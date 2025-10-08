Hartman: 'Het einde bij Feyenoord had ik graag anders gezien'

Quilindschy Hartman baalt naar eigen zeggen van zijn laatste periode bij Feyenoord. De linksback, die weer onderdeel uitmaakt van het Nederlands elftal, kreeg het aan de stok met trainer Robin van Persie.
Hartman besloot tijdens het seizoen 2024/25 niet bij te tekenen bij de Rotterdammers, wat Van Persie hem niet in dank afnam. De band tussen de twee verslechterde en de linksback besloot uiteindelijk voor Burnley te tekenen. Vanuit Engeland gaf hij onlangs aan dat hij het vertrouwen en de liefde van een coach weer had teruggevonden, impliciet verwijzend naar de mindere connectie tussen Van Persie en hem. De oefenmeester reageerde door onder andere te stellen dat Hartman onvoldoende hard trainde. Ook Dennis te Kloese sprak schande van de kritieken van Hartman.
Nu reageert de verdediger van het Nederlands elftal andermaal op die periode, onder andere via De Telegraaf. "Ik snap het ook wel. Als je iets zegt over je oude club, is voor fans Feyenoord het belangrijkst. Maar ik denk dat mensen misschien zouden moeten waarderen dat ik vertel hoe ik me voel. Ik heb niemand beledigd." Hartman hoopt dat Feyenoord-fans op een positieve manier aan hem terugdenken. "Ik zou het jammer vinden als er een fan zou zijn die met een negatief gevoel op me terugkijkt, want dat heb ik zelf helemaal niet. Ik heb juist een heel fijn gevoel bij de club en de fans. Misschien moet ik in de toekomst wel iets meer op mijn tong bijten", is de verdediger zich toch een beetje schuldbewust.
Achteraf baalt Hartman er wel van dat er zoveel modder is gegooid. "Het is zonde om te zeggen dat ik aan de laatste periode een rotgevoel heb overgehouden, omdat ik zo’n mooie tijd heb gehad bij Feyenoord. Ik probeer vooral dat gevoel vast te houden. Het is wel zo dat de manier waarop je eindigt vaak blijft hangen. Het einde had ik graag anders willen zien. Dat vind ik wel jammer. Maar als ik aan Feyenoord terugdenk, denk ik vooral aan de mooie tijden die ik daar heb meegemaakt en de dingen die we met elkaar gewonnen hebben.” De international is weer zeer trots dat hij weer bij Oranje mag aansluiten en is zijn oude werkgever daarbij ook niet vergeten. "Ik heb de fysio's van Feyenoord ook een appje gestuurd, dat ik mede dankzij hen hier nu weer ben."
De linksback volgt Feyenoord nog steeds. "Ik heb al best veel wedstrijden van Feyenoord bekeken. Het is leuk om te zien dat ze het goed doen en bovenaan staan." Momenteel breekt de zon weer door voor Hartman, die alles speelt bij Burnley en weer in de selectie van Oranje zit. "Ik heb hier het plezier in het spel teruggevonden. Dat was ik bij Feyenoord een beetje verloren", stelt de 23-jarige speler in gesprek met NU.nl.
In de Premier League groeit Hartman naar een nieuw niveau. "Ik word hier fysiek sterker, omdat ik veel wedstrijden achter elkaar speel. Dat kon niet bij Feyenoord. Zo was het moeilijk om erin te komen. Ik dacht bij elke bal na en ging aan mezelf twijfelen. Dat is nu weg. Sinds een week of drie voel ik me weer de oude 'Q.'" Hartman heeft een belangrijke rol bij Burnley. "Ik neem de hoekschoppen, de vrije trappen. Ze zijn helemaal idolaat van me, haha!", lacht de verdediger in gesprek met de NOS.
Door blessures kon Hartman twee jaar lang niet op een uitnodiging van bondscoach Koeman rekenen, maar nu is hij er weer bij. "Ik wil niet nog een toernooi missen. Het WK is mijn grote doel." De oud-Feyenoorder weet ook dat hij nog stappen kan zetten. "Ik ben nog niet waar ik wil zijn. Ik kan ook in de Premier League zoveel beter worden. Maar een terugkeer bij Oranje is een mooie opsteker." Hartman is de enige echte linksback in de selectie van Koeman.
Toch zonde dat jongen van de club zo enorm schandalig behandeld is door Van Persie en de feijenoord supporters. De haat naar zijn persoon was echt ongekend. Online zoveel bedreigingen en verwenselijkingen dat was echt niet meer normaal. Zo wil je niet omgaan met je eigen helden. Feijenoord en haar supporters zouden meer een voorbeeld moeten nemen aan de top2. Die laten zien dat ze dit veel beter doen op CL niveau en dat ze kritiek op een speler ook op een respectvolle wijze kunnen brengen. De feijenoord supporters zouden meer een voorbeeld moeten nemen aan de roze kameraden en meer liefde voor elkaar en de spelers moeten voelen.
@descheids eigen jeugdspelers uitfluiten is een uiterst respectvolle wijze om kritiek te uiten. Hier kan Feyenoord een voorbeeld aan nemen van de concurrent uit Amsterdam, zij staan er immers om bekend altijd achter de ploeg te blijven staan. Het is natuurlijk van de zotte om fakkels op het veld te gooien om de wedstrijd bewust te staken omdat jouw ploeg verliest. Echt fijn dat er nog voorbeeld supporters zijn van de top 2.
Hij had het niet aan de stok met Van Persie. Van Persie sprak hem er op aan dat hij niet zo goed terug kwam van zijn blessure, zoals iedereen kon zien. Van Persie maakte vervolgens een andere keuze in het veld. Hartman kon daar niet zo goed mee omgaan. In een later bericht nuanceerde Hartman dit ook. Jammer dat jullie weer net doen of er wat aan de hand zou zijn geweest.
