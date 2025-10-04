Bas Nijhuis is het spuugzat en intimideert John Heitinga

Ajax-trainer John Heitinga heeft in de 75ste minuut van de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam een gele kaart ontvangen van scheidsrechter Bas Nijhuis. Laatstgenoemde was niet gediend van het felle commentaar dat hij langs het veld kreeg van Heitinga.

Heitinga maakte zich een kwartier voor tijd ontzettend kwaad toen Kian Fitz-Jim op het middenveld van de bal werd gezet door Lance Duijvestijn. Het leek een reglementaire tackle van de middenvelder van Sparta en dus liet Nijhuis doorspelen.

Daar was Heitinga echter niet van gediend: de coach sprong op van de Ajax-bank en ging vloekend verhaal halen langs de zijlijn. Daar was Nijhuis niet van gediend: de scheidsrechter toonde Heitinga een gele kaart en maakte met intimiderende gebaren duidelijk dat de Ajax-trainer naar de tribunes gestuurd zou worden als hij zich niet koest zou houden. Uiteindelijk mocht Heitinga blijven zitten.

Op dat moment keek Ajax overigens tegen een 3-2 achterstand aan. De Amsterdammers leken een verloren wedstrijd te spelen tegen Sparta, maar twintig minuten voor tijd bracht Wout Weghorst de spanning toch weer terug met een fraaie goal.