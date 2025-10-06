Driessen: ‘Binnenhalen Watanabe een meesterzet van Te Kloese voor de ontwikkeling van Ueda’

De ontwikkeling van dit seizoen is een ‘onverwachte meevaller’ voor Feyenoord, zo stelt Valentijn Driessen in zijn column in De Telegraaf. De verslaggever schrijft dit op het conto van Dennis te Kloese, die een ‘meesterzet’ heeft gedaan door met nog een Japanner naar De Kuip te halen.

Feyenoord gaat na acht wedstrijden aan kop in de Eredivisie met een voorsprong van drie punten op PSV en zes punten op Ajax. Onder Robin van Persie proberen de Rotterdammers mooi voetbal op de mat te leggen. “Maar als het niet mooi kan, dan maar zoals het moet”, zo ziet Driessen. “Dan transformeert Van Persie’s Feyenoord in een vechtmachine, een veerkrachtige gevechtseenheid die tegenslagen in de vorm van tegendoelpunten razendsnel verwerkt en goedmaakt.”

Dat Feyenoord daarin slaagt, is volgens Driessen een ‘knappe prestatie’. De Rotterdammers beginnen namelijk bijna ieder duel met zes nieuwe spelers in de basis. “De getoonde spirit en teamgeest, gevoegd bij de brede selectie en Feyenoord gaat heel lang een rol spelen in de kampioensrace”, is de verslaggever overtuigd.

Een van de redenen dat Feyenoord de zeges in eigen land aaneen rijgt, is de ontwikkeling van Ueda. De Japanner staat na acht competitieduels op acht doelpunten. “Een onverwachte meevaller”, zo stelt Driessen. “Een meesterzet is het geweest van directeur Dennis te Kloese om Tsuyoshi Watanabe binnen te halen. De Japanner is een prima vervanger van Dávid Hancko en als landgenoot zorgt hij ervoor dat Ueda zich na twee seizoenen eindelijk thuis voelt in Rotterdam, waarbij Ueda Watanabe heeft geholpen snel te acclimatiseren.”