Van der Laan stoort zich aan Van Persie: 'Begint op Simeone te lijken'

Harry van der Laan heeft zich zondag gestoord aan het gedrag van Robin van Persie langs de lijn bij de wedstrijd tussen Feyenoord en FC Utrecht (3-2). De oud-spits vergelijkt Van Persie bij FC Rijnmond zelfs met Diego Simeone, de heetgebakerde coach van Atlético Madrid. In Vandaag Inside trekt Johan Derksen een stevige conclusie over Van Persie én zijn Ajax-collega John Heitinga: "Eigenlijk geven ze nu aan dat ze niet geschikt zijn om op dit niveau te trainen."
Van Persie zat tijdens het duel met de Domstedelingen vrijwel niet in zijn dug-out, maar was continu langs de zijlijn te vinden. In de tweede helft liep hij zelfs ver zijn coachingsvak uit om zich in woord en (wegwerp)gebaar tegen een arbitrale beslissing te keren. Het kwam de coach op een gele kaart van scheidsrechter Jeroen Manschot te staan, de eerste prent die hij in zijn trainerscarrière ontving. Na het duel trok Van Persie zelf het boetekleed aan voor de camera's van ESPN. "Ik zat op dat moment net te veel in mijn teleurgestelde emotie. Dat ligt volledig aan mij. Dit had ik niet moeten doen", sprak de trainer berouwvol.
Van der Laan heeft zich flink gestoord aan het gedrag van Van Persie, zo zegt de oud-spits. "Hij begint nu op Simeone te lijken. Ik heb hem zelfs mee zien rennen. Dat kan toch niet? Hij staat alles maar aan te coachen. Negentig minuten lang langs de lijn. Het geeft geen rust aan je elftal en dat moet je als trainer uitstralen. Spelers moeten leren dingen zelf op te lossen", aldus Van der Laan. Commentator Vincent Schildkamp, eveneens te gast in FC Rijnmond, ziet een kant die Van Persie als speler ook toonde. "Als speler was hij extreem venijnig. Zowel in het veld, richting ploeggenoten, als na afloop richting de pers. Hij is daar nu totaal het tegenovergestelde in. Het kan zijn dat hij voortschrijdend inzicht heeft en veranderd is. Dat hij weet dat dit hem niet verder helpt nu hij trainer is. Maar ik heb er soms weleens moeite mee. Hij is nu zo voorbeeldig en vriendelijk en humorvol", aldus Schildkamp.
In Vandaag Inside wordt het wegwerpgebaar van Van Persie maandagavond ook besproken, gekoppeld aan een woede-uitbarsting van John Heitinga, zaterdag bij Sparta - Ajax (3-3). De geplaagde Ajax-coach werd door scheidsrechter Bas Nijhuis eveneens op geel getrakteerd en kreeg daarnaast een stevige reprimande van de arbiter. Johan Derksen trekt een vergaande conclusie over beide oud-internationals. "Dit is een teken dat ze de stress en de spanning niet de baas zijn. Dan is dit een vorm van afreageren. Eigenlijk geven ze nu aan dat ze niet geschikt zijn om op dit niveau te trainen", aldus De Snor. René van der Gijp ziet een trend, ook buiten Nederland. "Eerst hadden we er een of twee die als een idioot voor hun dug-out liepen, toen zeiden we altijd: wat een dwazen. Maar als jij nu gaat zitten, dan ben jij de dwaas. Want de rest loopt als een gek voor die dug-out. Allemaal. In Italië, in Spanje... overal!"
Simeone vind ik altijd wel leuk om naar te kijken. Zo'n heetgebakerde Argentijn langs de lijn, mooi om te zien. En natuurlijk zit er wat poeha bij en overdreven gedrag, maar zo'n mensen maken het voetbal ook kleurrijker. Mourinho is ook zo'n type, en vroeger had je bijvoorbeeld Fritz Korbach die gewoon heel grappig was. Of van Gaal die ook zo'n apart figuur was / is. Van Persie is wat dat betreft gewoon een acteur. Die man maakt zichzelf volkomen ongeloofwaardig met dat langs-de-lijn gedrag. Hij heeft die uitstraling helemaal niet.
stokvis je hebt gelijk ik heb me bewust een paar dagen stilgehouden en dit figuurtje loopt de hele dag onzin te praten op Feyenoord artikelen is echt te triest voor woorden . Van Persie doet het prima er wordt goed voetbal gespeeld aanvalt met veel druk en dit suffe mannetje komt praten over acteur. hou op hoor hey
Voetbal is emotie en de één uit zich op een rustige manier en de ander het tegenovergestelde. Als je stil in de dug out blijft zitten dan hebben ze commentaar en als je langs de lijn druk bezig bent je team te coachen want daar zijn ze dan mee bezig is het ook niet goed. Daarbij moet Harry van der Laan niet zeuren want zelf is hij geen (hoofd) trainer geworden en zo goed als spits was hij ook niet. Ik heb hem na een wedstrijd van ADO een keer een drie centen spits genoemd en dat heeft hij mij niet in dank afgenomen. Ik geniet juist van trainers die helemaal in het spelletje op gaan zoals onder andere Van Gaal, Mourinho, Simeone en Guardiola.
