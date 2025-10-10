Justin Bijlow gaat de fout in bij nederlaag van Feyenoord tegen FC Dordrecht

Justin Bijlow heeft donderdag een slechte beurt gemaakt bij Feyenoord. De reservedoelman van de Rotterdamse club mocht zijn opwachting in de basis maken tijdens de oefenwedstrijd tegen FC Dordrecht (1-2 verlies), maar Bijlow ging opzichtig in de fout.
De ellende begon in de 35ste minuut van de wedstrijd. Feyenoord kreeg een hoekschop tegen van de ploeg van Dirk Kuyt. Normaal staat Bijlow bekend als een doelman die sterk is in de lucht, maar dit keer ging het volledig mis. De Feyenoord-doelman liep onder de bal door en leidde zo een doelpunt in.
Dennis Kranenburg, journalist van RTV Rijnmond, zag Bijlow daardoor op een vervelende manier opvallen: “Hij ging echt volledig onder een hoekschop door, waardoor Sem Valk, oud-speler van Feyenoord, kon inkoppen.”
Toch waren er volgens Kranenburg ook lichtpuntjes voor Feyenoord in de verloren oefenwedstrijd: “Het positieve was het debuut van Shaqueel van Persie. Hij kreeg veel kansen en maakte ook een mooie kopgoal na een assist van Gonçalo Borges.”
Hij is topverdiener bij feyenoord tegen een zeer hoog salaris. Hij staat nog een aantal seizoenen onder contract dus laat hem een makkelijk leven leven. Elke week zijn centjes pakken om lekker op de bank te zitten of op de tribune als het hem even te zwaar wordt. Mijn cluppie vind dat niet zo ok, maar contract is contract. Net als mijn grote voorbeeld Bogarde.
