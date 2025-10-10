Live voetbal

Justin Bijlow gaat de fout in bij nederlaag van Feyenoord tegen FC Dordrecht

Justin Bijlow
Foto: © Imago/FeyenoordONE/realtimes
2 reacties
Tijmen Gerritsen
10 oktober 2025, 20:29   Bijgewerkt: 21:05

Justin Bijlow heeft donderdag een slechte beurt gemaakt bij Feyenoord. De reservedoelman van de Rotterdamse club mocht zijn opwachting in de basis maken tijdens de oefenwedstrijd tegen FC Dordrecht (1-2 verlies), maar Bijlow ging opzichtig in de fout.

De ellende begon in de 35ste minuut van de wedstrijd. Feyenoord kreeg een hoekschop tegen van de ploeg van Dirk Kuyt. Normaal staat Bijlow bekend als een doelman die sterk is in de lucht, maar dit keer ging het volledig mis. De Feyenoord-doelman liep onder de bal door en leidde zo een doelpunt in.

Artikel gaat verder onder video

Dennis Kranenburg, journalist van RTV Rijnmond, zag Bijlow daardoor op een vervelende manier opvallen: “Hij ging echt volledig onder een hoekschop door, waardoor Sem Valk, oud-speler van Feyenoord, kon inkoppen.”

Toch waren er volgens Kranenburg ook lichtpuntjes voor Feyenoord in de verloren oefenwedstrijd: “Het positieve was het debuut van Shaqueel van Persie. Hij kreeg veel kansen en maakte ook een mooie kopgoal na een assist van Gonçalo Borges.”

➡️ Meer Feyenoord nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Robin van Persie voor Feyenoord-Aston Villa

Van Persie verwacht Moder en Timber tegen Heracles weer in zijn selectie

  • Gisteren, 19:21
  • Gisteren, 19:21
FC Dordrecht-trainer Dirk Kuyt met als inzet Feyenoord-trainer Robin van Persie

Kuyt complimenteert Feyenoord en Van Persie: 'Kijk ik met veel plezier naar'

  • Gisteren, 18:01
  • Gisteren, 18:01
Feyenoord-fans in De Kuip

Feyenoord beleeft financieel recordjaar en boekt 23 miljoen euro winst

  • Gisteren, 15:54
  • Gisteren, 15:54
2 2 reacties
Reageren
2 reacties
jurgen😎👍
8 Reacties
0 Dagen lid
6 Likes
jurgen😎👍
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik vind Bijlow eigenlijk niet zo goed. Hij is altijd geblesseerd en nooit wedstrijdfit. Hij maakt de club te schande en hij is geen echte feyenoorder.

Arena
1.142 Reacties
60 Dagen lid
2.629 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Bijlow is gewoon ongeschikt om een leven als voetballer te leiden. Die jongen kan dat niet aan, lichamelijk en geestelijk niet. Dat moet onderhand wel duidelijk zijn. Ik denk dat hij wat anders moet gaan doen.

jurgen😎👍
8 Reacties
0 Dagen lid
6 Likes
jurgen😎👍
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Hij is topverdiener bij feyenoord tegen een zeer hoog salaris. Hij staat nog een aantal seizoenen onder contract dus laat hem een makkelijk leven leven. Elke week zijn centjes pakken om lekker op de bank te zitten of op de tribune als het hem even te zwaar wordt. Mijn cluppie vind dat niet zo ok, maar contract is contract. Net als mijn grote voorbeeld Bogarde.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

jurgen😎👍
8 Reacties
0 Dagen lid
6 Likes
jurgen😎👍
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik vind Bijlow eigenlijk niet zo goed. Hij is altijd geblesseerd en nooit wedstrijdfit. Hij maakt de club te schande en hij is geen echte feyenoorder.

Arena
1.142 Reacties
60 Dagen lid
2.629 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Bijlow is gewoon ongeschikt om een leven als voetballer te leiden. Die jongen kan dat niet aan, lichamelijk en geestelijk niet. Dat moet onderhand wel duidelijk zijn. Ik denk dat hij wat anders moet gaan doen.

jurgen😎👍
8 Reacties
0 Dagen lid
6 Likes
jurgen😎👍
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Hij is topverdiener bij feyenoord tegen een zeer hoog salaris. Hij staat nog een aantal seizoenen onder contract dus laat hem een makkelijk leven leven. Elke week zijn centjes pakken om lekker op de bank te zitten of op de tribune als het hem even te zwaar wordt. Mijn cluppie vind dat niet zo ok, maar contract is contract. Net als mijn grote voorbeeld Bogarde.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Justin Bijlow

Justin Bijlow
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 27 jaar (22 jan. 1998)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
0
0
2024/2025
Feyenoord
4
0
2023/2024
Feyenoord
17
0
2022/2023
Feyenoord
25
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
8
12
22
2
PSV
8
14
19
3
Ajax
8
7
16
4
AZ
8
5
15
5
Groningen
8
3
15

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel