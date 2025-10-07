'Feyenoord en PSV laten oog vallen op Oostenrijks talent Saljic (19)'

Zowel Feyenoord als PSV hebben interesse in het Oostenrijkse talent . Dat meldt Florian Plettenberg van het Duitse Sky Sport op X. De Nederlandse topclubs hebben daarbij ook concurrentie van Red Bull Salzburg, dat de negentienjarige middenvelder ook in de gaten houdt.

Saljic staat onder contract bij het Oostenrijkse Austria Wien, waar hij zich dit seizoen in de basis heeft gespeeld. De jongeling speelde in alle negen competitiewedstrijden mee en was daarin goed voor twee assists. De negentienjarige linkspoot, die ook als links- en rechtsbuiten uit de voeten kan, heeft met zijn prestaties dus ook de belangstelling van Feyenoord en PSV gewekt.

Naar verluidt moet Saljic, die bij Austria Wien nog een contract heeft tot medio 2028, een miljoen euro kosten. Wel zijn Feyenoord en PSV niet de enige clubs met interesse voor de 1,77 meter lange aanvallende middenvelder. Ook de Oostenrijkse topclub Red Bull Salzburg heeft wel oren naar Saljic, die ook bewondert wordt door de Oostenrijkse bondscoach Ralf Rangnick.

