Van der Laan stoort zich aan Van Persie: 'Begint op Simeone te lijken'

Harry van der Laan heeft zich zondag gestoord aan het gedrag van Robin van Persie langs de lijn bij de wedstrijd tussen Feyenoord en FC Utrecht (3-2). De oud-spits vergelijkt Van Persie bij FC Rijnmond zelfs met Diego Simeone, de heetgebakerde coach van Atlético Madrid. In Vandaag Inside trekt Johan Derksen een stevige conclusie over Van Persie én zijn Ajax-collega John Heitinga: "Eigenlijk geven ze nu aan dat ze niet geschikt zijn om op dit niveau te trainen."

Van Persie zat tijdens het duel met de Domstedelingen vrijwel niet in zijn dug-out, maar was continu langs de zijlijn te vinden. In de tweede helft liep hij zelfs ver zijn coachingsvak uit om zich in woord en (wegwerp)gebaar tegen een arbitrale beslissing te keren. Het kwam de coach op een gele kaart van scheidsrechter Jeroen Manschot te staan, de eerste prent die hij in zijn trainerscarrière ontving. Na het duel trok Van Persie zelf het boetekleed aan voor de camera's van ESPN. "Ik zat op dat moment net te veel in mijn teleurgestelde emotie. Dat ligt volledig aan mij. Dit had ik niet moeten doen", sprak de trainer berouwvol.

Artikel gaat verder onder video

Van der Laan heeft zich flink gestoord aan het gedrag van Van Persie, zo zegt de oud-spits. "Hij begint nu op Simeone te lijken. Ik heb hem zelfs mee zien rennen. Dat kan toch niet? Hij staat alles maar aan te coachen. Negentig minuten lang langs de lijn. Het geeft geen rust aan je elftal en dat moet je als trainer uitstralen. Spelers moeten leren dingen zelf op te lossen", aldus Van der Laan. Commentator Vincent Schildkamp, eveneens te gast in FC Rijnmond, ziet een kant die Van Persie als speler ook toonde. "Als speler was hij extreem venijnig. Zowel in het veld, richting ploeggenoten, als na afloop richting de pers. Hij is daar nu totaal het tegenovergestelde in. Het kan zijn dat hij voortschrijdend inzicht heeft en veranderd is. Dat hij weet dat dit hem niet verder helpt nu hij trainer is. Maar ik heb er soms weleens moeite mee. Hij is nu zo voorbeeldig en vriendelijk en humorvol", aldus Schildkamp.

Derksen: 'Heitinga en Van Persie niet geschikt om op dit niveau te trainen'

In Vandaag Inside wordt het wegwerpgebaar van Van Persie maandagavond ook besproken, gekoppeld aan een woede-uitbarsting van John Heitinga, zaterdag bij Sparta - Ajax (3-3). De geplaagde Ajax-coach werd door scheidsrechter Bas Nijhuis eveneens op geel getrakteerd en kreeg daarnaast een stevige reprimande van de arbiter. Johan Derksen trekt een vergaande conclusie over beide oud-internationals. "Dit is een teken dat ze de stress en de spanning niet de baas zijn. Dan is dit een vorm van afreageren. Eigenlijk geven ze nu aan dat ze niet geschikt zijn om op dit niveau te trainen", aldus De Snor. René van der Gijp ziet een trend, ook buiten Nederland. "Eerst hadden we er een of twee die als een idioot voor hun dug-out liepen, toen zeiden we altijd: wat een dwazen. Maar als jij nu gaat zitten, dan ben jij de dwaas. Want de rest loopt als een gek voor die dug-out. Allemaal. In Italië, in Spanje... overal!"