Nuri Sahin en Bonaventure Kalou melden zich af voor Feyenoord Legends

Feyenoord moet het tijdens de Legends Match tegen Celtic stellen zonder Nuri Şahin. De oud-middenvelder, die een uitnodiging had ontvangen om in De Kuip in actie te komen, heeft zich om persoonlijke redenen moeten afmelden. Dat meldt de club in aanloop naar de wedstrijd van zondag, die om 13.00 uur begint.

Ook Bonaventure Kalou ontbreekt in Rotterdam, eveneens vanwege persoonlijke omstandigheden. Daarnaast is Royston Drenthe geblesseerd geraakt en zal hij, net als Giovanni van Bronckhorst, een andere rol rondom het duel vervullen. Van Bronckhorst fungeert als assistent van Bert van Marwijk, die de ploeg leidt vanaf de zijlijn.

Overigens zullen Glenn Loovens en Pierre van Hooijdonk voor beide ploegen in actie komen, omdat ze een verleden hebben in Glasgow en Rotterdam.

Laatste wijzigingen in de selectie

Met Pascal Bosschaart en Karim Saïdi zijn de laatste twee namen toegevoegd aan de selectie van Feyenoord Legends. Daarmee is het team, bestaande uit iconen als Pierre van Hooijdonk, Dirk Kuyt, Graziano Pellè, Karim El Ahmadi, Daryl Janmaat en Patrick Paauwe, compleet.

De wedstrijd tegen de Celtic Legends wordt gespeeld in het kader van de Wim Jansen Cup, waarvan de opbrengst naar de Feyenoord Foundation gaat. Fans kunnen de wedstrijd bijwonen in De Kuip of live volgen via Feyenoord ONE en Ziggo Sport.

Alle spelers van de Feyenoord Legends

De namen die inmiddels bevestigd zijn:

• Graziano Pellè

• Dirk Kuyt

• Daryl Janmaat

• André Bahia

• Karim El Ahmadi

• Patrick Paauwe

• Ruben Schaken

• Hossam Ghaly

• Eljero Elia

• Jan-Arie van der Heijden

• Pierre van Hooijdonk

• Glenn Loovens

• Diego Biseswar

• Brad Jones

• Johan Elmander

• Tomasz Rzasa

• Eric Botteghin

• Ali Boussaboun

• Henk Timmer

• Igor Korneev

• Thomas Buffel

• Pascal Bosschaart

• Karim Saïdi.