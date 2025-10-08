Hartman: 'Het einde bij Feyenoord had ik graag anders gezien'

baalt naar eigen zeggen van zijn laatste periode bij Feyenoord. De linksback, die weer onderdeel uitmaakt van het Nederlands elftal, kreeg het aan de stok met trainer Robin van Persie.

Hartman besloot tijdens het seizoen 2024/25 niet bij te tekenen bij de Rotterdammers, wat Van Persie hem niet in dank afnam. De band tussen de twee verslechterde en de linksback besloot uiteindelijk voor Burnley te tekenen. Vanuit Engeland gaf hij onlangs aan dat hij het vertrouwen en de liefde van een coach weer had teruggevonden, impliciet verwijzend naar de mindere connectie tussen Van Persie en hem. De oefenmeester reageerde door onder andere te stellen dat Hartman onvoldoende hard trainde. Ook Dennis te Kloese sprak schande van de kritieken van Hartman.

Nu reageert de verdediger van het Nederlands elftal andermaal op die periode, onder andere via De Telegraaf. "Ik snap het ook wel. Als je iets zegt over je oude club, is voor fans Feyenoord het belangrijkst. Maar ik denk dat mensen misschien zouden moeten waarderen dat ik vertel hoe ik me voel. Ik heb niemand beledigd." Hartman hoopt dat Feyenoord-fans op een positieve manier aan hem terugdenken. "Ik zou het jammer vinden als er een fan zou zijn die met een negatief gevoel op me terugkijkt, want dat heb ik zelf helemaal niet. Ik heb juist een heel fijn gevoel bij de club en de fans. Misschien moet ik in de toekomst wel iets meer op mijn tong bijten", is de verdediger zich toch een beetje schuldbewust.

Achteraf baalt Hartman er wel van dat er zoveel modder is gegooid. "Het is zonde om te zeggen dat ik aan de laatste periode een rotgevoel heb overgehouden, omdat ik zo’n mooie tijd heb gehad bij Feyenoord. Ik probeer vooral dat gevoel vast te houden. Het is wel zo dat de manier waarop je eindigt vaak blijft hangen. Het einde had ik graag anders willen zien. Dat vind ik wel jammer. Maar als ik aan Feyenoord terugdenk, denk ik vooral aan de mooie tijden die ik daar heb meegemaakt en de dingen die we met elkaar gewonnen hebben.” De international is weer zeer trots dat hij weer bij Oranje mag aansluiten en is zijn oude werkgever daarbij ook niet vergeten. "Ik heb de fysio's van Feyenoord ook een appje gestuurd, dat ik mede dankzij hen hier nu weer ben."

Burnley en Oranje

De linksback volgt Feyenoord nog steeds. "Ik heb al best veel wedstrijden van Feyenoord bekeken. Het is leuk om te zien dat ze het goed doen en bovenaan staan." Momenteel breekt de zon weer door voor Hartman, die alles speelt bij Burnley en weer in de selectie van Oranje zit. "Ik heb hier het plezier in het spel teruggevonden. Dat was ik bij Feyenoord een beetje verloren", stelt de 23-jarige speler in gesprek met NU.nl.

In de Premier League groeit Hartman naar een nieuw niveau. "Ik word hier fysiek sterker, omdat ik veel wedstrijden achter elkaar speel. Dat kon niet bij Feyenoord. Zo was het moeilijk om erin te komen. Ik dacht bij elke bal na en ging aan mezelf twijfelen. Dat is nu weg. Sinds een week of drie voel ik me weer de oude 'Q.'" Hartman heeft een belangrijke rol bij Burnley. "Ik neem de hoekschoppen, de vrije trappen. Ze zijn helemaal idolaat van me, haha!", lacht de verdediger in gesprek met de NOS.

Door blessures kon Hartman twee jaar lang niet op een uitnodiging van bondscoach Koeman rekenen, maar nu is hij er weer bij. "Ik wil niet nog een toernooi missen. Het WK is mijn grote doel." De oud-Feyenoorder weet ook dat hij nog stappen kan zetten. "Ik ben nog niet waar ik wil zijn. Ik kan ook in de Premier League zoveel beter worden. Maar een terugkeer bij Oranje is een mooie opsteker." Hartman is de enige echte linksback in de selectie van Koeman.