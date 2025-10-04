Live voetbal 6

Bas Nijhuis is het spuugzat en intimideert John Heitinga

Bas Nijhuis Sparta Ajax
Foto: © ESPN
4 reacties
Demen Bülbül
4 oktober 2025, 18:20

Ajax-trainer John Heitinga heeft in de 75ste minuut van de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam een gele kaart ontvangen van scheidsrechter Bas Nijhuis. Laatstgenoemde was niet gediend van het felle commentaar dat hij langs het veld kreeg van Heitinga.

Heitinga maakte zich een kwartier voor tijd ontzettend kwaad toen Kian Fitz-Jim op het middenveld van de bal werd gezet door Lance Duijvestijn. Het leek een reglementaire tackle van de middenvelder van Sparta en dus liet Nijhuis doorspelen.

Daar was Heitinga echter niet van gediend: de coach sprong op van de Ajax-bank en ging vloekend verhaal halen langs de zijlijn. Daar was Nijhuis niet van gediend: de scheidsrechter toonde Heitinga een gele kaart en maakte met intimiderende gebaren duidelijk dat de Ajax-trainer naar de tribunes gestuurd zou worden als hij zich niet koest zou houden. Uiteindelijk mocht Heitinga blijven zitten.

Op dat moment keek Ajax overigens tegen een 3-2 achterstand aan. De Amsterdammers leken een verloren wedstrijd te spelen tegen Sparta, maar twintig minuten voor tijd bracht Wout Weghorst de spanning toch weer terug met een fraaie goal.

jabadabadoe
39 Reacties
68 Dagen lid
27 Likes
jabadabadoe
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Goed gedaan, John... ff van je afbijten !

berk1951
35 Reacties
253 Dagen lid
35 Likes
berk1951
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Nou het wordt steeds moeilijker voor ajax om een resultaat te halen in 90 minuten, maar met behulp van het KNJB personeel mogen ze er langer over doen, waar die 8 minuten vandaan worden gehaald voor mij een vraag. Maar daar zal door onze ajax fans wel anders worden gedacht (Arena, hahahaha, descheids en nog meerdere) het commentaar zal wel volgen.

Dolfje
1 Reactie
791 Dagen lid
3 Likes
Dolfje
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@berk1951nou sorry ze gaan met kramp liggen en nog geen minuut later een sprint 100mt binnen de 10 sec.

Forret
75 Reacties
428 Dagen lid
384 Likes
Forret
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@berk1951 Deed Bas Nijhuis weleens vaker. Staat er al algemeen op bekend dat hij tijdrekken niet zal tolereren, bij Fortuna - Utrecht ook. Gaf Nijhuis ook 7 minuten blessuretijd maar omdat ze toch door bleven gaan, werd het 9 minuten. En ook in de eerste helft werd het 3 minuten, wat ook erg ongebruikelijk is.

Forret
75 Reacties
428 Dagen lid
384 Likes
Forret
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Moeilijk he, dat er een scheidsrechter is die neutraal fluit en niet bang is om tegen Ajax te fluiten.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