De laatste weken duiken er vrijwel onophoudelijk berichten op over gedoe tussen van Persie en anderen. Dat is geen toeval meer. Die vent is een lastige meneer die slecht met mensen communiceert. Daar stond hij al bekend om tijdens zijn carrière als voetballer. Je kunt hem verdedigen tot je een ons weegt maar dat iemand zo vaak in het nieuws komt met gedoe kan niet ontkent worden. Hartman, Steijn, Timber... Dan is er iets mis met je eigen manier van doen. Op voetbalgebied kan het dan allemaal wel voortvarend lopen (of ja, eigenlijk alleen in de Eredivisie), maar uiteindelijk kan zijn gedrag schadelijk zijn voor de interne werksfeer.
Waar rook is is vuur. Vraag maar aan Heerenveen. Zerrouki was ook heel kritisch over RvP. Borges moest ook mee gepraat worden want die snapte ook niet dat hij niet speelde. En vergeet Bijlow/Wellenreuther situatie niet wat nog steeds doorgaat. Zoveel onrust, dat gaat niet goedkomen met een beginnende trainer. En hij heeft ook problemen met Hake waar hij niet naar luistert. Of naar te kloese met spelers die hij weigert op te stellen (borges, tengstedt etc.).
Ja de situatie Bijlow/Wellenreuter hadden ze al lang geleden kunnen en moeten oplossen. Dat zijn wel onbegrijpelijke dingen binnen een club die zo graag wil uitstralen dat ze het allemaal dik voor mekaar hebben. En dan denk ik ook nog dat een deel van wat er speelt (nog) niet eens naar buiten is gekomen.
Ik denk niet dat er supporters zijn die negatief over hem denken. Alleen moet er nu eenmaal wel verdiend worden aan spelers. Niet bijtekenen betekent verkopen. En dan is het logisch dat je niet meer alle aandacht krijgt van de trainer. Fanastische back, ik wens hem een mooie, verdere carriere. Ookal is het niet in een feyenoordshirt.
Toch zonde dat jongen van de club zo enorm schandalig behandeld is door Van Persie en de feijenoord supporters. De haat naar zijn persoon was echt ongekend. Online zoveel bedreigingen en verwenselijkingen dat was echt niet meer normaal. Zo wil je niet omgaan met je eigen helden. Feijenoord en haar supporters zouden meer een voorbeeld moeten nemen aan de top2. Die laten zien dat ze dit veel beter doen op CL niveau en dat ze kritiek op een speler ook op een respectvolle wijze kunnen brengen. De feijenoord supporters zouden meer een voorbeeld moeten nemen aan de roze kameraden en meer liefde voor elkaar en de spelers moeten voelen.
@descheids eigen jeugdspelers uitfluiten is een uiterst respectvolle wijze om kritiek te uiten. Hier kan Feyenoord een voorbeeld aan nemen van de concurrent uit Amsterdam, zij staan er immers om bekend altijd achter de ploeg te blijven staan. Het is natuurlijk van de zotte om fakkels op het veld te gooien om de wedstrijd bewust te staken omdat jouw ploeg verliest. Echt fijn dat er nog voorbeeld supporters zijn van de top 2.
Hij had het niet aan de stok met Van Persie. Van Persie sprak hem er op aan dat hij niet zo goed terug kwam van zijn blessure, zoals iedereen kon zien. Van Persie maakte vervolgens een andere keuze in het veld. Hartman kon daar niet zo goed mee omgaan. In een later bericht nuanceerde Hartman dit ook. Jammer dat jullie weer net doen of er wat aan de hand zou zijn geweest.
De laatste weken duiken er vrijwel onophoudelijk berichten op over gedoe tussen van Persie en anderen. Dat is geen toeval meer. Die vent is een lastige meneer die slecht met mensen communiceert. Daar stond hij al bekend om tijdens zijn carrière als voetballer. Je kunt hem verdedigen tot je een ons weegt maar dat iemand zo vaak in het nieuws komt met gedoe kan niet ontkent worden. Hartman, Steijn, Timber... Dan is er iets mis met je eigen manier van doen. Op voetbalgebied kan het dan allemaal wel voortvarend lopen (of ja, eigenlijk alleen in de Eredivisie), maar uiteindelijk kan zijn gedrag schadelijk zijn voor de interne werksfeer.
Waar rook is is vuur. Vraag maar aan Heerenveen. Zerrouki was ook heel kritisch over RvP. Borges moest ook mee gepraat worden want die snapte ook niet dat hij niet speelde. En vergeet Bijlow/Wellenreuther situatie niet wat nog steeds doorgaat. Zoveel onrust, dat gaat niet goedkomen met een beginnende trainer. En hij heeft ook problemen met Hake waar hij niet naar luistert. Of naar te kloese met spelers die hij weigert op te stellen (borges, tengstedt etc.).
Ja de situatie Bijlow/Wellenreuter hadden ze al lang geleden kunnen en moeten oplossen. Dat zijn wel onbegrijpelijke dingen binnen een club die zo graag wil uitstralen dat ze het allemaal dik voor mekaar hebben. En dan denk ik ook nog dat een deel van wat er speelt (nog) niet eens naar buiten is gekomen.
Ik denk niet dat er supporters zijn die negatief over hem denken. Alleen moet er nu eenmaal wel verdiend worden aan spelers. Niet bijtekenen betekent verkopen. En dan is het logisch dat je niet meer alle aandacht krijgt van de trainer. Fanastische back, ik wens hem een mooie, verdere carriere. Ookal is het niet in een feyenoordshirt.