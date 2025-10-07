'Feyenoord en PSV laten oog vallen op Oostenrijks talent Saljic (19)'

Zowel Feyenoord als PSV hebben interesse in het Oostenrijkse talent Sanel Saljic. Dat meldt Florian Plettenberg van het Duitse Sky Sport op X. De Nederlandse topclubs hebben daarbij ook concurrentie van Red Bull Salzburg, dat de negentienjarige middenvelder ook in de gaten houdt.
Saljic staat onder contract bij het Oostenrijkse Austria Wien, waar hij zich dit seizoen in de basis heeft gespeeld. De jongeling speelde in alle negen competitiewedstrijden mee en was daarin goed voor twee assists. De negentienjarige linkspoot, die ook als links- en rechtsbuiten uit de voeten kan, heeft met zijn prestaties dus ook de belangstelling van Feyenoord en PSV gewekt.
Naar verluidt moet Saljic, die bij Austria Wien nog een contract heeft tot medio 2028, een miljoen euro kosten. Wel zijn Feyenoord en PSV niet de enige clubs met interesse voor de 1,77 meter lange aanvallende middenvelder. Ook de Oostenrijkse topclub Red Bull Salzburg heeft wel oren naar Saljic, die ook bewondert wordt door de Oostenrijkse bondscoach Ralf Rangnick.
blijft eeuwig zonde dat feijenoord steevast psv blijft kopieeren. Scouting met de bord op schoot is wel makkelijk door feijenoord. Yarek hetzelfde, maar die wilde alleen naar PSV. Nu weer. Het gaat pijnlijk worden want dit talent zal niet gratis zijn.
@descheids Vreemde opmerking, logisch dat zo'n jongen op de radar van meerdere clubs staat. Scouts hebben lijstjes waarop deze jongens in de gaten gehouden worden. Niks vreemds aan maar jij zoekt er regelmatig iets achter om even tegen Feyenoord aan te schoppen. Onnodig gedrag, houd het gewoon inhoudelijk zonder met je vingertje te wijzen. Mvg Willem Klein
Jammer dat dit soort figuren, die blijkbaar niets veel beter te doen hebben, een soort van sfeer zetten op dit forum. Deze site wil graag website van het jaar worden, maar dan moeten ze zich eerst doen van dergelijke personen.
