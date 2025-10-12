Bas Nijhuis gebeten hond na dubieuze strafschop bij duel Feyenoord Legends

Bas Nijhuis moet het na de benefietwedstrijd tussen de Feyenoord Legends en de Celtic Legends flink ontgelden op social media. De scheidsrechter besloot de thuisploeg in de slotfase een penalty toe te kennen, nadat Celtic-verdediger Scott Brown een sliding maakte op de bal. De captain van de Schotse ploeg was dermate boos, dat de arbiter hem vervolgens een rode kaart presenteerde. Tot onbegrip van vele voetballiefhebbers op X.

Het duel tussen Feyenoord en Celtic stond in het teken van de Feyenoord Foundation, die zich inzet voor maatschappelijke projecten in Rotterdam en omgeving. Alle opbrengsten van de wedstrijd gaan dan ook naar dat goede doel. Bij Feyenoord speelden onder meer Karim El Ahmadi, Dirk Kuijt, Graziano Pellè en Pierre van Hooijdonk mee, terwijl aan de kant van Celtic Artur Boruc, Glenn Loovens en Georgios Samaras meededen. Het duel werd uiteindelijk met 2-1 gewonnen door Feyenoord, waarbij Diego Biseswar en Pellé trefzeker waren.

Artikel gaat verder onder video

In het slot van het duel wist Nijhuis de spotlights op zich gericht te krijgen door Feyenoord een ontzettend dubieuze penalty te geven. De woede aan de kant van Celtic was groot, maar ook begrijpelijk. Brown liet zich hierbij nogal gaan en Twentse arbiter toonde zich vervolgens onverbiddelijk door de rode kaart te geven aan de verdediger.

Op X leidt dit toch veel onbegrijpelijke reacties. "Zelfs in een benefietwedstrijd krijgt Nijhuis het voor elkaar om Feyenoorders boos te krijgen", reageert iemand. "Rood geven in een Legends-wedstrijd. Dat kan ook alleen maar bij Nijhuis", aldus een ander. "Hopelijk gaat Brown Nijhuis zo opwachten in de catacomben", klinkt het ook nog.

Ook wordt gesteld dat Nijhuis weer zijn welbekende 'Bas Nijhuis Show' opvoert. "Waarom moet Nijhuis er nou weer een 'Bas Nijhuis Show' van maken?", vraagt iemand zich af. Er wordt zelfs gesuggereerd dat de scheidsrechter de benefietwedstrijd heeft laten 'ontsporen'. "Unicum."