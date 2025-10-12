Graziano Pellè heeft nog altijd contact met zijn kapper in Rotterdam, zo laat hij weten aan ESPN. De Italiaanse spits zorgde er in zijn tijd bij Feyenoord voor dat een groot deel van Rotterdam met zijn kapsel rondliep.

Pellè was zondag voor even terug in De Kuip voor het duel tussen de Feyenoord Legends en de Celtic Legends. De Rotterdammers wisten het duel met 2-1 te winnen en de Italiaan had daarin een belangrijk aandeel met de tweede treffer van Feyenoord. Voor aanvang van het duel gaf hij aan dat zijn terugkeer in De Kuip ‘emotioneel’ voelde. “Ik vind het echt geweldig om terug te zijn.”

Artikel gaat verder onder video

“Ik heb hier geweldige herinneringen beleefd met iedereen. De fans, mijn teamgenoten en alle andere mensen die onderdeel zijn van de club”, aldus de veertigjarige oud-spits, die vervolgens wordt gevraagd naar zijn mooiste herinnering aan Feyenoord. “Ik heb veel goede herinneringen hier. Het is makkelijk om natuurlijk mijn goal tegen Ajax te zeggen, maar ik heb nog zoveel moois meegemaakt hier.” Met de goal tegen Ajax doelt Pellè op de ontmoeting in oktober 2012, toen de spits met een fraaie goal vlak voor tijd een punt veiligstelde voor Feyenoord.

In totaal wist Pellè in zijn tijd bij Feyenoord in 66 duels tot 55 doelpunten en vijftien assists te komen, waardoor hij razend populair was in Rotterdam. Voor veel Feyenoord-fans een reden om hun haar in zijn bekende stijl te laten knippen. Ook nu dragen sommigen dat kapsel nog. “Dat weet ik, want ik heb nog steeds contact met mijn kapper”, laat Pellè weten. “Ik ben blij dat ze daar nog steeds mee werken.”