koos in De Kuip voor de volgende elf namen: Jones; Janmaat, Saïdi, Botteghin, Van der Heijden; El Ahmadi, Paauwe, Biseswar, Kuijt, Van Hooijdonk, Elia. Bij Celtic begonnen onder meer Artur Boruc, Glenn Loovens en Georgios Samaras aan de aftrap.

Het duel verliep in een laag tempo en er waren kleine kansen over en weer, toch was het Feyenoord dat na twintig minuten op een 1-0 voorsprong kwam. Het doelpunt werd gemaakt door Biseswar, die een afvallende bal oppikte en binnenschoot. Voor rust werd er niet meer gescoord, maar na de pauze was het Feyenoord dat na een uur spelen op 2-0 kwam. Ditmaal werd de treffer gemaakt door Graziano Pellè, die binnen de lijnen was gekomen. De spits werkte binnen op aangeven van Ruben Schaken.

Het duurde niet lang of Celtic wist de aansluitingstreffer te maken. Charlie Mulgrew knikte raak uit een corner van de bezoekers. De Schotten gingen nog op jacht naar een gelijkmaker, maar wisten die niet te produceren. In de 89ste minuut kreeg Feyenoord nog dé uitgelezen kans om de score te vergroten vanaf elf meter. Scheidsrechter Bas Nijhuis besloot een dubieuze strafschop toe te kennen aan de Rotterdammers, waarna Celtic-aanvoerder Scott Brown witheet werd. De arbiter stuurde de captain vervolgens met rood van het veld. Het buitenkansje werd echter niet benut, aangezien Kuijt de bal op de vuisten van de Celtic-doelman schoot. In het restant kwam de overwinning van de Rotterdammers geen moment in gevaar, waardoor Feyenoord zich de winnaar mag noemen van de Wim Jansen Cup.

❗️Klaar met algoritmes die bepalen wat je ziet? Volg FCUpdate nu zélf op Google Discover.