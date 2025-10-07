Babadi laat droom om bij PSV te slagen varen: ‘Het vertrouwen valt een beetje weg’

heeft zijn droom om te slagen bij PSV losgelaten, zo laat hij weten tegenover ESPN. De middenvelder wordt dit seizoen verhuurd aan Royal Antwerp, maar staat komende zomer open voor een definitief vertrek uit Eindhoven. Dat heeft alles te maken met het signaal dat PSV aan hem afgeeft met de inkomende transfers.

Babadi gold in de jeugd als een van de grote talenten van PSV, maar kon de afgelopen jaren niet op al te veel speeltijd rekenen van Peter Bosz. De twintigjarige middenvelder besloot daarom deze zomer op huurbasis te vertrekken uit het Philips Stadion en maakt dit seizoen zijn minuten bij Royal Antwerp. In principe keert de jongeling, die een contract heeft tot medio 2028, komende zomer terug bij PSV.

Artikel gaat verder onder video

In gesprek met ESPN krijgt het talent de vraag hoe hij zijn toekomst nu voor zich ziet. “Om eerlijk te zijn is mijn pad nu wel wat anders. De gesprekken over mijn vervolgstappen zijn nog niet gaande, dus voor mij is het een kwestie van keihard m’n best doen bij Antwerp. Wie weet wat er daarna gebeurt.” De verslaggever merkt op dat Babadi niet uitspreekt dat slagen bij PSV nog steeds zijn droom is. “Nee, eerlijk gezegd…”, begint hij zijn antwoord.

“Ik heb nog een boek dat open ligt en het is zo dat ik op papier terug moet naar PSV, maar als ik realistisch kijk is het de vraag of zij dat ook nog willen”, legt de middenvelder uit. “Ik heb er wel invloed op en daarvoor is dit seizoen.” Babadi heeft dus niet meer het vertrouwen dat hij gaat slagen bij PSV en dat is volgens hem vanuit de club gecreëerd. “Als je kijkt naar de jongens die ze erbij hebben gehaald… Ik heb lang genoeg meegelopen om te weten hoe of wat. Dus natuurlijk valt het vertrouwen een beetje weg dan.” Teleurgesteld wil hij zichzelf in ieder geval niet noemen. “Iedereen heeft een ander traject. Tuurlijk had ik het anders willen zien lopen, maar nu heb ik een aangepast plan en ga ik daar keihard voor.”