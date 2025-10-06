Live voetbal

Driessen: ‘Binnenhalen Watanabe een meesterzet van Te Kloese voor de ontwikkeling van Ueda’

Driessen: ‘Binnenhalen Watanabe een meesterzet van Te Kloese voor de ontwikkeling van Ueda’
Foto: © Talpa/Ziggo/realtimes
1 reactie
Niels Hassfeld
6 oktober 2025, 09:08

De ontwikkeling van Ayase Ueda dit seizoen is een ‘onverwachte meevaller’ voor Feyenoord, zo stelt Valentijn Driessen in zijn column in De Telegraaf. De verslaggever schrijft dit op het conto van Dennis te Kloese, die een ‘meesterzet’ heeft gedaan door met Tsuyoshi Watanabe nog een Japanner naar De Kuip te halen.

Feyenoord gaat na acht wedstrijden aan kop in de Eredivisie met een voorsprong van drie punten op PSV en zes punten op Ajax. Onder Robin van Persie proberen de Rotterdammers mooi voetbal op de mat te leggen. “Maar als het niet mooi kan, dan maar zoals het moet”, zo ziet Driessen. “Dan transformeert Van Persie’s Feyenoord in een vechtmachine, een veerkrachtige gevechtseenheid die tegenslagen in de vorm van tegendoelpunten razendsnel verwerkt en goedmaakt.”

Artikel gaat verder onder video

Dat Feyenoord daarin slaagt, is volgens Driessen een ‘knappe prestatie’. De Rotterdammers beginnen namelijk bijna ieder duel met zes nieuwe spelers in de basis. “De getoonde spirit en teamgeest, gevoegd bij de brede selectie en Feyenoord gaat heel lang een rol spelen in de kampioensrace”, is de verslaggever overtuigd.

Een van de redenen dat Feyenoord de zeges in eigen land aaneen rijgt, is de ontwikkeling van Ueda. De Japanner staat na acht competitieduels op acht doelpunten. “Een onverwachte meevaller”, zo stelt Driessen. “Een meesterzet is het geweest van directeur Dennis te Kloese om Tsuyoshi Watanabe binnen te halen. De Japanner is een prima vervanger van Dávid Hancko en als landgenoot zorgt hij ervoor dat Ueda zich na twee seizoenen eindelijk thuis voelt in Rotterdam, waarbij Ueda Watanabe heeft geholpen snel te acclimatiseren.”

➡️ We kunnen je hulp goed gebruiken! Stem hier op FCUpdate als website van het jaar en maak kans op prachtige prijzen!

➡️ Meer Feyenoord nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Feyenoord-middenvelder Oussama Targhalline

Ibrahim Afellay: 'Ajax zou een moord doen voor Targhalline'

  • Gisteren, 22:38
  • Gisteren, 22:38
Luciano Valente van Feyenoord

Afellay lacht: 'Of Valente onderschat wordt? Een klein beetje maar'

  • Gisteren, 22:31
  • Gisteren, 22:31
GAENEC

Teruglezen: zo verliep de voetbalzondag in de Eredivisie

  • Gisteren, 21:51
  • Gisteren, 21:51
0 1 reactie
Reageren
1 reactie
Vriendje Stokvis
1.387 Reacties
381 Dagen lid
8.006 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Precies. Ten Kloese doet aan prima Cooking.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Vriendje Stokvis
1.387 Reacties
381 Dagen lid
8.006 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Precies. Ten Kloese doet aan prima Cooking.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Tsuyoshi Watanabe

Tsuyoshi Watanabe
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 28 jaar (5 feb. 1997)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
8
0
2024/2025
Gent
34
2
2023/2024
Gent
36
2
2022/2023
Kortrijk
34
1

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
8
12
22
2
PSV
8
14
19
3
Ajax
8
7
16
4
AZ
8
5
15
5
Groningen
8
3
15

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel