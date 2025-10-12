Live voetbal

Bas Nijhuis gebeten hond na dubieuze strafschop bij duel Feyenoord Legends

Bas Nijhuis gebeten hond na dubieuze strafschop bij duel Feyenoord Legends
Foto: © Imago
5 reacties
Maurice Mazenier
12 oktober 2025, 16:13

Bas Nijhuis moet het na de benefietwedstrijd tussen de Feyenoord Legends en de Celtic Legends flink ontgelden op social media. De scheidsrechter besloot de thuisploeg in de slotfase een penalty toe te kennen, nadat Celtic-verdediger Scott Brown een sliding maakte op de bal. De captain van de Schotse ploeg was dermate boos, dat de arbiter hem vervolgens een rode kaart presenteerde. Tot onbegrip van vele voetballiefhebbers op X.

Het duel tussen Feyenoord en Celtic stond in het teken van de Feyenoord Foundation, die zich inzet voor maatschappelijke projecten in Rotterdam en omgeving. Alle opbrengsten van de wedstrijd gaan dan ook naar dat goede doel. Bij Feyenoord speelden onder meer Karim El Ahmadi, Dirk Kuijt, Graziano Pellè en Pierre van Hooijdonk mee, terwijl aan de kant van Celtic Artur Boruc, Glenn Loovens en Georgios Samaras meededen. Het duel werd uiteindelijk met 2-1 gewonnen door Feyenoord, waarbij Diego Biseswar en Pellé trefzeker waren.

Artikel gaat verder onder video

In het slot van het duel wist Nijhuis de spotlights op zich gericht te krijgen door Feyenoord een ontzettend dubieuze penalty te geven. De woede aan de kant van Celtic was groot, maar ook begrijpelijk. Brown liet zich hierbij nogal gaan en Twentse arbiter toonde zich vervolgens onverbiddelijk door de rode kaart te geven aan de verdediger.

Op X leidt dit toch veel onbegrijpelijke reacties. "Zelfs in een benefietwedstrijd krijgt Nijhuis het voor elkaar om Feyenoorders boos te krijgen", reageert iemand. "Rood geven in een Legends-wedstrijd. Dat kan ook alleen maar bij Nijhuis", aldus een ander. "Hopelijk gaat Brown Nijhuis zo opwachten in de catacomben", klinkt het ook nog.

Ook wordt gesteld dat Nijhuis weer zijn welbekende 'Bas Nijhuis Show' opvoert. "Waarom moet Nijhuis er nou weer een 'Bas Nijhuis Show' van maken?", vraagt iemand zich af. Er wordt zelfs gesuggereerd dat de scheidsrechter de benefietwedstrijd heeft laten 'ontsporen'. "Unicum."

We kunnen je hulp goed gebruiken! Stem hier op FCUpdate als website van het jaar en maak kans op prachtige prijzen!

➡️ Meer Feyenoord nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Nuri Sahin

Nuri Sahin en Bonaventure Kalou melden zich af voor Feyenoord Legends

  • Gisteren, 09:40
  • Gisteren, 09:40
Salomon Kalou en Patrick Paauwe

Dit is de volledige selectie van Feyenoord Legends tegen Celtic

  • Gisteren, 08:20
  • Gisteren, 08:20
Bas Sibum Heracles Almelo

Tijmen van Wissing na keeperswissel Heracles: ‘Bas Sibum legt zijn eigen hoofd op het hakblok’

  • vr 10 oktober, 22:57
  • 10 okt. 22:57
0 5 reacties
Reageren
5 reacties
Arena
1.150 Reacties
62 Dagen lid
2.661 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Zelfs bij een benefietwedstrijd moet Feyenoord geholpen worden. Je gelooft het niet.

jurgen😎👍
45 Reacties
8 Dagen lid
64 Likes
jurgen😎👍
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

buhriesje arena hou je bezig met Ajax en plek nr 3

Hahahahahaha en jullie dan
1.144 Reacties
834 Dagen lid
7.152 Likes
Hahahahahaha en jullie dan
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@jurgen😎👍 kneusje ontopic blijven graag en hou jij je niet zoveel bezig met Ajax dan

jurgen😎👍
45 Reacties
8 Dagen lid
64 Likes
jurgen😎👍
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

kneusje kom je je bilmaatje te hulp schieten met stoer doen

Hahahahahaha en jullie dan
1.144 Reacties
834 Dagen lid
7.152 Likes
Hahahahahaha en jullie dan
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@jurgen😎👍 hahahahahahaha je bent weer origineel met je grappen merk ik had ook niet anders van je verwacht

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Arena
1.150 Reacties
62 Dagen lid
2.661 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Zelfs bij een benefietwedstrijd moet Feyenoord geholpen worden. Je gelooft het niet.

jurgen😎👍
45 Reacties
8 Dagen lid
64 Likes
jurgen😎👍
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

buhriesje arena hou je bezig met Ajax en plek nr 3

Hahahahahaha en jullie dan
1.144 Reacties
834 Dagen lid
7.152 Likes
Hahahahahaha en jullie dan
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@jurgen😎👍 kneusje ontopic blijven graag en hou jij je niet zoveel bezig met Ajax dan

jurgen😎👍
45 Reacties
8 Dagen lid
64 Likes
jurgen😎👍
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

kneusje kom je je bilmaatje te hulp schieten met stoer doen

Hahahahahaha en jullie dan
1.144 Reacties
834 Dagen lid
7.152 Likes
Hahahahahaha en jullie dan
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@jurgen😎👍 hahahahahahaha je bent weer origineel met je grappen merk ik had ook niet anders van je verwacht

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
8
12
22
2
PSV
8
14
19
3
Ajax
8
7
16
4
AZ
8
5
15
5
Groningen
8
3
15

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel