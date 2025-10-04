Bas Nijhuis is het spuugzat en intimideert John Heitinga

Ajax-trainer John Heitinga heeft in de 75ste minuut van de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam een gele kaart ontvangen van scheidsrechter Bas Nijhuis. Laatstgenoemde was niet gediend van het felle commentaar dat hij langs het veld kreeg van Heitinga.
Heitinga maakte zich een kwartier voor tijd ontzettend kwaad toen Kian Fitz-Jim op het middenveld van de bal werd gezet door Lance Duijvestijn. Het leek een reglementaire tackle van de middenvelder van Sparta en dus liet Nijhuis doorspelen.
Daar was Heitinga echter niet van gediend: de coach sprong op van de Ajax-bank en ging vloekend verhaal halen langs de zijlijn. Daar was Nijhuis niet van gediend: de scheidsrechter toonde Heitinga een gele kaart en maakte met intimiderende gebaren duidelijk dat de Ajax-trainer naar de tribunes gestuurd zou worden als hij zich niet koest zou houden. Uiteindelijk mocht Heitinga blijven zitten.
Op dat moment keek Ajax overigens tegen een 3-2 achterstand aan. De Amsterdammers leken een verloren wedstrijd te spelen tegen Sparta, maar twintig minuten voor tijd bracht Wout Weghorst de spanning toch weer terug met een fraaie goal.
Nou het wordt steeds moeilijker voor ajax om een resultaat te halen in 90 minuten, maar met behulp van het KNJB personeel mogen ze er langer over doen, waar die 8 minuten vandaan worden gehaald voor mij een vraag. Maar daar zal door onze ajax fans wel anders worden gedacht (Arena, hahahaha, descheids en nog meerdere) het commentaar zal wel volgen.
@berk1951 Deed Bas Nijhuis weleens vaker. Staat er al algemeen op bekend dat hij tijdrekken niet zal tolereren, bij Fortuna - Utrecht ook. Gaf Nijhuis ook 7 minuten blessuretijd maar omdat ze toch door bleven gaan, werd het 9 minuten. En ook in de eerste helft werd het 3 minuten, wat ook erg ongebruikelijk is.
