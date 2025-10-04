Feyenoord-verdediger Ahmedhodzic doet boekje open: 'Ik was met stomheid geslagen'

heeft een boekje open gedaan over zijn breuk met het nationale elftal van Bosnië-Herzegovina. Ondanks een blessure moest de verdediger opdraaien bij voor de interlands, waardoor de blessure verergerde. Uiteindelijk zorgde de vader van Ahmedhodzic ervoor dat de boel nog verder escaleerde.

"Soms ging het even goed, maar er zijn ook periodes waarin je ziet hoe onprofessioneel het er aan toe gaat", steekt Ahmedhodzic van wal over de Bosnische nationale ploeg. "Dat is niet de standaard die mijn land zou moeten hanteren. Het ging er soms oneerlijk aan toe. Het selecteren van spelers had weinig te maken met hun prestaties. Dat bedoel ik met ’politieke’ keuzes. Als je dat ziet gebeuren als speler bij je land is dat demoraliserend."

Artikel gaat verder onder video

Volgens de boomlange centrale verdediger zaten er mensen in de medische staf van Bosnië-Herzegovina die daar niet thuishoorden. "Ik had al een keer meegemaakt dat ik een spierblessure had en de club had aangegeven dat ik niet kon spelen. Toen moest ik me toch melden en de coach liet me op het veld 20 keer sprinten om te zien of ik toch in actie kon komen. Vervolgens lag ik er een maand uit!", vervolgt de 26-jarige verdediger.

Er volgde een gesprek met de directeur van de voetbalbond en met de coach, waarna hij de nationale ploeg verliet. Hij reisde naar huis, maar eenmaal daar ontdekte hij dat de boel flink was geëscaleerd. "Toen ik mijn telefoon weer aanzette, ontplofte die met berichten van familie en vrienden, die allemaal vroegen waarom de coach zei dat ik niet voor mijn land wilde spelen. Dat leidde tot een lawine aan boze reacties in mijn richting vanuit Bosnië. Zelfs mijn vrouw werd afgeslacht in de media door wat de coach de pers had verteld", gaat Ahmedhodzic verder.

Vader Ahmedhodzic zei vreselijke dingen op social media

De vader van Ahmedhodzic zorgde ervoor dat het allemaal nog erger werd. "Mijn vader was erg actief op Facebook. Tot op de dag van vandaag begrijp ik niet waarom hij zulke vreselijke dingen heeft gezegd. In plaats van dat hij mij geloofde, beschermde en verklaarde dat mijn beslissing de enige juiste was, vertelde hij: Anel is nu geen zoon van mij, zijn vrouw heeft zich bezig gehouden met black magic en nog veel ergere dingen. Hij beschermde mij en mijn gezin op geen enkele wijze, ging dwars tegen zijn eigen zoon in. Ik was met stomheid geslagen."

"Maar door wat mijn vader deed is de hele zaak opgeblazen", beseft hij. "Het ruïneerde elke mogelijkheid om rust te hebben en me op het voetbal te focussen. Ik moest een statement gaan maken om mijzelf en mijn gezin te beschermen. Na 24 interlands moest ik besluiten om niet verder te gaan als international. Alles wat mij en mijn gezin is overkomen in Bosnië is volstrekt onacceptabel. Ik laat dat niet gebeuren."

Ahmedhodzic vindt geluk in Rotterdam

In Rotterdam voelt hij zich nu weer helemaal happy en vindt hij het prachtig om zijn kinderen op te zien groeien. Zijn 'kleine mannetjes' vormen dan ook zijn grootste bezit. "Ik overleef overal, kan alles aan. Al zet je me in Zuid-Amerika neer. Maar wel met mijn gezin. En nooit, echt nooit, zou ik zoiets over mijn zoontjes zeggen, als ze later voetballer zijn, wat mijn vader heeft gezegd…", besluit hij.