'Feyenoord en PSV laten oog vallen op Oostenrijks talent Saljic (19)'

Sanel Saljic in actie voor Austia Wien
Foto: © Imago
Maurice Mazenier
7 oktober 2025, 22:35

Zowel Feyenoord als PSV hebben interesse in het Oostenrijkse talent Sanel Saljic. Dat meldt Florian Plettenberg van het Duitse Sky Sport op X. De Nederlandse topclubs hebben daarbij ook concurrentie van Red Bull Salzburg, dat de negentienjarige middenvelder ook in de gaten houdt.

Saljic staat onder contract bij het Oostenrijkse Austria Wien, waar hij zich dit seizoen in de basis heeft gespeeld. De jongeling speelde in alle negen competitiewedstrijden mee en was daarin goed voor twee assists. De negentienjarige linkspoot, die ook als links- en rechtsbuiten uit de voeten kan, heeft met zijn prestaties dus ook de belangstelling van Feyenoord en PSV gewekt.

Naar verluidt moet Saljic, die bij Austria Wien nog een contract heeft tot medio 2028, een miljoen euro kosten. Wel zijn Feyenoord en PSV niet de enige clubs met interesse voor de 1,77 meter lange aanvallende middenvelder. Ook de Oostenrijkse topclub Red Bull Salzburg heeft wel oren naar Saljic, die ook bewondert wordt door de Oostenrijkse bondscoach Ralf Rangnick.

descheids
298 Reacties
19 Dagen lid
442 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

blijft eeuwig zonde dat feijenoord steevast psv blijft kopieeren. Scouting met de bord op schoot is wel makkelijk door feijenoord. Yarek hetzelfde, maar die wilde alleen naar PSV. Nu weer. Het gaat pijnlijk worden want dit talent zal niet gratis zijn.

Willemklein1950
119 Reacties
587 Dagen lid
1.018 Likes
Willemklein1950
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@descheids Vreemde opmerking, logisch dat zo'n jongen op de radar van meerdere clubs staat. Scouts hebben lijstjes waarop deze jongens in de gaten gehouden worden. Niks vreemds aan maar jij zoekt er regelmatig iets achter om even tegen Feyenoord aan te schoppen. Onnodig gedrag, houd het gewoon inhoudelijk zonder met je vingertje te wijzen. Mvg Willem Klein

TripleXXX
16 Reacties
7 Dagen lid
8 Likes
TripleXXX
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Willemklein1950 goed gezegd Willem, jammer dat dit soort mensen het willen verzieken en reacties willen uitlokken omdat ze niks beters te doen hebben.

jabadabadoe
62 Reacties
72 Dagen lid
45 Likes
jabadabadoe
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Jammer dat dit soort figuren, die blijkbaar niets veel beter te doen hebben, een soort van sfeer zetten op dit forum. Deze site wil graag website van het jaar worden, maar dan moeten ze zich eerst doen van dergelijke personen.

Sanel Saljic

Sanel Saljic
Austria Wien
Team: Oostenrijk
Leeftijd: 19 jaar (27 nov. 2005)
Positie: Middenvelder
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Austria II
0
0
2025/2026
Oostenrijk
3
0
2024/2025
Stripfing
26
4
2024/2025
Oostenrijk
0
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
8
12
22
2
PSV
8
14
19
3
Ajax
8
7
16
4
AZ
8
5
15
5
Groningen
8
3
15

Complete Stand

