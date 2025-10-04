Verbazing over Feyenoord-speler met 0 speelminuten: ‘Wat is er met hem aan de hand?’

Ruud van Os vraagt zich hardop af hoe het ervoor staat met . De doelman van Feyenoord speelde nog geen minuut, terwijl Robin van Persie – bijvoorbeeld tegen SC Braga – volop rouleerde. Dennis van Eersel weet wat de situatie op dit moment is.

Robin van Persie benoemde Bijlow in het begin van het seizoen tot eerste doelman, maar kwam terug op dat besluit omdat de ras-Feyenoorder alleen trainingsfit bleek. Daarom nam niet Bijlow, maar Timon Wellenreuther de vaste plek onder de lat in bij de Rotterdammers. Van Os vraagt zich af hoe wat de status momenteel is rondom de keepers bij Feyenoord.

Artikel gaat verder onder video

“Ik heb één vraag, als buitenstaander: wat is er aan de hand met Justin Bijlow? Wanneer gaan we hem zien? Er wordt volop gerouleerd, maar niet in de goal. Hij is de eerste doelman, dat kreeg hij in mei al te horen”, zegt de hoofdredacteur van Rijnmond bij FC Rijnmond. “Hij was eerste doelman”, verbetert Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad hem.

Dennis van Eersel (Feyenoord-watcher namens Rijnmond) weet meer: “Bijlow is niet wedstrijdfit, dat noemen ze zo omdat hij te vaak een reactie krijgt. Ook soms na trainingen, al gaat dat beter begreep ik. Maar kijkend naar het schema waar Feyenoord in zit, weten ze dat hij geblesseerd gaat raken. Daarom is ervoor gekozen om dat niet te doen. Timon Wellenreuther geeft op dit moment ook geen aanleiding om een wissel door te voeren.”

Van Os wijst op de Europa League-wedstrijd tegen SC Braga, waarin Robin van Persie veel wijzigingen doorvoerde, maar Bijlow op de bank hield. “Ik snap je uitleg, maar ik vind het verhaal zo gek: hij is geblesseerd, maar zit wel op de bank”, aldus de hoofdredacteur.