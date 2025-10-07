Live voetbal

Van der Laan stoort zich aan Van Persie: 'Begint op Simeone te lijken'

Tweeluik met trainers Robin van Persie van Feyenoord en Diego Simeone van Atlético Madrid
Foto: © Imago/Realtimes
8 reacties
Frank Hoekman
7 oktober 2025, 10:15

Harry van der Laan heeft zich zondag gestoord aan het gedrag van Robin van Persie langs de lijn bij de wedstrijd tussen Feyenoord en FC Utrecht (3-2). De oud-spits vergelijkt Van Persie bij FC Rijnmond zelfs met Diego Simeone, de heetgebakerde coach van Atlético Madrid. In Vandaag Inside trekt Johan Derksen een stevige conclusie over Van Persie én zijn Ajax-collega John Heitinga: "Eigenlijk geven ze nu aan dat ze niet geschikt zijn om op dit niveau te trainen."

Van Persie zat tijdens het duel met de Domstedelingen vrijwel niet in zijn dug-out, maar was continu langs de zijlijn te vinden. In de tweede helft liep hij zelfs ver zijn coachingsvak uit om zich in woord en (wegwerp)gebaar tegen een arbitrale beslissing te keren. Het kwam de coach op een gele kaart van scheidsrechter Jeroen Manschot te staan, de eerste prent die hij in zijn trainerscarrière ontving. Na het duel trok Van Persie zelf het boetekleed aan voor de camera's van ESPN. "Ik zat op dat moment net te veel in mijn teleurgestelde emotie. Dat ligt volledig aan mij. Dit had ik niet moeten doen", sprak de trainer berouwvol.

Artikel gaat verder onder video

Van der Laan heeft zich flink gestoord aan het gedrag van Van Persie, zo zegt de oud-spits. "Hij begint nu op Simeone te lijken. Ik heb hem zelfs mee zien rennen. Dat kan toch niet? Hij staat alles maar aan te coachen. Negentig minuten lang langs de lijn. Het geeft geen rust aan je elftal en dat moet je als trainer uitstralen. Spelers moeten leren dingen zelf op te lossen", aldus Van der Laan. Commentator Vincent Schildkamp, eveneens te gast in FC Rijnmond, ziet een kant die Van Persie als speler ook toonde. "Als speler was hij extreem venijnig. Zowel in het veld, richting ploeggenoten, als na afloop richting de pers. Hij is daar nu totaal het tegenovergestelde in. Het kan zijn dat hij voortschrijdend inzicht heeft en veranderd is. Dat hij weet dat dit hem niet verder helpt nu hij trainer is. Maar ik heb er soms weleens moeite mee. Hij is nu zo voorbeeldig en vriendelijk en humorvol", aldus Schildkamp.

Derksen: 'Heitinga en Van Persie niet geschikt om op dit niveau te trainen'

In Vandaag Inside wordt het wegwerpgebaar van Van Persie maandagavond ook besproken, gekoppeld aan een woede-uitbarsting van John Heitinga, zaterdag bij Sparta - Ajax (3-3). De geplaagde Ajax-coach werd door scheidsrechter Bas Nijhuis eveneens op geel getrakteerd en kreeg daarnaast een stevige reprimande van de arbiter. Johan Derksen trekt een vergaande conclusie over beide oud-internationals. "Dit is een teken dat ze de stress en de spanning niet de baas zijn. Dan is dit een vorm van afreageren. Eigenlijk geven ze nu aan dat ze niet geschikt zijn om op dit niveau te trainen", aldus De Snor. René van der Gijp ziet een trend, ook buiten Nederland. "Eerst hadden we er een of twee die als een idioot voor hun dug-out liepen, toen zeiden we altijd: wat een dwazen. Maar als jij nu gaat zitten, dan ben jij de dwaas. Want de rest loopt als een gek voor die dug-out. Allemaal. In Italië, in Spanje... overal!"

We kunnen je hulp goed gebruiken! Stem hier op FCUpdate als website van het jaar en maak kans op prachtige prijzen!

➡️ Meer Feyenoord nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Johan Derksen VI

Derksen ziet grote persoonlijkheid ontbreken bij Heitinga: 'Hij vertelde huilverhalen'

  • Gisteren, 22:50
  • Gisteren, 22:50
Marco van Basten Ziggo Sport

Van Basten baalt enorm van huidig Ajax-bestuur: 'Er lopen kabouters en clowns rond'

  • Gisteren, 22:05
  • Gisteren, 22:05
Ajax-trainer John Heitinga

Koeman stoort zich aan kritiek op Heitinga: 'Past in wereld waarin we leven'

  • Gisteren, 18:16
  • Gisteren, 18:16
0 8 reacties
Reageren
8 reacties
Arena
1.069 Reacties
57 Dagen lid
2.444 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Simeone vind ik altijd wel leuk om naar te kijken. Zo'n heetgebakerde Argentijn langs de lijn, mooi om te zien. En natuurlijk zit er wat poeha bij en overdreven gedrag, maar zo'n mensen maken het voetbal ook kleurrijker. Mourinho is ook zo'n type, en vroeger had je bijvoorbeeld Fritz Korbach die gewoon heel grappig was. Of van Gaal die ook zo'n apart figuur was / is. Van Persie is wat dat betreft gewoon een acteur. Die man maakt zichzelf volkomen ongeloofwaardig met dat langs-de-lijn gedrag. Hij heeft die uitstraling helemaal niet.

Vriendje Stokvis
1.402 Reacties
383 Dagen lid
8.024 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

En ja hoor daar is hij weer onze grootste Feyenoord supporter. Over ongeloofwaardigheid gesproken met je 6 accounts.

Arena
1.069 Reacties
57 Dagen lid
2.444 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

Vraag het effe na bij de redactie knulletje. Even klikken op "contact" linksonder aan de pagina. Ik heb 1 account. Fijne dag knul.

Vriendje Stokvis
1.402 Reacties
383 Dagen lid
8.024 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dit is nou precies zo'n reactie die voetbalhoofdstad carnica sticks storm en king crimson geven. Maar die ken jij niet.

Arena
1.069 Reacties
57 Dagen lid
2.444 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 6
    + 1
avatar

Het is heel simpel knul: of je vraagt het na, of je stopt met mensen te beschuldigen. Wie denk je wel niet wie je bent zeg?

Vriendje Stokvis
1.402 Reacties
383 Dagen lid
8.024 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik beschuldig niemand knul. Ik zeg alleen dat carnica sticks storm enzovoorts zo ook zouden reageren.

jurgen😎👍
19 Reacties
3 Dagen lid
18 Likes
jurgen😎👍
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

stokvis je hebt gelijk ik heb me bewust een paar dagen stilgehouden en dit figuurtje loopt de hele dag onzin te praten op Feyenoord artikelen is echt te triest voor woorden . Van Persie doet het prima er wordt goed voetbal gespeeld aanvalt met veel druk en dit suffe mannetje komt praten over acteur. hou op hoor hey

Voetbalfanaat
489 Reacties
1.046 Dagen lid
2.861 Likes
Voetbalfanaat
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Voetbal is emotie en de één uit zich op een rustige manier en de ander het tegenovergestelde. Als je stil in de dug out blijft zitten dan hebben ze commentaar en als je langs de lijn druk bezig bent je team te coachen want daar zijn ze dan mee bezig is het ook niet goed. Daarbij moet Harry van der Laan niet zeuren want zelf is hij geen (hoofd) trainer geworden en zo goed als spits was hij ook niet. Ik heb hem na een wedstrijd van ADO een keer een drie centen spits genoemd en dat heeft hij mij niet in dank afgenomen. Ik geniet juist van trainers die helemaal in het spelletje op gaan zoals onder andere Van Gaal, Mourinho, Simeone en Guardiola.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Arena
1.069 Reacties
57 Dagen lid
2.444 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Simeone vind ik altijd wel leuk om naar te kijken. Zo'n heetgebakerde Argentijn langs de lijn, mooi om te zien. En natuurlijk zit er wat poeha bij en overdreven gedrag, maar zo'n mensen maken het voetbal ook kleurrijker. Mourinho is ook zo'n type, en vroeger had je bijvoorbeeld Fritz Korbach die gewoon heel grappig was. Of van Gaal die ook zo'n apart figuur was / is. Van Persie is wat dat betreft gewoon een acteur. Die man maakt zichzelf volkomen ongeloofwaardig met dat langs-de-lijn gedrag. Hij heeft die uitstraling helemaal niet.

Vriendje Stokvis
1.402 Reacties
383 Dagen lid
8.024 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

En ja hoor daar is hij weer onze grootste Feyenoord supporter. Over ongeloofwaardigheid gesproken met je 6 accounts.

Arena
1.069 Reacties
57 Dagen lid
2.444 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

Vraag het effe na bij de redactie knulletje. Even klikken op "contact" linksonder aan de pagina. Ik heb 1 account. Fijne dag knul.

Vriendje Stokvis
1.402 Reacties
383 Dagen lid
8.024 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dit is nou precies zo'n reactie die voetbalhoofdstad carnica sticks storm en king crimson geven. Maar die ken jij niet.

Arena
1.069 Reacties
57 Dagen lid
2.444 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 6
    + 1
avatar

Het is heel simpel knul: of je vraagt het na, of je stopt met mensen te beschuldigen. Wie denk je wel niet wie je bent zeg?

Vriendje Stokvis
1.402 Reacties
383 Dagen lid
8.024 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik beschuldig niemand knul. Ik zeg alleen dat carnica sticks storm enzovoorts zo ook zouden reageren.

jurgen😎👍
19 Reacties
3 Dagen lid
18 Likes
jurgen😎👍
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

stokvis je hebt gelijk ik heb me bewust een paar dagen stilgehouden en dit figuurtje loopt de hele dag onzin te praten op Feyenoord artikelen is echt te triest voor woorden . Van Persie doet het prima er wordt goed voetbal gespeeld aanvalt met veel druk en dit suffe mannetje komt praten over acteur. hou op hoor hey

Voetbalfanaat
489 Reacties
1.046 Dagen lid
2.861 Likes
Voetbalfanaat
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Voetbal is emotie en de één uit zich op een rustige manier en de ander het tegenovergestelde. Als je stil in de dug out blijft zitten dan hebben ze commentaar en als je langs de lijn druk bezig bent je team te coachen want daar zijn ze dan mee bezig is het ook niet goed. Daarbij moet Harry van der Laan niet zeuren want zelf is hij geen (hoofd) trainer geworden en zo goed als spits was hij ook niet. Ik heb hem na een wedstrijd van ADO een keer een drie centen spits genoemd en dat heeft hij mij niet in dank afgenomen. Ik geniet juist van trainers die helemaal in het spelletje op gaan zoals onder andere Van Gaal, Mourinho, Simeone en Guardiola.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Feyenoord - Utrecht

Feyenoord
3 - 2
FC Utrecht
Gespeeld op 5 okt. 2025
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Robin van Persie

Robin van Persie
Feyenoord
Team: Feyenoord
Functie: Coach
Leeftijd: 42 jaar (6 aug. 1983)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
8
12
22
2
PSV
8
14
19
3
Ajax
8
7
16
4
AZ
8
5
15
5
Groningen
8
3
15

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel